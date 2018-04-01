В России появится аналитический совет, который будет проверять на нравственность детские игрушки
Член Общественной платы Элина Жгутова предложила создать аналитический совет, который будет оценивать влияние детской продукции на психику и развитие подрастающего поколения. Его деятельность не будет носить запрещающий характер. Об этом «Эху» рассказала сама Элина Жгутова.
Совет будет обращать внимание не только на игрушки, но и на фильмы и видеоигры.
Комментарии39
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navsegda 01 апреля 2018 | 19:06
Страна советов ....
dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 19:09
Думаю, что ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок играл в Барби с членом...
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:15
dobro_vam_v_dom: Барби с членом тут только ты. Та самая бабушка из выступления Путина, которая смогла стать дедушкой.
dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 19:22
kryymsdyk: На месте выродка, получившегося от скрещивания крокодила и чебурашки, я бы промолчал...
post_v 01 апреля 2018 | 19:44
kryymsdyk:
================
эта комиссия будет рисунками и фотографиями на детских тетрадках заниматься?
а то есть масса фотографий Путина в Туве верхом на лошади со свастикой на уздечке
кому тогда штраф выписывать – лошади, или администрации президента?
А
valentnew 01 апреля 2018 | 19:18
Сейчас нам пятиколонники и русофобы подскажут нужен ли этот аналитический совет. Они вон внизу уже набежали. :))))
shmuel63 01 апреля 2018 | 19:21
valentnew: Нужно не игрушки проверять на нравственность, а детские кинотеатры - на пожарную безопасность.
valentnew 01 апреля 2018 | 19:26
shmuel63:
Шмуэль, и ты Брут? А я за тебя там заступался перед Эрдоганом. ..
danko1 01 апреля 2018 | 19:35
Неужели запретят автоматы и прочую военную технику?
Когда в начале 90-х было покончено с холодной войной, то проводились для детей дни уничтожения военных игрушек.
Но сейчас воспитание агрессии на первый план вышло. Даже игрушки в виде зеленых человечков с автоматами выпускают.
Хотя тех, кто сочиняет для детей песни и заставляет их петь о готовности погибнуть за дядю Вову достойны уголовного наказания.
ostapbey 01 апреля 2018 | 19:44
А вот при Сталине СЕКСА вообще не было.
И в никаком виде. И в приличном даже..
gordy 01 апреля 2018 | 19:31
Так вот они, Отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?
navsegda 01 апреля 2018 | 19:22
valentnew: русофобы ?! ну были в сесесере всякие советы и цензура , напомнить чем закончилось ? слушали радио сквозь глушилки , по блату доставали импортные вещи , в том числе игрушки , особым шиком были "индейцы и ковбойцы" , а так же жевачка , советские дети за такое душу готовы были продать
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:25
navsegda: и душу продать, и жопу подставить готовы были, что в конце-концов и сделали за жвачку нынешние 40-летние, а теперь корчат патриотов из себя
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:26
kryymsdyk: 50-летние, сорри
jetoma 01 апреля 2018 | 19:49
kryymsdyk: В целом справедливо, но попросил бы не обобщать.
fowler 01 апреля 2018 | 19:39
Да нужен, нужен. Дорогие россияне уже и игрушку ребенку без рекомендации совета выбрать не могут...
vilingrad 01 апреля 2018 | 19:40
valentnew: Они вон внизу уже набежали."
Мда. Ты же сверху плаваешь, как и положено:)
ostapbey 01 апреля 2018 | 19:41
А начиналось с мультиков..
Теперь игрушки..
Потом пеленки распашенки..
.
Старческий маразм же это..
И дИменция от зама.
Даже
kottigr1 01 апреля 2018 | 19:32
dobro_vam_v_dom: Вы знаете многих родителей покупающих своим детям Барби с членом... ?
Тогда зачем вообще государство суёт свой нос в детские игрушки ? Родители как нибудь без сопливых разберутся, что именно приобретать своим детям..
vilingrad 01 апреля 2018 | 19:38
dobro_vam_v_dom: То есть лысый Вова- вибратор уже не проканает. Извини, бабуля:)
bono11 01 апреля 2018 | 19:08
Направить ваш СОВЕТ двор подметать - ьольше пользы !
annacrimea 01 апреля 2018 | 19:20
bono11: Ошибаетесь! Быть двору загаженным по самое это самое. Агитировать "за традиционные ценности" - эт я мадаму - инициатора цитирую - куда как легче, чем мести улицы.
