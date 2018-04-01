//В Москву вернулись все выдворенные из США российские дипломаты//

Поводом для высылки стали обвинения в причастности Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Российские официальные лица, тем временем, заявляют, что будут оказывать давление на Великобританию и заставят Лондон «вернуться в правовое поле».

На родину из долгосрочной американской командировки сегодня вынужденно вернулись свыше 170 российских дипломатов, а также их семьи. Два самолета специального лётного отряда приземлились днём в столичном аэропорту Внуково. Дипломатов, напомним, Вашингтон распорядился выслать в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Кремль в причастности к отравлению на своей территории бывшего разведчика Скрипаля. Так же поступили и десятки других западных стран. Министр иностранных дел Германии, которая выдворила четырех россиян, в интервью газете Bild am Sonntag сказал, что к России, из-за ее действий, несомненно, утрачено доверие. При этом в Берлине подчеркнули, что всё же готовы к диалогу с Москвой. Готова ли Москва налаживать отношения — при этом вовсе неясно. Посол России в Великобритании Александр Яковенко, например, в интервью журналисту НТВ Ираде Зейналовой, фактически заявил, что дипломаты намерены усиливать конфронтацию с Лондоном.

В отношениях с Россией любая страна должны быть реалистом, — считает Альфонсо Дастис, министр иностранных дел Испании. Эта страна также присоединилась к санкциям в отношении Москвы и выслала двоих дипломатов. Дастис в интервью газете El Mundo признал, что вторжение на Украину и аннексия Крыма — категорически неприемлемы. При этом Россия, — считает министр, — необходима для решения глобальных кризисов.

Россия, напомним, приняла «зеркальные» меры в отношении стран, которые выдворили дипломатов. Кроме государств Евросоюза к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Канада и Австралия.