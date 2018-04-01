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18:07, 01 апреля 2018

В Москву вернулись все выдворенные из США российские дипломаты

Поводом для высылки стали обвинения в причастности Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Российские официальные лица, тем временем, заявляют, что будут оказывать давление на Великобританию и заставят Лондон «вернуться в правовое поле».

На родину из долгосрочной американской командировки сегодня вынужденно вернулись свыше 170 российских дипломатов, а также их семьи. Два самолета специального лётного отряда приземлились днём в столичном аэропорту Внуково. Дипломатов, напомним, Вашингтон распорядился выслать в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Кремль в причастности к отравлению на своей территории бывшего разведчика Скрипаля. Так же поступили и десятки других западных стран. Министр иностранных дел Германии, которая выдворила четырех россиян, в интервью газете Bild am Sonntag сказал, что к России, из-за ее действий, несомненно, утрачено доверие. При этом в Берлине подчеркнули, что всё же готовы к диалогу с Москвой. Готова ли Москва налаживать отношения — при этом вовсе неясно. Посол России в Великобритании Александр Яковенко, например, в интервью журналисту НТВ Ираде Зейналовой, фактически заявил, что дипломаты намерены усиливать конфронтацию с Лондоном.

В отношениях с Россией любая страна должны быть реалистом, — считает Альфонсо Дастис, министр иностранных дел Испании. Эта страна также присоединилась к санкциям в отношении Москвы и выслала двоих дипломатов. Дастис в интервью газете El Mundo признал, что вторжение на Украину и аннексия Крыма — категорически неприемлемы. При этом Россия, — считает министр, — необходима для решения глобальных кризисов.

Россия, напомним, приняла «зеркальные» меры в отношении стран, которые выдворили дипломатов. Кроме государств Евросоюза к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Канада и Австралия.

Комментарии

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evgolius7 01 апреля 2018 | 18:11

Шутка таможенника... на 1 апреля - у тебя нос белый.

rsilk 01 апреля 2018 | 18:29

evgolius7: Для трудоустройства высланных российских дипломатов в 20 российских городах будут открыты посольства Москвы.

vezdehod 01 апреля 2018 | 18:37

Как всё хорошо начиналось и как Грустно закончилось - ведь от отдыха в Крыму уже не отвертишься.

r88w556xl4 01 апреля 2018 | 18:43

vezdehod: Когда у Алёшеньки, патриота российского отверженного, очередной тур по европам запланирован? Глазик там очередной подлечить, или попу.

vilingrad 01 апреля 2018 | 18:44

rsilk: Он в весеннем лесу пил березовый сок...

anatolr 01 апреля 2018 | 18:14

//В Москву вернулись все выдворенные из США российские дипломаты//

Вдохнули родной воздух и... аж заколдобились! :-)))

Анатолий - сосед Госдепа

seryj_wolk 01 апреля 2018 | 18:35

anatolr: Патриотишек побольшело и им посчастливело.

max3446 01 апреля 2018 | 18:15

Польский оппозиционный политик Януш Корвин-Микке считает, что к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля могло быть причастно Центральное разведывательное управление, а России попросту незачем затевать такое грязное и бессмысленное мероприятие.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«Почему я не верю, что Сергея Скрипаля хотели убить русские? Потому что у себя они приговорили его к 13 годам тюрьмы, а в 2008 году отпустили его за границу, у них не было причин убивать его, и тем более, перед чемпионатом мира по футболу, бойкот которого был бы катастрофой.
С другой стороны, у ЦРУ был мотив (направить пропагандистский огонь на Москву!).

У них были возможности (изобретатель „новичка”, Мирзоянов получил американское убежище; более того, он описывал химическую формулу „новичка” в книге, опубликованной в США, утверждая, что синтез и так был бы слишком сложным для любителей …). Вы не верите, что это возможно? ЦРУ могли отравить Скрипаля и быть уверенными, что никто не будет подозревать их; все подозрения будут падать на Россию, хотя бы потому, что это очень похоже на убийство покойного Ливиненко, когда Россия практически не скрывала, что она его убила.

И здесь я заявляю, что если бы польский агент предал бы Польшу таким образом, как Литвиненко Россию, и начальник разведки пришел бы ко мне и спросил, может ли он его ликвидировать агента, как глава государства я бы сказал решительно: „Конечно!”. Это необходимо. Все секретные службы распались бы, если бы они позволили бывшим агентам предавать и мирно жить за границей!

anatolr 01 апреля 2018 | 18:20

max3446: //...к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля могло быть причастно Центральное разведывательное управление...//

А вот и нет, рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата). По моим данным, Скрипалей отравили марсиане, временно заняв полулетальную дозу у венерианцев. "Зарядили" в цветы и пиво. Бабе - цветы, а дитя... простите, мужику - пиво.

