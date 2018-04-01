Католики отмечают сегодня Пасху по григорианскому календарю

С посланием к верующим в честь праздника обратился Папа Римский Франциск.

«Христос воскрес!», — провозгласил в своем послании «Граду и миру» (или «Урби эт орби») Папа Римский Франциск, вышедший перед собравшимися на ватиканской площади Святого Петра. Он традиционно призвал все народы Земли к миру и обратился с этим желанием к Богу. В первую очередь Франциск призвал к окончанию войны в Сирии.

Также понтифик помолился за прекращение конфликтов в Южном Судане и Сомали, на Корейском полуострове и Украине. После этого Франциск упомянул беженцев, мигрантов, больных и детей, а также «всех людей доброй воли»: им глава католической церкви пожелал здоровья и удачи. В заключении Папа Римский символически отпустил верующим грехи по случаю Пасхи. Чуть ранее понтифик пообщался с толпой из своего бронированного «папамобиля». А накануне Франциск провел всенощную литургию в Соборе Святого Петра, где провел обряд крещения восьми человек из пяти стран мира.

Пасха по православному календарю будет отмечаться только через неделю. Все это время верующие будут соблюдать строгий пост.