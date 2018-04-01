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18:31, 01 апреля 2018

Литовские пограничники не пустили на территорию республики тягач с российскими номерами

Он пытался через Белоруссию попасть в Германию с грузом использованного строительного радиоактивного материала. Об этом говорится в сообщении Службы защиты госграницы Литвы.
Инцидент произошел накануне. Когда тягач проехал через установленное на КПП оборудование для замера радиации, выяснилось, что ионизирующее излучение строительных материалов равно 1,5 микрозивертам/час. Допустимый фон составляет 0,2 микрозиверта/час. Пограничники сообщили опроисшествии специалистам Центра радиационной безопасности. Тягач вернули на территорию Белоруссии.

Комментарии

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perrrkele_satttana 01 апреля 2018 | 18:34

Ща пуиноиды опять заорут про русофобию и, что мы не токсичные

dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 18:38

Завтра литовские пограничники строем побегут в больницу, а литовский МИД заявит о ядерном нападении со стороны РФ...

vilingrad 01 апреля 2018 | 18:42

dobro_vam_v_dom: ядерном нападении со стороны РФ.."
Зачем нападение, бабуся? Вся РФ фонит... и фоняет:)

lenin3 01 апреля 2018 | 18:47

vilingrad: мож,это вообще с Ядрово мусор перебросили...

dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 18:49

vilingrad: Как твой поганый рот?

drgonish 01 апреля 2018 | 19:23

vilingrad:
[Вся РФ фонит... и фоняет]
Попробуйте помыться. Вдруг поможет....

ostapbey 01 апреля 2018 | 18:47

Бабусь! А тебя так никто по сусекам и не щупал? Девственницей же умрешь..
Ты для амнистии и реабилитации Слуцкого в Думу сходи.
Вдруг и тебе повезет.
Да и колобок появится..прибавлением в семье.
Даже.
Даже..

proxit 01 апреля 2018 | 18:52

ostapbey:

Чего не на мове, вонючий сепар?
Нанюхался ватный портянок?
Ничего...
Скора украинцы разъяснят вас, русскоязычных предателей, ибо 100% вы предадите Украину, так же как вы предали Россию.

eniro 01 апреля 2018 | 19:11

dobro_vam_v_dom: Ты прав ! Совсем обнаглели. Решили видать сперва разобраться, всех ли предателей России(которые в ЕС) стало модно в расход пускать!


stas12006 01 апреля 2018 | 19:17

dobro_vam_v_dom: литовцы дейсвительно обследуются в больнице , т.к в литве ценят человеческую жизнь. А в россии на русских свиней наплевать , не обязательно лечить , бабы ещё нарожают

echo_shar 01 апреля 2018 | 19:16

perrrkele_satttana:
Да нет. Вы - токсичные госдеповские прокладки.))

uhovostro 01 апреля 2018 | 18:35

Это опять провокация Госдепа и английских спецслужб! Мирный российский тягач с каким-то там жалкими отходами не пропустили через границу - безобразие...

annacrimea 01 апреля 2018 | 18:36

Еще один повод мордорцам окрыситься на Литву: надо же, такая маленькая страна, а позволяет себе! Впрочем, тут ведь и в заголовке прямо педалируется определенная тема - "с российским номерами", хотя по факту - с радиоактивным грузом.

andre_klimov 01 апреля 2018 | 18:50

annacrimea:
Так тема вполне ясная - кто вывозит грязный мусор. Совсем как швейцарцы во Францию...

ostapbey 01 апреля 2018 | 18:54

annacrimea: новый продукт не коктейль Молотова..
А новичок в полонии!!
Даже..

oldcitizen 01 апреля 2018 | 18:57

annacrimea: прямо педалируется тема -"с российскими номерами", хотя по факту-с радиоактивным грузом.
====================================================================
Верно замечено! 90% иллюстриремой "русофобии выпекается также. Как "Украина потребовала от России биометрических паспортов", но не говорят, что, кроме России этого потркбовали ещё у 75 стран. И так везде. Сплошная киселёвская соловьёвщина...

prorab1 01 апреля 2018 | 19:08

oldcitizen: Дело в том , что Россия то не требует у Украинцев наличие биометрических паспортов при пересечении границы. Дискриминация налицо.

ostapbey 01 апреля 2018 | 19:13

prorab1: а русского гражданина и без биопаспорта можно отличить от украинца.
По лишней хромосоме хоть.
Даже.

annacrimea 01 апреля 2018 | 19:13

prorab1: Или в том, что Украина на Россию не нападала?

