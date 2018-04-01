В России появится аналитический совет, который будет проверять на нравственность детские игрушки

Член Общественной платы Элина Жгутова предложила создать аналитический совет, который будет оценивать влияние детской продукции на психику и развитие подрастающего поколения. Его деятельность не будет носить запрещающий характер. Об этом «Эху» рассказала сама Элина Жгутова.

Совет будет обращать внимание не только на игрушки, но и на фильмы и видеоигры.