В Волоколамске сегодня прошел очередной митинг против мусорного полигона «Ядрово»

Местные жители потребовали отставки руководства района и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В сегодняшней акции протеста в Волоколамске, по оценке городских властей, приняли участие около шести тысяч человек. Главная цель активистов – немедленное закрытие печально известной свалки, а также смена руководства района и целой области. Кроме того, собравшиеся потребовали освободить одного из лидеров местного протестного движения Артема Любимова. Накануне его задержали на двое суток и предъявили обвинение в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Суд над Любимовым состоится завтра.

После недавнего инцидента, когда протестующие едва не избили тогдашнего главу района Евгения Гаврилова, власти предпочитают не появляться на подобных мероприятиях. Исключением стал мэр Волоколамска Петр Лазарев, который поддержал митингующих.

Люди, среди прочего скандировали лозунги за отставку губернатора Воробьева, а также исполнили песни «Перемен!» и «Священная война».

Митинг продлился больше двух часов, а после его окончания часть активистов устроила автопробег в сторону Москвы. До самой столицы они доезжать не намерены.

По данным «ОВД-Инфо», полиция в ходе акции полиция задержала 15 человек. В их числе – активисты «Другой России» и «Левого блока». Часть задержанных отпустили после окончания митинга.