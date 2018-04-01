Литовские пограничники не пустили на территорию республики тягач с российскими номерами
Он пытался через Белоруссию попасть в Германию с грузом использованного строительного радиоактивного материала. Об этом говорится в сообщении Службы защиты госграницы Литвы.
Инцидент произошел накануне. Когда тягач проехал через установленное на КПП оборудование для замера радиации, выяснилось, что ионизирующее излучение строительных материалов равно 1,5 микрозивертам/час. Допустимый фон составляет 0,2 микрозиверта/час. Пограничники сообщили опроисшествии специалистам Центра радиационной безопасности. Тягач вернули на территорию Белоруссии.
Комментарии44
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perrrkele_satttana 01 апреля 2018 | 18:34
Ща пуиноиды опять заорут про русофобию и, что мы не токсичные
dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 18:38
Завтра литовские пограничники строем побегут в больницу, а литовский МИД заявит о ядерном нападении со стороны РФ...
vilingrad 01 апреля 2018 | 18:42
dobro_vam_v_dom: ядерном нападении со стороны РФ.."
Зачем нападение, бабуся? Вся РФ фонит... и фоняет:)
lenin3 01 апреля 2018 | 18:47
vilingrad: мож,это вообще с Ядрово мусор перебросили...
dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 18:49
vilingrad: Как твой поганый рот?
drgonish 01 апреля 2018 | 19:23
vilingrad:
[Вся РФ фонит... и фоняет]
Попробуйте помыться. Вдруг поможет....
ostapbey 01 апреля 2018 | 18:47
Бабусь! А тебя так никто по сусекам и не щупал? Девственницей же умрешь..
Ты для амнистии и реабилитации Слуцкого в Думу сходи.
Вдруг и тебе повезет.
Да и колобок появится..прибавлением в семье.
Даже.
Даже..
proxit 01 апреля 2018 | 18:52
ostapbey:
Чего не на мове, вонючий сепар?
Нанюхался ватный портянок?
Ничего...
Скора украинцы разъяснят вас, русскоязычных предателей, ибо 100% вы предадите Украину, так же как вы предали Россию.
eniro 01 апреля 2018 | 19:11
dobro_vam_v_dom: Ты прав ! Совсем обнаглели. Решили видать сперва разобраться, всех ли предателей России(которые в ЕС) стало модно в расход пускать!
stas12006 01 апреля 2018 | 19:17
dobro_vam_v_dom: литовцы дейсвительно обследуются в больнице , т.к в литве ценят человеческую жизнь. А в россии на русских свиней наплевать , не обязательно лечить , бабы ещё нарожают
echo_shar 01 апреля 2018 | 19:16
perrrkele_satttana:
Да нет. Вы - токсичные госдеповские прокладки.))
uhovostro 01 апреля 2018 | 18:35
Это опять провокация Госдепа и английских спецслужб! Мирный российский тягач с каким-то там жалкими отходами не пропустили через границу - безобразие...
annacrimea 01 апреля 2018 | 18:36
Еще один повод мордорцам окрыситься на Литву: надо же, такая маленькая страна, а позволяет себе! Впрочем, тут ведь и в заголовке прямо педалируется определенная тема - "с российским номерами", хотя по факту - с радиоактивным грузом.
andre_klimov 01 апреля 2018 | 18:50
annacrimea:
Так тема вполне ясная - кто вывозит грязный мусор. Совсем как швейцарцы во Францию...
ostapbey 01 апреля 2018 | 18:54
annacrimea: новый продукт не коктейль Молотова..
А новичок в полонии!!
Даже..
oldcitizen 01 апреля 2018 | 18:57
annacrimea: прямо педалируется тема -"с российскими номерами", хотя по факту-с радиоактивным грузом.
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Верно замечено! 90% иллюстриремой "русофобии выпекается также. Как "Украина потребовала от России биометрических паспортов", но не говорят, что, кроме России этого потркбовали ещё у 75 стран. И так везде. Сплошная киселёвская соловьёвщина...
prorab1 01 апреля 2018 | 19:08
oldcitizen: Дело в том , что Россия то не требует у Украинцев наличие биометрических паспортов при пересечении границы. Дискриминация налицо.
ostapbey 01 апреля 2018 | 19:13
prorab1: а русского гражданина и без биопаспорта можно отличить от украинца.
По лишней хромосоме хоть.
