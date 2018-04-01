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19:01, 01 апреля 2018

В Волоколамске после митинга против мусорного полигона «Ядрово» задержали 10 человек, в том числе несовершеннолетнюю

В Волоколамске после митинга против мусорного полигона «Ядрово» задержали 10 участников мероприятия, в том числе несовершеннолетнюю девушку. Об этом ОВД-Инфо сообщил один из задержанных — правозащитник Эдуард Рудык.
Рудык рассказал, что после митинга к ним подошли сотрудники уголовного розыска, которые показали свои удостоверения. Причину задержания не объяснили.

Сейчас задержанные находятся в отделе полиции Волоколамска, уних забрали паспорта и водительские права. В отделе некоторые полицейские отказываются представляться. Рудык предположил, что это могут быть сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.

Многотысячный митинг за закрытие мусорного полигона прошел сегодня в Волоколамске. Выступавшие требовали закрыть свалку, отправить в отставку районное руководство и губернатора области Андрея Воробьева. Были среди выступавших на митинге и дети.

По окончании митинга несколько активистов отправились автопробегом на Москву. По разным оценкам, в акции участвовали от 4 до 6 тысяч человек.

Комментарии

18

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kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:04

А дышать легче стало в Колоколамске?

dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 19:04

Могу поспорить. что все задержанные не живут в Волоколамске...

ivanov356 01 апреля 2018 | 19:08

dobro_vam_v_dom: Вас самого-то откуда пригожин пригнал?

kvam 01 апреля 2018 | 19:20

ivanov356: А ты тут как?
Навальный секачом назначил?
Ну это у тебя вроде награды - "Господин назначил меня любимой женой! ")))

hysteria 01 апреля 2018 | 19:24

kvam: квам едут психиатры.

ivanov356 01 апреля 2018 | 19:32

hysteria: У пригожинских, как у шпаны, тоже многое по кастам построено. Кто чушь порит,сразу по методичке прёт на хамство, это с первого этажа, грязные вытиральные половички, думают,что лихие приколисты, этим и спасются, прикрывая свои нелепости.

sarov 01 апреля 2018 | 19:51

ivanov356: Не пытайтесь их анализировать!! Нужно быть гурманом, что бы отличать г-но от г-на! Главное не реагировать на них - сразу лишаются премиальных)))

prutkov100 01 апреля 2018 | 19:41

Не понимаю этих гестповцев , зачем задерживать если немного потерпеть , то все они окажутся в одном месте - местном кладбище (очень бы этого не хотелось) , ведь с наступлением жары - даже господь Бог не сможет их спасти от летальных исходов . Не хочу быть пророком , но об этом говорят законы физики и химии , при повышении температуры скорость химических реакций увеличивается в разы .

olegleon 01 апреля 2018 | 19:15

dobro_vam_v_dom: ну а попиариться то надо им. отработать гранты

ivfn 01 апреля 2018 | 19:40

dobro_vam_v_dom:
Не надо спорить . Все задержаные нацболы из Москвы. Кстати их всех отпустили. Несовершеннолетняя тоже нацболка.

shlevet 01 апреля 2018 | 19:09

Хорошо бы дума внесла закон о возможности отбирать детей у тех родителей, у которых дети либо сами тусуются на подобных мероприятиях, либо же с этими родителями

ivanov356 01 апреля 2018 | 19:14

shlevet: Когда великого человека Крылова спросили, какая же у нас сейчас идеология, он вспомнил ответ мордастого омоновца : "Дома надо сидеть!"

ivanov356 01 апреля 2018 | 19:23

Виидео: "Крылов о современной российской идеологии "

kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:22

shlevet: и куда детей девать? в концлагеря или на донорские органы?

shlevet 01 апреля 2018 | 19:32

kryymsdyk: //и куда детей девать? в концлагеря или на донорские органы?//
А у светлолицых-неравнодушных-неполживых только такие варианты для детей?
Всё с вами ясно

blacktape 01 апреля 2018 | 19:11

Была Единая Россия, а стала Ядровая...

max3446 01 апреля 2018 | 19:22

Вот это сволочи оппозиционеры, раз детей уже впутывают в свои политические провокации! Надо бы органам опеки рассмотреть вопрос о лишении этих либерастов родительских прав

ivfn 01 апреля 2018 | 19:44

max3446:
Там все задержанные нацболы,а несовершеннолетняя активист "Левого сопротивления".Приехали побузить,но не проканало

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