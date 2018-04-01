Католики отмечают сегодня Пасху по григорианскому календарю
С посланием к верующим в честь праздника обратился Папа Римский Франциск.
«Христос воскрес!», — провозгласил в своем послании «Граду и миру» (или «Урби эт орби») Папа Римский Франциск, вышедший перед собравшимися на ватиканской площади Святого Петра. Он традиционно призвал все народы Земли к миру и обратился с этим желанием к Богу. В первую очередь Франциск призвал к окончанию войны в Сирии.
Также понтифик помолился за прекращение конфликтов в Южном Судане и Сомали, на Корейском полуострове и Украине. После этого Франциск упомянул беженцев, мигрантов, больных и детей, а также «всех людей доброй воли»: им глава католической церкви пожелал здоровья и удачи. В заключении Папа Римский символически отпустил верующим грехи по случаю Пасхи. Чуть ранее понтифик пообщался с толпой из своего бронированного «папамобиля». А накануне Франциск провел всенощную литургию в Соборе Святого Петра, где провел обряд крещения восьми человек из пяти стран мира.
Пасха по православному календарю будет отмечаться только через неделю. Все это время верующие будут соблюдать строгий пост.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bozk 01 апреля 2018 | 18:16
А православные 1 апреля
mobile_actor 01 апреля 2018 | 18:16
Пасху сегодня празднуют не только католики, но и подавляющее большинство остальных христиан.
naivnyk 01 апреля 2018 | 18:24
mobile_actor: Мне лично всё равно, кто и где чего празднует. Но мне интересно, к чему Вы это написали))))
post_v 01 апреля 2018 | 19:00
mobile_actor:
==============
РПЦ пытается всем внушить, что главная православная церковь - Русская, что все православные церкви отмечают Рождество каждый год 7 января, а Пасху - по юлианскому календарю
так и живет Гундяев с самым длинным днем в году - 7 июля....
solonko 01 апреля 2018 | 18:17
Christus resurrexit!
minerr 01 апреля 2018 | 18:46
solonko: А че, разве не Бандера у тебя главный святой? Или все-таки Парашенко?
max3446 01 апреля 2018 | 18:26
Ночью 1 апреля около Стрыйского автовокзала во Львове местные неонацисты подожгли польский автобус.
Об этом рассказал депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети.
Зинкевич уточнил, что автобус обклеили красно-чёрными листовками, после чего умышленно подожгли. Поскольку инцидент случился ночью, в автобусе никого не было, по всей видимости, он находился на стоянке и никто не пострадал.
Отсутствие жертв позже подтвердили пожарные и следственно-оперативная группа полиции, которые прибыли на место происшествия.
«Такие действия неизвестных создают лишь ухудшение польско-украинских отношений, по моему мнению», — заключил Зинкевич.
вот такие вот у нас дикие соседи в стране 404 (некогда Украина) живут
monik_7 01 апреля 2018 | 19:08
max3446: надо понимать, что бумажные красно-черные листовки на обшивке автобуса не сгорели? Как и визитка Яроша.
don_ballon 01 апреля 2018 | 19:08
1 апреля отмечают Пасху католики, протестанты (лютеране) всех конфессий и православные-новостильники, то есть, подавляющее большинство христиан. Писать только о католиках неуважение к другим христианским конфессиям. Россия живёт по григорианскому календарю, как и весь остальной мир, и только РПЦ держится за архаичную догму и давно устаревший юлианский календарь. Зачем-спросите у Невзорова.