Даже.
annacrimea 01 апреля 2018 | 19:13
prorab1: Или в том, что Украина на Россию не нападала?
bozk 01 апреля 2018 | 18:37
Не дали транспортировать нашу духовность в Германию, русофобы !
andy66 01 апреля 2018 | 18:38
За российскими тягачами обычно идут танки
captainobvious 01 апреля 2018 | 18:38
такой груз мог иметь только одно происхождение: белорусское. Ну, подрядили "бялорусы" тягач с российским номерным знаком для своих темных делишек, не прокатило. Возможно, раньше прокатывало, а на этот раз нет. Не срослось что-то. Бывает. Понять и простить, и выгрузить токсичный груз обратно на территории Белоруссии.
ostapbey 01 апреля 2018 | 18:43
captainobvious: не сраслось Союзное государство и в этот случай?
Или это ХРОНИКА
Даже?
captainobvious 01 апреля 2018 | 18:52
ostapbey: пока во главе Белоруссии остается человек с менталитетом и кругозором председателя совхоза, не срастется... к слову, я бы не удивился. если бы санкцию на такую "схему" вывоза радиоактивных отходов давал лично Батько, это в его стиле.
ostapbey 01 апреля 2018 | 18:59
captainobvious: да при чем тут менталитет окурка..
Союзное государство строят НАРОДЫ!!!
а ты лидеры лидеры..депутаты.. идоры..
Даже
ura_123 01 апреля 2018 | 19:26
captainobvious: Судя по твоей логике у Путина менталитет зав.клубом? Одним словом-завхоза,не так ли?
poluputing 01 апреля 2018 | 18:49
captainobvious:во-во, опять вас там нет, как всегда и по любому поводу
captainobvious 01 апреля 2018 | 18:54
poluputing: а я не исключаю, что без вас там как раз и не обошлось...
stebinmaku 01 апреля 2018 | 19:23
captainobvious
"24-летний гражданин Белоруссии вез из своей страны в Германию строительные материалы транзитом через Литву. Документы на машину и его личные вещи были в порядке.
Дополнительное обследование груза, б/у кирпичи и блоки показало, что их ионизирующее излучение составляет 1,5 микрозиверт/ч. Это более чем в шесть раз превышает допустимый фон. Источником оказался радий-226.
Водителя и тягач вернули в Беларусь, а о происшествии сообщили в Центр радиационной безопасности, сообщает Delfi.
(с) Известия 1 апреля 2018, 15:31
captainobvious 01 апреля 2018 | 19:43
stebinmaku: не претендуя на истину в последней инстанции, рискну предположить, что этот радиационный фон имеет чернобыльское происхождение. А значит, источником загрязненного груза может быть либо Белоруссия, либо Украина, либо Брянская обл. РФ (по мере убывания вероятности).
putin_itogy 01 апреля 2018 | 18:38
Сволочи!
Радиоактивные.
Опять, англичанка, гадит..?
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 18:42
Российские пограничники пропустили бы на свою территорию за небольшую доплату
gregor 01 апреля 2018 | 18:45
Это менталитет ...,забраться к соседу и нагадить .
max3446 01 апреля 2018 | 18:45
Вот за такие выходки литовцев за людей цивилизованное мировое сообщество не считает
poluputing 01 апреля 2018 | 18:52
max3446: а вы куда себя то зачислили? В цивилизованное сообщество? Ну надо же так обмишуриться
ostapbey 01 апреля 2018 | 18:52
max3446: мировое цивилизованное русское сообщество считает цивилизованными
Науру..
Вануату
КНДР ( по 1 апреля)
Лугандония.?
Кто еще??
Ну ка юрыст.. молись и кайся за россию, мать твою!!
Даже..
hunterhead 01 апреля 2018 | 19:03
max3446: "Вот за такие выходки литовцев за людей цивилизованное мировое сообщество не считает"
Литва и есть цивилизаванное общество, что путенской России совсем не грозит...:-D
jetsam 01 апреля 2018 | 18:46
литва не ответила на наших 114 вопросов, а значит все провокация и ничего не было.
и, вообще, наши радиоактивные тягачи под своими номерами не ездят! пора бы знать!.
greeg1 01 апреля 2018 | 18:53
Не помог вам "Новичёк"?
Мы пришлём грузовичёк.
sbk 01 апреля 2018 | 19:09
А надо было что сделать?
Ковровую дорожку?
annacrimea 01 апреля 2018 | 19:15
sbk: Эт Вы, уважаемый, с Аргентиной попутали. Эт там дорожки...
vreyhardn 01 апреля 2018 | 19:09
Срать на чужом поле запрещено!
ura_123 01 апреля 2018 | 19:23
Водила с напарником находились в свинцовых семейниках?
;-)
snegir_pravosekovich 01 апреля 2018 | 19:33
Вонючие путиноиды продолжают называть страну Беларусь на своём отвратительном диалекте "Белоруссией".
Им хоть в лоб, хоть по лбу.
Никакого уважения к соседней суверенной стране.