В Волоколамске сегодня прошел очередной митинг против мусорного полигона «Ядрово»
Местные жители потребовали отставки руководства района и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
В сегодняшней акции протеста в Волоколамске, по оценке городских властей, приняли участие около шести тысяч человек. Главная цель активистов – немедленное закрытие печально известной свалки, а также смена руководства района и целой области. Кроме того, собравшиеся потребовали освободить одного из лидеров местного протестного движения Артема Любимова. Накануне его задержали на двое суток и предъявили обвинение в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Суд над Любимовым состоится завтра.
После недавнего инцидента, когда протестующие едва не избили тогдашнего главу района Евгения Гаврилова, власти предпочитают не появляться на подобных мероприятиях. Исключением стал мэр Волоколамска Петр Лазарев, который поддержал митингующих.
Люди, среди прочего скандировали лозунги за отставку губернатора Воробьева, а также исполнили песни «Перемен!» и «Священная война».
Митинг продлился больше двух часов, а после его окончания часть активистов устроила автопробег в сторону Москвы. До самой столицы они доезжать не намерены.
По данным «ОВД-Инфо», полиция в ходе акции полиция задержала 15 человек. В их числе – активисты «Другой России» и «Левого блока». Часть задержанных отпустили после окончания митинга.
Комментарии12
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naivnyk 01 апреля 2018 | 18:04
Ну как же так Юля? Хныкал за очередным дриньком (из подаренной бутылки) Алексей. Столько народу собралось, никого дубинками не побили, в автозаки стариков не тащили, да и я очередные 20 суток просрал ((( Ничего Лёша, будет и на нашей улице праздник, вон какие у тебя последователи, скоро полюции начнутся, всё впереди. Успокаивала Юля , прижавшись к нежным сисям мужа.
vezdehod 01 апреля 2018 | 18:11
naivnyk:
Придурок...митинг был РАЗРЕШЁН - иначе там были Дубинки и Автозаки.
poluputing 01 апреля 2018 | 18:44
naivnyk: чё, Юля снится одинокими ночами? Обзавидовались? Осторожно, на этой почве двинуться умишком можете
vlabumur 01 апреля 2018 | 18:14
Свалку не могут сделать для столицы Москвы.Я бы задал нашей власти 14 вопросов, но решил;"А на фига?!"
Ругайте дальше Терезу Мэй!
naivnyk 01 апреля 2018 | 18:18
vlabumur: Бабку то за что? Её жалеть надо)
vlabumur 01 апреля 2018 | 18:34
naivnyk: : Бабку то за что?
+++++++++++++++++++++
А что дедку надо?
captain_ 01 апреля 2018 | 18:19
Надо только представить в каком ужасе живет Пуйло.
Все провалено: от футбола до космоса, от демографии до академии наук.Убитая жизнь, украденное будущее, кровь и безысходность миллионов людей на руках...
Вокруг раболепные лжецы. Впереди расплата. Не может же он не понимать этого...
jetsam 01 апреля 2018 | 18:39
captain_: это в вашей голове все провалено.
в его вселенной он первый парень на деревне, стоит нырнуть - амфора, стоит встать на лед - 7 шайб, народ его любит, без конца извиняется, волнуется и охраняет....
что до академии - да это шваль, диссерты фальшивые...
демография - вы с дуба упали??? согласно отчетам вцспс 300% в год, срок выноски плода с 9 месяцев до 3х дней сокращен нашей медициной и фабрикой дюрекс...
футбол - вы не в курсах?? - первое место на чемпионате заняла КНДР (лет 10 назад), мы - вторые, пока вторые..
"и безысходность миллионов людей на руках... " - в этой голубизне гейропа виновата, это у них упадок и бардак.
так что старик кабаев счастлив и живет в прекрасном мире.
и вы живете в прекрасном мире - вам только надо перестать пить боярышник и проснуться...
nikitin43 01 апреля 2018 | 18:18
"хорошо" начинается очередной срок нацлидера для россиян , наедимся и нанюхаемся дерьма с ним . давай лучше про как сирию восстанавливаем , это народишку нравится.
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 18:28
Колоколамцы, вам на свалку покрышки привозят?
poluputing 01 апреля 2018 | 18:33
Терпилы митинг замутили когда вонят нету сил, а мутин на терпил забил.
petrovitchcolyan 01 апреля 2018 | 18:51
Чтоб Володина сняли с должности надо на мусорке сжечь человек 300, желательно детишек.
Проверено, действует.