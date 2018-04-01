Руководивший Кемеровской областью 21 год Аман Тулеев объявил об уходе в отставку
Тулеев призвал кемеровчан продолжать полноценно жить, несмотря на трагедию в ТЦ «Зимняя вишня», а также заверил, что расследованием дела активно занимаются правоохранители.
Отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в регионе восприняли неоднозначно. Об этом «Эху Москвы» рассказал местный активист Роман Янченко.
Янченко также заметил, что в регионе есть много людей, которые не связывают напрямую трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» с Тулеевым, поэтому для них отставка губернатора стала довольно неожиданной.
Вероятнее всего, губернатор кемеровской области Аман Тулеев не самостоятельно принял решение подать в отставку. Такое мнение «Эху Москвы» высказал ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.
В ЦИКе уже отмечают, что выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября.
Комментарии14
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aorswen 01 апреля 2018 | 18:06
плохо просил прощения у тсаря. надо было в ноги пасть и сапоги целовать
askol2016 01 апреля 2018 | 18:09
Скоро в регионе начнется череда уголовных дел по коррупции подчиненных Тулеева.
evgolius7 01 апреля 2018 | 18:13
Теперь всё наладится. В Кемерово сменили волосатого гондона на лысого.
Жизнь продолжается...
maximodiss 01 апреля 2018 | 18:20
evgolius7:
Снова о Кемерово
Максим Одиссейко
Смерть детей это плод преступлений,
Крики, ужас, агонии факелов…
Мы испачкали в доли мгновений
Свои руки в крови. Крови ангелов!
Если косвенно – все мы убийцы.
Равнодушием, алчностью, ленью
Раздвигаем для гнили границы,
И теперь будем жить с этой тенью.
Что же дальше? А дальше как прежде.
Пройдет время и шум поутихнет.
Здесь есть место для зла, нет – надежде,
Всё вернется. Никто и не пикнет.
Вам покажут процессы над «крайними»,
Отыграют спектакль из следствия,
Успокоят речами печальными,
Им одно от вас нужно – бездействие.
Трусость будет тихонько цвести в душе,
И никто не захочет вмешаться,
Будут мысли: «Детей не вернуть уже..»
«Не вернуть…Так чего трепыхаться?»
Повторится однажды подобное,
Неизбежен укус средь тарантулов,
Не меняя себя – сеем злобное.
Будем снова в крови. Крови ангелов…
30.03.2018
iris955 01 апреля 2018 | 18:28
Кузбасовцы в соцсетях:
«Очень жаль! Отличный руководитель. Из-за купленных шакалов либерастов, пляшущих на останках такие радикальные шаги...
Всем тяжело, но фейки и истеричные посты это не общественное мнение».
«Начало конца....щас все те, кто писал гадости про Тулеева, в срочном порядке будут чемоданы собирать....особенно бюджетники. Тулеев очень много сделал для нас, для людей, самых обычных...доплаты, льготы и прочее прочее....даже ученики общеобразовательных школ имели денежные поощрения».
«Сейчас людьми двигают эмоции. отсюда и злость на Тулеева. ну и он тоже допустил ряд неправильных действий в дни после пожара- извинения только перед Путиным, "бузотеры"... хотя, знаете, трудно как бы то ни было, после такого горя оставаться на посту, и даже если бы Тулеев сделал все правильно, отставки ему было бы не избежать -потому что эмоции в такой ситуации не утихают».
« Если быть объективно, то А.Г. Тулеев был хорошим руководителем региона. Те, кто сейчас кидает в него грязь, помните, эта грязь останется только на ваших руках».
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 18:52
iris955: да какой только херни не пишут в соцсетях.
Главный вывод - народная демократия еще работает, и если людей довести до белого каления, они не только очки в жопу засунут.
petrovitchcolyan 01 апреля 2018 | 18:36
askol2016:
Аха ... Невзирая на должности и фамилии .
Будут менять старых воров на новых,
У кого лапа мохнатее , тот и будет рулить Кузбассом, а эта дура Эллочка опять про какие-то выборы.
jetsam 01 апреля 2018 | 18:18
@Тулеев не самостоятельно принял решение подать в отставку.@
напомните из истории 1917-2017 - кто из наших ушел "сам" в отставку?
ни одной фамилии на ум не приходит...
sadda 01 апреля 2018 | 18:27
Вашингтон. Жертвою в борьбе с коррупцией пал министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин, 58 лет. Президент Трамп всегда ценил Шулкина за то, что «Он всегда оказывал поддержку ветеранам по всей стране, и я благодарен за его усилия». Ветераны также хорошо отзывались о нём.
И на чём же спалился Шулкин? Принял билеты в Лондон на Уимблдонский турнир по теннису в подарок. А у нас в России чинуши на зарплату госсужащих живут как олигархи. И ничего, никаких проблем.
petrovitchcolyan 01 апреля 2018 | 18:28
Первый пошел ... Осталось еще 50 губеров убрать и настанет полный порядок !
brocer 01 апреля 2018 | 19:26
petrovitchcolyan: 50 ТРЦ сжечь с людьми? Думаю скоро начнут...
sasass 01 апреля 2018 | 18:34
Кремлю все это на руку - долго не мог снять этого хана , да случай помог....
perrrkele_satttana 01 апреля 2018 | 18:38
Долгого и, главное, россейского, по стандартам Кузбаса, тебе лечения, комунячья погань
Не подыхай сразу, чтобы успел увидеть как рват в клочья сЦынка твоего да и на тебя, соратники твои испражняются
gregor 01 апреля 2018 | 18:59
Руководивший Кемеровской областью 21 год
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Очко .