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:08
Нашли занятие по уму для Госдуры и сенаторов наконец-то.
midnightblues 01 апреля 2018 | 19:12
kryymsdyk: Самое первое,что нужно сделать комиссии по нравственности-отправить депутатов на место в Кащенко
второе-всех сотрудников российских сми отправить на зону
olegleon 01 апреля 2018 | 19:17
kryymsdyk: и тебя с 1 апреля )))
bozk 01 апреля 2018 | 19:08
Надо ещё проверить игрушки на любовь к нацлидеру и на русофобию. Вот и посмотрим как игрушки будут отвечать
uhovostro 01 апреля 2018 | 19:15
bozk: Давно пора выпустить звуковую игрушку - "Владимир Путин заводной, многоразовый, многообещающий"...
jestro 01 апреля 2018 | 19:11
Это правильно. Я бы начал с пожарной азбуки в стихах, выпущенной ГУ МЧС по Тюменской области. Вот это шедевр
:
"Павлин, надев цветной халат
Поверх зеленой комбинации,
Готовил у плиты обед
Для друга той же ориентации.
Воланы длинных рукавов
Касались блюда и тарелки,
Покуда им не довелось
Метнуться к газовой горелке.
Огонь схватился за рукав.
Халатик вспыхнул синтетический.
Был поражен пришедший друг
Картиной просто феерической.
Павлин в сгоревшей комбинации
И без предмета ориентации."
kokeshi 01 апреля 2018 | 19:22
Теперь Барби только с лицом Мизулиной продавать можно будет.
vladimir1967 01 апреля 2018 | 19:25
Лучше бы занялись делом - проверили челябинский интернат, да и другие тоже.
sinop4 01 апреля 2018 | 19:26
А может для начала сделать так ,чтобы дети перестали гибнуть.
shlevet 01 апреля 2018 | 19:30
Помню нам с женой для ребенка друзья подарили детскую книжку.
Переведенная книга из США про зомби, вампиров, скелетов и прочую нечисть.
Яркая с картинками.
Мы с женой недоумевали, зачем такой подарок.
Сначала решили отложить книгу и когда ребенок подрастет и научится сам читать, тогда и дадим её.
Потом я посмотрел и на обороте увидел возрастной ценз и не поверил своим глазам.
Там было написано: "Детям до 3 лет".
Выходит друзья не ошиблись с книгой по возрасту.
Решили с женой её выбросить
vilingrad 01 апреля 2018 | 19:44
shlevet: Это и россиянину среднего возраста нельзя. Инфантилизм... вмшь, какие патерналистские настроения в стране- папа в Кремле, а остальные- дети малые, без свистка игрушку ребенку не выберут:(
benin_papa__ 01 апреля 2018 | 19:32
Останкам СССР куда больше пригодился бы комитет по стерилизации родителей, самостоятельно не способных определить, какую игрушку покупать своему ребенку, а какую нет.
equus 01 апреля 2018 | 19:41
benin_papa__:
Опять радикальные меры...
;-))
amrigo 01 апреля 2018 | 19:43
Что считать нравственными игрушками? У японцев нравственные секс-игрушки для школьников, поэтому в Японии высокие нравы и порядок во всём.
ostapbey 01 апреля 2018 | 19:50
Вот грудничок улыбается и тянется не ушам, глазам или пиписам..
Грудничок тянется к доброте. И он доброту видит своими пока еще нераскрытыми глазами..А что страшнее или ужаснее для ребенка, ни одна мама с папой не знает заранее. Пока им об этом дите само не сообщит.
Даже.
ihor_syvoryj 01 апреля 2018 | 19:47
Не знаю, какие игрушки были у товарища Жгутовой, но полЫ были кафельные, а нянька - двухметровой!
oksana63 01 апреля 2018 | 19:49
Господи, никому не известная Жгутова что-то предложила.