В Волоколамске после митинга против мусорного полигона «Ядрово» задержали 10 человек, в том числе несовершеннолетнюю
В Волоколамске после митинга против мусорного полигона «Ядрово» задержали 10 участников мероприятия, в том числе несовершеннолетнюю девушку. Об этом ОВД-Инфо сообщил один из задержанных — правозащитник Эдуард Рудык.
Рудык рассказал, что после митинга к ним подошли сотрудники уголовного розыска, которые показали свои удостоверения. Причину задержания не объяснили.
Сейчас задержанные находятся в отделе полиции Волоколамска, уних забрали паспорта и водительские права. В отделе некоторые полицейские отказываются представляться. Рудык предположил, что это могут быть сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.
Многотысячный митинг за закрытие мусорного полигона прошел сегодня в Волоколамске. Выступавшие требовали закрыть свалку, отправить в отставку районное руководство и губернатора области Андрея Воробьева. Были среди выступавших на митинге и дети.
По окончании митинга несколько активистов отправились автопробегом на Москву. По разным оценкам, в акции участвовали от 4 до 6 тысяч человек.
Комментарии18
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kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:04
А дышать легче стало в Колоколамске?
dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 19:04
Могу поспорить. что все задержанные не живут в Волоколамске...
ivanov356 01 апреля 2018 | 19:08
dobro_vam_v_dom: Вас самого-то откуда пригожин пригнал?
kvam 01 апреля 2018 | 19:20
ivanov356: А ты тут как?
Навальный секачом назначил?
Ну это у тебя вроде награды - "Господин назначил меня любимой женой! ")))
hysteria 01 апреля 2018 | 19:24
kvam: квам едут психиатры.
ivanov356 01 апреля 2018 | 19:32
hysteria: У пригожинских, как у шпаны, тоже многое по кастам построено. Кто чушь порит,сразу по методичке прёт на хамство, это с первого этажа, грязные вытиральные половички, думают,что лихие приколисты, этим и спасются, прикрывая свои нелепости.
sarov 01 апреля 2018 | 19:51
ivanov356: Не пытайтесь их анализировать!! Нужно быть гурманом, что бы отличать г-но от г-на! Главное не реагировать на них - сразу лишаются премиальных)))
prutkov100 01 апреля 2018 | 19:41
Не понимаю этих гестповцев , зачем задерживать если немного потерпеть , то все они окажутся в одном месте - местном кладбище (очень бы этого не хотелось) , ведь с наступлением жары - даже господь Бог не сможет их спасти от летальных исходов . Не хочу быть пророком , но об этом говорят законы физики и химии , при повышении температуры скорость химических реакций увеличивается в разы .
olegleon 01 апреля 2018 | 19:15
dobro_vam_v_dom: ну а попиариться то надо им. отработать гранты
ivfn 01 апреля 2018 | 19:40
dobro_vam_v_dom:
Не надо спорить . Все задержаные нацболы из Москвы. Кстати их всех отпустили. Несовершеннолетняя тоже нацболка.
shlevet 01 апреля 2018 | 19:09
Хорошо бы дума внесла закон о возможности отбирать детей у тех родителей, у которых дети либо сами тусуются на подобных мероприятиях, либо же с этими родителями
ivanov356 01 апреля 2018 | 19:14
shlevet: Когда великого человека Крылова спросили, какая же у нас сейчас идеология, он вспомнил ответ мордастого омоновца : "Дома надо сидеть!"
ivanov356 01 апреля 2018 | 19:23
Виидео: "Крылов о современной российской идеологии "
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 19:22
shlevet: и куда детей девать? в концлагеря или на донорские органы?
shlevet 01 апреля 2018 | 19:32
kryymsdyk: //и куда детей девать? в концлагеря или на донорские органы?//
А у светлолицых-неравнодушных-неполживых только такие варианты для детей?
Всё с вами ясно
blacktape 01 апреля 2018 | 19:11
Была Единая Россия, а стала Ядровая...
max3446 01 апреля 2018 | 19:22
Вот это сволочи оппозиционеры, раз детей уже впутывают в свои политические провокации! Надо бы органам опеки рассмотреть вопрос о лишении этих либерастов родительских прав
ivfn 01 апреля 2018 | 19:44
max3446:
Там все задержанные нацболы,а несовершеннолетняя активист "Левого сопротивления".Приехали побузить,но не проканало