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19:02, 01 апреля 2018

Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для виновников пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Врио Кемеровского губернатора Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для виновников пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Цивилева назначили врио сегодня утром после того, как об отставке объявил Аман Тулеев, возглавлявший область более 20 лет.

После пожара в «Зимней вишне» Цивилев на стихийном митинге в центре города сначала обвинил в пиаре Игоря Вострикова, у которого в огне погибла вся семья, а потом встал на колени перед жителями Кемерово.

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в ТЦ свою семью, заявил, что простил врио губернатора Сергея Цивилева за фразу о пиаре на трагедии, — передает РИА «Новости».

«Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать. Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую», — заявил Востриков.

Комментарии

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rern1 01 апреля 2018 | 19:06

Цивилев думаю искренний. Встал на колени перед жителями. Хорошее начало. Какое-то сопереживание трагедии было. Что-то человеческое есть.

post_v 01 апреля 2018 | 19:07

rern1:
===============

Цивилев решил попиариться на горе людей?

Хотел побыстрее в кресло губернатора сесть, а тут - на тебе, пожар в ТРЦ...

rern1 01 апреля 2018 | 19:09

По себе не суди его. Искренний человек. По крайней мере для чиновника.

vbgolub 01 апреля 2018 | 19:14

Если честный человек, то Тулеева должен посадить за тотальную коррупцию в области.

post_v 01 апреля 2018 | 19:27

vbgolub:
===============

Фамилия, имя и отчество партнера братьев Цивилевых по фирме «Нортек» полностью совпадают с данными однокурсника Владимира Путина и бывшего замглавы Следственного комитета РФ Игоря Соболевского, которого упоминали в своих телефонных разговорах члены так называемой тамбовской ОПГ. В 2007 году Сергей Цивилев выступил соучредителем компании «Ленэкспоинвест». Другим соучредителем «Ленэкспоинвест» был Виктор Хмарин (однокурсник Владимира Путина, женат на двоюродной сестре Путина).

"Ну как не порадеть родному человечку" (А.С.Грибоедов)

prutkov100 01 апреля 2018 | 19:15

rern1: Да ты за такое бабло какое будет у него (хотя он и так далеко не босяк https://meduza.io/feature/2018/04/01/kapitan-tretiego-ranga-partner-druzey-putina ) не только на колени встанешь , но и в другую позу . Поэтому рвешь жопу за это существо . Губернатором должен быть избранный человек и из местных , а так как твой хозяин из подворотни уничтожил выборы , то на таких местах будут сидеть только самые гнусные личности .

rern1 01 апреля 2018 | 19:17

Осенью выборы. Не скули.

post_v 01 апреля 2018 | 19:18

rern1:
=============

"искренний чиновник"
это первоапрельская шутка?

nikitin43 01 апреля 2018 | 19:29

rern1: в банде все искренние )))
чужих там не бывает , все в системе Левиафана.

jea77 01 апреля 2018 | 19:14

rern1: надо не проебать момент
один раз на колени встал и 20 лет губернатор
это очень по человечески не спорю

kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:21

jea77: Цивилев ставленник Тимченко

shlevet 01 апреля 2018 | 19:19

rern1: Обвинив Вострикова в пиаре Цивилев поступил гадко, но у него хватило мужества признать это и попросить прощения на коленях.
Не многие на такое способны, я во всяком случае такого не припомню

nikitin43 01 апреля 2018 | 19:31

shlevet: ты ещё многого не видел , воры и не такие кунштюки на суде выкидывают .

shlevet 01 апреля 2018 | 19:34

nikitin43: На суде да, я понимаю.
Но здесь его не было

nikitin43 01 апреля 2018 | 19:41

shlevet: здесь был народ , это круче суда , выкинул его на правило тулеев . власть обоснованно ссыт боится народа

ur_sus 01 апреля 2018 | 19:34

rern1:
//Цивилев думаю искренний. Встал на колени перед жителями// . Хорошее начало//
Мда, я бы так сказал:
1 не "встал", а опустился на колени - это не признак искренности, а признак слабости или трусости
2 тот, кто не сделал дурного НЕ ДОЛЖЕН опускаться на колени
//Хорошее начало//
Плохое начало и будет плохой конец...

rern1 01 апреля 2018 | 19:40

Ты святой что ли? Смешно с тебя.

dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 19:07

Нужно наказывать не виновников пожара (они, скорее всего, сами себя наказали), а тех, кто виноват в его катастрофических последствиях...

russkyi177 01 апреля 2018 | 19:16

"Врио Кемеровского губернатора Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для виновников пожара в ТЦ «Зимняя вишня»".
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Глупое заявление. Виновников пожара должен установить следствие и суд. Суд и определяет меру наказания виновным.
Для Цивилева :давление на следствие и суд,карается по закону.

golfinder 01 апреля 2018 | 19:20

Их всех присосавшихся к власти надо убирать навсегда. Кроме откатов и воравства они ничего не умеют делать.
По пожару я бы ещё призвал пожарников к ответственности. Как то они из поля зрения умышленно выпадают. Даже не пытались пробраться к кинозалу,наверное хапали ,то что оставили арендаторы. Иначе я объяснить не могу. Охранники виноваты,билетеры,но только не МЧС.

evgeny_biolog 01 апреля 2018 | 19:22

"Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для виновников пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сначала надо найти виновников ...

zolingen 01 апреля 2018 | 19:30

Не завидую кемеровчанам с таким врио

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