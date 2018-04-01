Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре, опубликовал видеозапись, сделанную во время эвакуации
Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре в торговом центре, опубликовал видеозапись, сделанную во время эвакуации из здания. На кадрах видно, что огонь начал распространяться с левой стороны. Люди побежали в противоположном направлении, некоторые наоборот – бросились к очагу возгорания, видимо, для того, чтобы спасти детей. дым заполнил помещение за десятки секунд. Также Востриков показал фрагмент давки на лестнице. Он отметил, что лестница была очень узкая – чуть больше метра в ширину. Люди спускались медленно, толпились в пролетах.
Комментарии21
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rern1 01 апреля 2018 | 18:36
Либероидам не жаль Игоря Вострикова как русским. Это большевики-изверги, которые способны только использовать людей и устраивать любые провакации. Им нужна революция чтобы убить всех русских.
prutkov100 01 апреля 2018 | 18:43
Какой крутой видеоблохер ! Публикует записи которые доступны только СК или ФСБ !
rern1 01 апреля 2018 | 18:46
Когнитивный диссонанс у тебя. Так ненавидишь власть что утратил логику и адекватность.
proxit 01 апреля 2018 | 18:49
prutkov100:
Вонючие ФСБэшные портянки, завидуют Вострикову.
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 18:54
rern1: Как он стал рупором следственных органов?
rern1 01 апреля 2018 | 18:57
Не рупором. Дали ему материалы. Чтобы он понял как было на самом деле. Один из самых явных пострадавших от трагедии. Понять СК можно.
andre_klimov 01 апреля 2018 | 18:59
kryymsdyk:
Сломался. Нельзя требовать от человека стойкости, особенно когда его давит такая репрессивная машина. Ему тела выдали? Он уже похоронил своих? Ему стертые с телефона его и его мамы фотографии и видео детей вернули?
rern1 01 апреля 2018 | 19:01
Сломался твой мозг. Дважды два уже не считает.
vise1 01 апреля 2018 | 19:01
andre_klimov:
насколько я понял ,
его родные значатся пропавшими без вести ,
может и не было никого .
rern1 01 апреля 2018 | 19:03
Тебя нет это точно.
sg79g 01 апреля 2018 | 19:33
andre_klimov:
Не ожидал от вас такого.. Мда..
Или тоже кто то сломал?
hangman19 01 апреля 2018 | 18:38
публиковать стал пачками после того, как сидя с фсбшниками кланялся царю и гумирычу, свою потерянную семью продал, сволочь.
proxit 01 апреля 2018 | 18:43
hangman19:
Вате и портянкам не понять либералов, готовых ради истинной правды пиариться на детских трупиках.
severnaj 01 апреля 2018 | 19:36
proxit: Вате и портянкам не надо пиариться на детских трупиках. Они их делают во имя своего царя. Что им детские трупики, что им трупы сыновей погибших во имя царя на чужой земле. Был бы у них царь, есть царь - есть Россия, "страна рабов, страна господ...."
proxit 01 апреля 2018 | 19:39
severnaj:
Про что написала, полоумная?
Слава Великому Ельцину, что он загнал вонючее быдло, отвязавшееся в 1917-м , в стойло.
sadda 01 апреля 2018 | 18:46
И с какой целью он их опубликовал? и где он их взял?
putkaput001 01 апреля 2018 | 18:47
Этот человек должен находится на реабилитации под присмотром опытных психиатров,но это в нормальной стране,здесь же,в лепрозории им. В.В.Путина ,гебешная нечисть использует его состояние в своих целях-отмывание черного кобеля до бела ,выпустив в соц.сети стаю пригожинских падальщиков-гиен для охраны недееспособного Вострикова.
ha12raz 01 апреля 2018 | 18:51
Это что то меняет ?
В отношении пожарных, не пускавших родителей для спасения детей и самим бездействующим ?
Востриков больше не сочувствует путину ?
Перестал осуждать сочувствующих ему людей ?
vladimirbelarus 01 апреля 2018 | 19:29
Кемеровчанин, потерявший семью, сначала обвинял Путина, а теперь – «майданщиков»
https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=137060
zolingen 01 апреля 2018 | 19:33
Мутный этот востриков, ой мутный.
neon999 01 апреля 2018 | 19:34
Делая свои информационные вбросы-разводки, ЭМ не упоминает, что "видеозапись" сделана не Востриковым, и его активность по отбеливанию убийц происходит в сопровождении двух агентов ФСБ (или может ФСОшников - один хрен).
Интересный феномен - такая трансформация человека, потерявшего семью.
Зомбирование - наше все, и на ЭМ активно помогают мерзавцам.