Власти в Кемерово обсуждают варианты благоустройства территории на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня»

В принятии решения участвуют жители города, рассказал исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Наибольшей поддержкой на данный момент пользуется идея создать парк с деревьями, на которых будут написаны имена погибших, и мемориалом.