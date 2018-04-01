В Волоколамске после митинга против мусорного полигона «Ядрово» задержали 10 человек, в том числе несовершеннолетнюю

В Волоколамске после митинга против мусорного полигона «Ядрово» задержали 10 участников мероприятия, в том числе несовершеннолетнюю девушку. Об этом ОВД-Инфо сообщил один из задержанных — правозащитник Эдуард Рудык.

Рудык рассказал, что после митинга к ним подошли сотрудники уголовного розыска, которые показали свои удостоверения. Причину задержания не объяснили.



Сейчас задержанные находятся в отделе полиции Волоколамска, уних забрали паспорта и водительские права. В отделе некоторые полицейские отказываются представляться. Рудык предположил, что это могут быть сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.

Многотысячный митинг за закрытие мусорного полигона прошел сегодня в Волоколамске. Выступавшие требовали закрыть свалку, отправить в отставку районное руководство и губернатора области Андрея Воробьева. Были среди выступавших на митинге и дети.

По окончании митинга несколько активистов отправились автопробегом на Москву. По разным оценкам, в акции участвовали от 4 до 6 тысяч человек.