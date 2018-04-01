Литовские пограничники не пустили на территорию республики тягач с российскими номерами

Он пытался через Белоруссию попасть в Германию с грузом использованного строительного радиоактивного материала. Об этом говорится в сообщении Службы защиты госграницы Литвы.

Инцидент произошел накануне. Когда тягач проехал через установленное на КПП оборудование для замера радиации, выяснилось, что ионизирующее излучение строительных материалов равно 1,5 микрозивертам/час. Допустимый фон составляет 0,2 микрозиверта/час. Пограничники сообщили опроисшествии специалистам Центра радиационной безопасности. Тягач вернули на территорию Белоруссии.