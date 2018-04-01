Московская художница Елена Батова обвинила в нападении главу столичного округа Мещанский, единоросса Закускина
Батова сейчас находится в больнице. Она написала заявление в полицию, которая начала доследственную проверку, — сообщает телеканал Дождь. По словам художницы, Закускин пытался помешать ей и ее преподавателю пройти в мастерскую Союза художников в Варсонофьевском переулке. Батова рассказывает, что Закускин схватил ее за шарф, поволок и едва не задушил. В свою очередь, Закускин написал в Фейсбук, что это обвинение – провокация: художники незаконно снимают помещение в подвале дома, а по ночам устраивают пьянки.
Комментарии14
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naivnyk 01 апреля 2018 | 17:35
Ей к Павленскому срочно надо) В России лечить не будут.
bozk 01 апреля 2018 | 17:37
Откуда Закускин знает о пьянках ?
alexander25101977 01 апреля 2018 | 17:40
bozk: Ну какая пьянка без закускиНА? Вот и обиделся, что не позвали. Они там пьянствовали, не закусывая.
anticolonel 01 апреля 2018 | 17:44
alexander25101977: "художники незаконно снимают помещение в подвале дома, а по ночам устраивают пьянки"
Достаточное основание, чтобы удавить на месте.
alexander25101977 01 апреля 2018 | 17:38
От этой наглой, вороватой, похотливой едроссни можно ожидать всего, что угодно.
gvs 01 апреля 2018 | 17:40
Интересно, какое отношение депутат-единоросс имеет к изобразительному искусству? )))
denisevropeets 01 апреля 2018 | 17:40
А на этих "пьянках", видимо, пьют без Закускина, вот он и озлобился.
jetsam 01 апреля 2018 | 17:41
@Батова обвинила в нападении .... Закускина...а....пьянки.@
Батова, Закускина.... это 1 апреля, что ли? или у них фамилии такие действительно?
nik476 01 апреля 2018 | 17:53
jetsam: Есть и покруче. Балова, напр.
askol2016 01 апреля 2018 | 17:42
Сенсационная новость мирового уровня!!! Закускин напился, но не закусил, как обычно делают все единороссы. Ну вот и результат!
marek 01 апреля 2018 | 17:43
И кто-то выбирал этого Закускина? А нет там до кучи Воровихина и Прихлебаева, Непущихина и Запретихина?
gruzin12 01 апреля 2018 | 17:46
Тиражируют этот фейк одни и те же СМИ, которые не совравши не могут прожить и дня. Эхо ты последнее трепло))))))
kokapu 01 апреля 2018 | 17:53
Если бы этот Закускин задушил художницу, это было бы провокацией бузотёров и очередным подлым ударом Запада по нашему "духовному воину" Владимиру Владимировичу...
rern1 01 апреля 2018 | 17:53
Закускин не закусил и полез на женщину как его соратник Слуцкий. Это почерк привластных прихвостней. Домагаться до женщин в насильственных формах.