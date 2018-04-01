Z Архив новостей новости
5 14 6 4223
Эксклюзив Эха 18:04, 01 апреля 2018

Руководивший Кемеровской областью 21 год Аман Тулеев объявил об уходе в отставку

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Тулеев призвал кемеровчан продолжать полноценно жить, несмотря на трагедию в ТЦ «Зимняя вишня», а также заверил, что расследованием дела активно занимаются правоохранители.

Отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в регионе восприняли неоднозначно. Об этом «Эху Москвы» рассказал местный активист Роман Янченко.

Янченко также заметил, что в регионе есть много людей, которые не связывают напрямую трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» с Тулеевым, поэтому для них отставка губернатора стала довольно неожиданной.

Вероятнее всего, губернатор кемеровской области Аман Тулеев не самостоятельно принял решение подать в отставку. Такое мнение «Эху Москвы» высказал ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В ЦИКе уже отмечают, что выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

aorswen 01 апреля 2018 | 18:06

плохо просил прощения у тсаря. надо было в ноги пасть и сапоги целовать

askol2016 01 апреля 2018 | 18:09

Скоро в регионе начнется череда уголовных дел по коррупции подчиненных Тулеева.

evgolius7 01 апреля 2018 | 18:13

Теперь всё наладится. В Кемерово сменили волосатого гондона на лысого.
Жизнь продолжается...

maximodiss 01 апреля 2018 | 18:20

evgolius7:
Снова о Кемерово
Максим Одиссейко
Смерть детей это плод преступлений,
Крики, ужас, агонии факелов…
Мы испачкали в доли мгновений
Свои руки в крови. Крови ангелов!

Если косвенно – все мы убийцы.
Равнодушием, алчностью, ленью
Раздвигаем для гнили границы,
И теперь будем жить с этой тенью.

Что же дальше? А дальше как прежде.
Пройдет время и шум поутихнет.
Здесь есть место для зла, нет – надежде,
Всё вернется. Никто и не пикнет.

Вам покажут процессы над «крайними»,
Отыграют спектакль из следствия,
Успокоят речами печальными,
Им одно от вас нужно – бездействие.

Трусость будет тихонько цвести в душе,
И никто не захочет вмешаться,
Будут мысли: «Детей не вернуть уже..»
«Не вернуть…Так чего трепыхаться?»

Повторится однажды подобное,
Неизбежен укус средь тарантулов,
Не меняя себя – сеем злобное.
Будем снова в крови. Крови ангелов…


30.03.2018

iris955 01 апреля 2018 | 18:28

Кузбасовцы в соцсетях:
«Очень жаль! Отличный руководитель. Из-за купленных шакалов либерастов, пляшущих на останках такие радикальные шаги...
Всем тяжело, но фейки и истеричные посты это не общественное мнение».

«Начало конца....щас все те, кто писал гадости про Тулеева, в срочном порядке будут чемоданы собирать....особенно бюджетники. Тулеев очень много сделал для нас, для людей, самых обычных...доплаты, льготы и прочее прочее....даже ученики общеобразовательных школ имели денежные поощрения».

«Сейчас людьми двигают эмоции. отсюда и злость на Тулеева. ну и он тоже допустил ряд неправильных действий в дни после пожара- извинения только перед Путиным, "бузотеры"... хотя, знаете, трудно как бы то ни было, после такого горя оставаться на посту, и даже если бы Тулеев сделал все правильно, отставки ему было бы не избежать -потому что эмоции в такой ситуации не утихают».
« Если быть объективно, то А.Г. Тулеев был хорошим руководителем региона. Те, кто сейчас кидает в него грязь, помните, эта грязь останется только на ваших руках».

kryymsdyk 01 апреля 2018 | 18:52

iris955: да какой только херни не пишут в соцсетях.
Главный вывод - народная демократия еще работает, и если людей довести до белого каления, они не только очки в жопу засунут.

petrovitchcolyan 01 апреля 2018 | 18:36

askol2016:
Аха ... Невзирая на должности и фамилии .
Будут менять старых воров на новых,
У кого лапа мохнатее , тот и будет рулить Кузбассом, а эта дура Эллочка опять про какие-то выборы.

jetsam 01 апреля 2018 | 18:18

@Тулеев не самостоятельно принял решение подать в отставку.@

напомните из истории 1917-2017 - кто из наших ушел "сам" в отставку?
ни одной фамилии на ум не приходит...

sadda 01 апреля 2018 | 18:27

Вашингтон. Жертвою в борьбе с коррупцией пал министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин, 58 лет. Президент Трамп всегда ценил Шулкина за то, что «Он всегда оказывал поддержку ветеранам по всей стране, и я благодарен за его усилия». Ветераны также хорошо отзывались о нём.

И на чём же спалился Шулкин? Принял билеты в Лондон на Уимблдонский турнир по теннису в подарок. А у нас в России чинуши на зарплату госсужащих живут как олигархи. И ничего, никаких проблем.

petrovitchcolyan 01 апреля 2018 | 18:28

Первый пошел ... Осталось еще 50 губеров убрать и настанет полный порядок !

brocer 01 апреля 2018 | 19:26

petrovitchcolyan: 50 ТРЦ сжечь с людьми? Думаю скоро начнут...

sasass 01 апреля 2018 | 18:34

Кремлю все это на руку - долго не мог снять этого хана , да случай помог....

perrrkele_satttana 01 апреля 2018 | 18:38

Долгого и, главное, россейского, по стандартам Кузбаса, тебе лечения, комунячья погань
Не подыхай сразу, чтобы успел увидеть как рват в клочья сЦынка твоего да и на тебя, соратники твои испражняются

gregor 01 апреля 2018 | 18:59

Руководивший Кемеровской областью 21 год
------------------------------------------------------------
Очко .

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 6501 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 309 6 6294 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7718 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Москва интересуется, на каком основании Франция привлечена к техсотрудничеству в расследовании «дела Скрипалей» Нота с перечнем из 10 вопросов передана внешнеполитическому ведомству Франции…

5 169 6 20863
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 196 6 12947 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 185 6 13590 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 66 6 6118 30.03
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Человек наклонил всю страну, сумел организовать вертикаль себе на пользу таким образом, что все работает на него. То есть страна идет вниз, врагов появляется все больше, а Путин все популярнее…

5 95 6 16674 25.03
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21108 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

Активиста и политолога Михаила Светова не пустили в Кемерово, где он должен был выступить с лекцией По словам Светова, задержавшие его не были полицейскими. Они представились шахтерами, но действовали скоординировано со службами аэропорта…

5 90 6 8882 10:17
Kвидео, кемерово, аэропорты, события
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8605 29.03
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20120 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14453 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Крымские заборы растут, нужна зачистка от жулья Крымчане в шоке от таких историй, особенно когда так называемые инвесторы, получив непонятно каким образом кусок земли у моря, перекрывают проход к морю, оставив местных жителей без дохода…

5 115 6 14349 11:32
Kкрым, коррупция, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12138 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Голосование
5 74 6 9869 28.03

Популярное за неделю

Новости

Аман Тулеев покидает пост губернатора кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию…

5 52 6 30335
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 132 6 205436 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 204 6 60613 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 121 6 643904 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 483 6 492743 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6844370
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3382598

Сегодня в эфире