Врио Кемеровского губернатора Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для виновников пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Цивилева назначили врио сегодня утром после того, как об отставке объявил Аман Тулеев, возглавлявший область более 20 лет.

После пожара в «Зимней вишне» Цивилев на стихийном митинге в центре города сначала обвинил в пиаре Игоря Вострикова, у которого в огне погибла вся семья, а потом встал на колени перед жителями Кемерово.

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в ТЦ свою семью, заявил, что простил врио губернатора Сергея Цивилева за фразу о пиаре на трагедии, — передает РИА «Новости».

«Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать. Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую», — заявил Востриков.