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Эксклюзив Эха 19:04, 01 апреля 2018

В России появится аналитический совет, который будет проверять на нравственность детские игрушки

Член Общественной платы Элина Жгутова предложила создать аналитический совет, который будет оценивать влияние детской продукции на психику и развитие подрастающего поколения. Его деятельность не будет носить запрещающий характер. Об этом «Эху» рассказала сама Элина Жгутова.

Совет будет обращать внимание не только на игрушки, но и на фильмы и видеоигры.

Комментарии

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navsegda 01 апреля 2018 | 19:06

Страна советов ....

dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 19:09

Думаю, что ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок играл в Барби с членом...

kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:15

dobro_vam_v_dom: Барби с членом тут только ты. Та самая бабушка из выступления Путина, которая смогла стать дедушкой.

dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 19:22

kryymsdyk: На месте выродка, получившегося от скрещивания крокодила и чебурашки, я бы промолчал...

post_v 01 апреля 2018 | 19:44

kryymsdyk:
================

эта комиссия будет рисунками и фотографиями на детских тетрадках заниматься?
а то есть масса фотографий Путина в Туве верхом на лошади со свастикой на уздечке

кому тогда штраф выписывать – лошади, или администрации президента?

А

valentnew 01 апреля 2018 | 19:18

Сейчас нам пятиколонники и русофобы подскажут нужен ли этот аналитический совет. Они вон внизу уже набежали. :))))

shmuel63 01 апреля 2018 | 19:21

valentnew: Нужно не игрушки проверять на нравственность, а детские кинотеатры - на пожарную безопасность.

valentnew 01 апреля 2018 | 19:26

shmuel63:
Шмуэль, и ты Брут? А я за тебя там заступался перед Эрдоганом. ..

danko1 01 апреля 2018 | 19:35

Неужели запретят автоматы и прочую военную технику?
Когда в начале 90-х было покончено с холодной войной, то проводились для детей дни уничтожения военных игрушек.
Но сейчас воспитание агрессии на первый план вышло. Даже игрушки в виде зеленых человечков с автоматами выпускают.
Хотя тех, кто сочиняет для детей песни и заставляет их петь о готовности погибнуть за дядю Вову достойны уголовного наказания.

ostapbey 01 апреля 2018 | 19:44

А вот при Сталине СЕКСА вообще не было.

И в никаком виде. И в приличном даже..

gordy 01 апреля 2018 | 19:31

Так вот они, Отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?

navsegda 01 апреля 2018 | 19:22

valentnew: русофобы ?! ну были в сесесере всякие советы и цензура , напомнить чем закончилось ? слушали радио сквозь глушилки , по блату доставали импортные вещи , в том числе игрушки , особым шиком были "индейцы и ковбойцы" , а так же жевачка , советские дети за такое душу готовы были продать

kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:25

navsegda: и душу продать, и жопу подставить готовы были, что в конце-концов и сделали за жвачку нынешние 40-летние, а теперь корчат патриотов из себя

kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:26

kryymsdyk: 50-летние, сорри

jetoma 01 апреля 2018 | 19:49

kryymsdyk: В целом справедливо, но попросил бы не обобщать.

fowler 01 апреля 2018 | 19:39

Да нужен, нужен. Дорогие россияне уже и игрушку ребенку без рекомендации совета выбрать не могут...

vilingrad 01 апреля 2018 | 19:40

valentnew: Они вон внизу уже набежали."
Мда. Ты же сверху плаваешь, как и положено:)

ostapbey 01 апреля 2018 | 19:41

А начиналось с мультиков..
Теперь игрушки..
Потом пеленки распашенки..
.
Старческий маразм же это..
И дИменция от зама.
Даже

kottigr1 01 апреля 2018 | 19:32

dobro_vam_v_dom: Вы знаете многих родителей покупающих своим детям Барби с членом... ?
Тогда зачем вообще государство суёт свой нос в детские игрушки ? Родители как нибудь без сопливых разберутся, что именно приобретать своим детям..

vilingrad 01 апреля 2018 | 19:38

dobro_vam_v_dom: То есть лысый Вова- вибратор уже не проканает. Извини, бабуля:)

bono11 01 апреля 2018 | 19:08

Направить ваш СОВЕТ двор подметать - ьольше пользы !

