Руководивший Кемеровской областью 21 год Аман Тулеев объявил об уходе в отставку

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Тулеев призвал кемеровчан продолжать полноценно жить, несмотря на трагедию в ТЦ «Зимняя вишня», а также заверил, что расследованием дела активно занимаются правоохранители.

Отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в регионе восприняли неоднозначно. Об этом «Эху Москвы» рассказал местный активист Роман Янченко.

Янченко также заметил, что в регионе есть много людей, которые не связывают напрямую трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» с Тулеевым, поэтому для них отставка губернатора стала довольно неожиданной.

Вероятнее всего, губернатор кемеровской области Аман Тулеев не самостоятельно принял решение подать в отставку. Такое мнение «Эху Москвы» высказал ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В ЦИКе уже отмечают, что выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября.