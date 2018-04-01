Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова заявляет, что все ее подразделения работают в штатном режиме
Генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности. Она сотрудничает со следствием, — говорится в сообщении группы.
Между тем, ФСБ пришла сегодня с обысками в якутское подразделения группы «Сумма» – Якутскую топливно-энергетическую компанию. Ранее обыски прошли в подразделениях группы в 25 регионах.
Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся СИЗО. Их обвиняют в хищениях на 2,5 миллиарда рублей.
Комментарии5
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osho___ 01 апреля 2018 | 18:34
Имитация борьбы с коррупцией, точечная, а не с системой, заранее проигрышная.
evgolius7 01 апреля 2018 | 18:38
Дагестанский миллиардер Магомедов с состоянием в $1.5 млрд был задержан, но вскоре отпущен с состоянием в $ 0.5 млрд.
hysteria 01 апреля 2018 | 18:40
evgolius7: А Ротенберг с пятого места списка Форбс переместился на третье.))
rern1 01 апреля 2018 | 18:41
Убери портрет Раджниша, падаль.
rern1 01 апреля 2018 | 18:38
Рафик неуиновен. Знаем слышали.