В России появится аналитический совет, который будет проверять на нравственность детские игрушки, а также книги
В России появится аналитический совет, который будет проверять на нравственность детские игрушки, а также книги, видеоигры и фильмы. С такой инициативой выступила член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Элина Жгутова, сообщает RT. По ее словам, необходимость создания такого совета назрело давно. Родители возмущены тем, какие товары поступают на прилавки магазинов. Продукция должна нравственно и морально формировать личность и не пропагандировать жестокость, добавила Жгутова.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
denisevropeets 01 апреля 2018 | 17:37
Очередные никому не нужные пильщики, и без того тощего, бюджета.
ihor_syvoryj 01 апреля 2018 | 17:37
Начните с "анализа" сказок с персонажем Ивана-Дурака.
Этот персонаж должен быть запрещён по причине унижения достоинства Ивана.
Закончить можно Красной Шапочкой - зачем Волка обманывала?
uhovostro 01 апреля 2018 | 17:42
ihor_syvoryj: И колобок тоже нарушает семейный кодекс РФ - не хочет помогать своим старым больным родителям. А уж про Белоснежку и 7 гномов я и не говорю : групповухой явно отдаёт...
sasass 01 апреля 2018 | 17:38
Не там чешутся , где чешется безмозглые Руссогуманоиды....
vreyhardn 01 апреля 2018 | 17:41
Что бы дебилизация шла в правильном направлении. Процесс ускорить и Углубить!
skp 01 апреля 2018 | 17:41
па еще памперсы и животноводство!
tovarich67 01 апреля 2018 | 17:43
Сказку о попе и его работнике балде надо запретить. ..оскорбление чувств верующих..лолиту Набокова само собой. Белое солнце пустыни тоже запретить. Там женщины из гарема халаты задирают. ..короче есть чем заняться
alexander25101977 01 апреля 2018 | 17:44
Что, пупсы будут продаваться с намертво пришитой к ним одежде? Изымут наганчики и автоматики? А детей в детских садах продолжат наряжать в военную форму и ставить на колени перед портретом вождя.
equus 01 апреля 2018 | 17:44
Ещё один государственный орган с неясными полномочиями...
Если полномочий мало -- то это будет просто очередная кормушка, синекура.
Если полномочий много, то вскоре неизбежно появится необходимость создавать другой орган, который будет контролировать этот... И так далее.
askol2016 01 апреля 2018 | 17:45
Что-то после "выборов" новости измельчали... Обсуждать нечего.
gvs 01 апреля 2018 | 17:45
Кружок "Юный цензор" )))
idaforever 01 апреля 2018 | 17:49
к 1000чям комиссий и советов да еще один - и будет всем счастье!
а то мало без этого советов было - гоп до кучи!
ksushka_ya 01 апреля 2018 | 17:49
А этот совет кто будет проверять на нравственность?
jetsam 01 апреля 2018 | 17:51
@член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Элина Жгутова, ...возмущены тем, какие товары поступают на прилавки магазинов....@
-- Капитан! Этого пидора в Химках видал, деревянными членами торгует. -- (с) Суходрищев.
snagging 01 апреля 2018 | 17:53
После того, как депутат за лобки мацает и ему всё с рук это просто профанация.
oleg_kievlyanin 01 апреля 2018 | 17:53
"А судьи кто?"
gригорьич 01 апреля 2018 | 17:54
Даддада! Возглавит сенатор Слуцкий.
mabuta 01 апреля 2018 | 17:54
Маразм крепчал...