Анатолий - сосед Госдепа

stepashka 01 апреля 2018 | 18:53

anatolr: Да, ладно, угомонись, картавый. Тебя "Рашка" человеком сделала, несмотря на то что еврейские комиссары столько кровушки у русских крестьян попили. У тебя наверняка нквд-шники тоже в роду были

anatolr 01 апреля 2018 | 19:29

stepashka: От кагтавого гашко-говняшковца (#цитата) из Гашки-говняшки (#цитата) слышу. :-)))

Видишь ли в чем дело рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата), не путай меня с собой - потомком работничка ГУЛага и стрелка из заградотряда. Слава Б-гу, что я не имею к рашко-говняшковцам (#цитата) и к Рашке-говняшке (#цитата) никакого отношения. Вот повезло, так повезло! :-))

А ты бросай курить и начинай нырять в сорт_ре им. Вошьдя - перекур закончился! :-)))

Анатолий - сосед Госдепа

stepashka 01 апреля 2018 | 19:48

anatolr: Я же тебе сказал, угомонись картавый, мериканец недоделаный, наследник картавых чекистов

ura_123 01 апреля 2018 | 18:27

max3446: А от политиков Чехии и Швеции по поводу "новичка" известий нет?

max3446 01 апреля 2018 | 18:28

ura_123: Раз молчат значит признают что у них такие разработки велись.

sergoder172 01 апреля 2018 | 19:05

max3446: Молодец. Отработал методичку. 11.80 получишь у Маши Захаровой.

naivnyk 01 апреля 2018 | 18:15

А смысл? Ну выперли легальных шпионов со всех сторон. Те то под контролем были, теперь заново всё организовывать надо. Хотя , мне кажется, не зря в США наша делегация из спецслужб ездила. Люди умные, всё заранее знали, договорились наверное, что бы хотя бы резидентов не менять. А нелегалы, как были, так и остались.

nikitin43 01 апреля 2018 | 18:21

родина это хорошо- сказал генерал-полковник фсб якунин из своего дворца в лондоне.

tag188 01 апреля 2018 | 18:26

Поздравляю российских дипломатов с возвращением домой! Уж намучались, вы бедные, в этих Америках, представить страшно!
Благодарности за возвращение направляйте в Кремль и президенту лично.

(комментарий скрыт)

tks 01 апреля 2018 | 18:34

И куда же таперича всю эту шоблу трудоустрят? В ГосДурку, сместив имеющуюся едрисню, али ведомство какое новое отчебучат?

detul 01 апреля 2018 | 19:28

tks: Устроят в посольства и торгпредства других вражеских стран. Сейчас России очень нужны разведчики и агенты влияния. А вот куда устроят разведчиков, выгнанных из России - большой вопрос. Если конечно нет задачи шпионить за дружескими режимами.

poluputing 01 апреля 2018 | 18:35

у трапа их встречали с венками под звуки соответствующего марша

bordij 01 апреля 2018 | 18:43

Девиз России . ИХ ТАМ НЕТ ! Когда бедные родители просили освободить детей из запертого зала власть ( пожарники ) сказали ИХ ТАМ НЕТ . далее Крым , Донбас .ИХ ТАМ НЕТ . Лондон то же самое Вопрос где ОНИ есть наверное на МАРСЕ.

lincolnmkx 01 апреля 2018 | 18:44

Землю "родины" целовали?

ostanovka 01 апреля 2018 | 18:53

Послами в лугандон.
Места всем хватит, там ротация послов большая, в связи с естественной убылью, после путешествий в лифте.

rus095 01 апреля 2018 | 18:54

Эхо вы откровенно врете- дипломатов США выслали не знак солидарности- а из за якобы их разведовательной деятельности в США.

nikolashin2017 01 апреля 2018 | 19:03

1-ый апрель :
дома лучше,поверь...

vreyhardn 01 апреля 2018 | 19:11

Главное,что бы в американских банках деньги не заныкали! Домой!

sual 01 апреля 2018 | 19:13

Вы все врети. Их никто не выдворял,они сами не могли больше находиться в загнивающем логове. Медали героям.

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