(комментарий скрыт)

bozk 01 апреля 2018 | 18:37

Не дали транспортировать нашу духовность в Германию, русофобы !

andy66 01 апреля 2018 | 18:38

За российскими тягачами обычно идут танки

captainobvious 01 апреля 2018 | 18:38

такой груз мог иметь только одно происхождение: белорусское. Ну, подрядили "бялорусы" тягач с российским номерным знаком для своих темных делишек, не прокатило. Возможно, раньше прокатывало, а на этот раз нет. Не срослось что-то. Бывает. Понять и простить, и выгрузить токсичный груз обратно на территории Белоруссии.

ostapbey 01 апреля 2018 | 18:43

captainobvious: не сраслось Союзное государство и в этот случай?
Или это ХРОНИКА

Даже?

captainobvious 01 апреля 2018 | 18:52

ostapbey: пока во главе Белоруссии остается человек с менталитетом и кругозором председателя совхоза, не срастется... к слову, я бы не удивился. если бы санкцию на такую "схему" вывоза радиоактивных отходов давал лично Батько, это в его стиле.

ostapbey 01 апреля 2018 | 18:59

captainobvious: да при чем тут менталитет окурка..
Союзное государство строят НАРОДЫ!!!
а ты лидеры лидеры..депутаты.. идоры..
Даже

ura_123 01 апреля 2018 | 19:26

captainobvious: Судя по твоей логике у Путина менталитет зав.клубом? Одним словом-завхоза,не так ли?

poluputing 01 апреля 2018 | 18:49

captainobvious:во-во, опять вас там нет, как всегда и по любому поводу

captainobvious 01 апреля 2018 | 18:54

poluputing: а я не исключаю, что без вас там как раз и не обошлось...

stebinmaku 01 апреля 2018 | 19:23

captainobvious

"24-летний гражданин Белоруссии вез из своей страны в Германию строительные материалы транзитом через Литву. Документы на машину и его личные вещи были в порядке.
Дополнительное обследование груза, б/у кирпичи и блоки показало, что их ионизирующее излучение составляет 1,5 микрозиверт/ч. Это более чем в шесть раз превышает допустимый фон. Источником оказался радий-226.
Водителя и тягач вернули в Беларусь, а о происшествии сообщили в Центр радиационной безопасности, сообщает Delfi.
(с) Известия 1 апреля 2018, 15:31

captainobvious 01 апреля 2018 | 19:43

stebinmaku: не претендуя на истину в последней инстанции, рискну предположить, что этот радиационный фон имеет чернобыльское происхождение. А значит, источником загрязненного груза может быть либо Белоруссия, либо Украина, либо Брянская обл. РФ (по мере убывания вероятности).

putin_itogy 01 апреля 2018 | 18:38

Сволочи!
Радиоактивные.
Опять, англичанка, гадит..?

kryymsdyk 01 апреля 2018 | 18:42

Российские пограничники пропустили бы на свою территорию за небольшую доплату

gregor 01 апреля 2018 | 18:45

Это менталитет ...,забраться к соседу и нагадить .

max3446 01 апреля 2018 | 18:45

Вот за такие выходки литовцев за людей цивилизованное мировое сообщество не считает

poluputing 01 апреля 2018 | 18:52

max3446: а вы куда себя то зачислили? В цивилизованное сообщество? Ну надо же так обмишуриться

ostapbey 01 апреля 2018 | 18:52

max3446: мировое цивилизованное русское сообщество считает цивилизованными
Науру..
Вануату
КНДР ( по 1 апреля)
Лугандония.?
Кто еще??
Ну ка юрыст.. молись и кайся за россию, мать твою!!
Даже..

hunterhead 01 апреля 2018 | 19:03

max3446: "Вот за такие выходки литовцев за людей цивилизованное мировое сообщество не считает"

Литва и есть цивилизаванное общество, что путенской России совсем не грозит...:-D

jetsam 01 апреля 2018 | 18:46

литва не ответила на наших 114 вопросов, а значит все провокация и ничего не было.
и, вообще, наши радиоактивные тягачи под своими номерами не ездят! пора бы знать!.

greeg1 01 апреля 2018 | 18:53

Не помог вам "Новичёк"?
Мы пришлём грузовичёк.

sbk 01 апреля 2018 | 19:09

А надо было что сделать?
Ковровую дорожку?

annacrimea 01 апреля 2018 | 19:15

sbk: Эт Вы, уважаемый, с Аргентиной попутали. Эт там дорожки...

vreyhardn 01 апреля 2018 | 19:09

Срать на чужом поле запрещено!

ura_123 01 апреля 2018 | 19:23

Водила с напарником находились в свинцовых семейниках?
;-)

snegir_pravosekovich 01 апреля 2018 | 19:33

Вонючие путиноиды продолжают называть страну Беларусь на своём отвратительном диалекте "Белоруссией".
Им хоть в лоб, хоть по лбу.
Никакого уважения к соседней суверенной стране.

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