annacrimea 01 апреля 2018 | 19:20

bono11: Ошибаетесь! Быть двору загаженным по самое это самое. Агитировать "за традиционные ценности" - эт я мадаму - инициатора цитирую - куда как легче, чем мести улицы.

kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:08

Нашли занятие по уму для Госдуры и сенаторов наконец-то.

midnightblues 01 апреля 2018 | 19:12

kryymsdyk: Самое первое,что нужно сделать комиссии по нравственности-отправить депутатов на место в Кащенко
второе-всех сотрудников российских сми отправить на зону

(комментарий скрыт)

olegleon 01 апреля 2018 | 19:17

kryymsdyk: и тебя с 1 апреля )))

bozk 01 апреля 2018 | 19:08

Надо ещё проверить игрушки на любовь к нацлидеру и на русофобию. Вот и посмотрим как игрушки будут отвечать

uhovostro 01 апреля 2018 | 19:15

bozk: Давно пора выпустить звуковую игрушку - "Владимир Путин заводной, многоразовый, многообещающий"...

jestro 01 апреля 2018 | 19:11

Это правильно. Я бы начал с пожарной азбуки в стихах, выпущенной ГУ МЧС по Тюменской области. Вот это шедевр
:
"Павлин, надев цветной халат

Поверх зеленой комбинации,

Готовил у плиты обед

Для друга той же ориентации.

Воланы длинных рукавов

Касались блюда и тарелки,

Покуда им не довелось

Метнуться к газовой горелке.

Огонь схватился за рукав.

Халатик вспыхнул синтетический.

Был поражен пришедший друг

Картиной просто феерической.

Павлин в сгоревшей комбинации

И без предмета ориентации."

kokeshi 01 апреля 2018 | 19:22

Теперь Барби только с лицом Мизулиной продавать можно будет.

vladimir1967 01 апреля 2018 | 19:25

Лучше бы занялись делом - проверили челябинский интернат, да и другие тоже.

sinop4 01 апреля 2018 | 19:26

А может для начала сделать так ,чтобы дети перестали гибнуть.

shlevet 01 апреля 2018 | 19:30

Помню нам с женой для ребенка друзья подарили детскую книжку.
Переведенная книга из США про зомби, вампиров, скелетов и прочую нечисть.
Яркая с картинками.
Мы с женой недоумевали, зачем такой подарок.
Сначала решили отложить книгу и когда ребенок подрастет и научится сам читать, тогда и дадим её.
Потом я посмотрел и на обороте увидел возрастной ценз и не поверил своим глазам.
Там было написано: "Детям до 3 лет".
Выходит друзья не ошиблись с книгой по возрасту.
Решили с женой её выбросить

vilingrad 01 апреля 2018 | 19:44

shlevet: Это и россиянину среднего возраста нельзя. Инфантилизм... вмшь, какие патерналистские настроения в стране- папа в Кремле, а остальные- дети малые, без свистка игрушку ребенку не выберут:(

benin_papa__ 01 апреля 2018 | 19:32

Останкам СССР куда больше пригодился бы комитет по стерилизации родителей, самостоятельно не способных определить, какую игрушку покупать своему ребенку, а какую нет.

equus 01 апреля 2018 | 19:41

benin_papa__:
Опять радикальные меры...
;-))

amrigo 01 апреля 2018 | 19:43

Что считать нравственными игрушками? У японцев нравственные секс-игрушки для школьников, поэтому в Японии высокие нравы и порядок во всём.

ostapbey 01 апреля 2018 | 19:50

Вот грудничок улыбается и тянется не ушам, глазам или пиписам..
Грудничок тянется к доброте. И он доброту видит своими пока еще нераскрытыми глазами..А что страшнее или ужаснее для ребенка, ни одна мама с папой не знает заранее. Пока им об этом дите само не сообщит.
Даже.

ihor_syvoryj 01 апреля 2018 | 19:47

Не знаю, какие игрушки были у товарища Жгутовой, но полЫ были кафельные, а нянька - двухметровой!

oksana63 01 апреля 2018 | 19:49

Господи, никому не известная Жгутова что-то предложила.

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