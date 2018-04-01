Власти в Кемерово обсуждают варианты благоустройства территории на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня»
В принятии решения участвуют жители города, рассказал исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.
Наибольшей поддержкой на данный момент пользуется идея создать парк с деревьями, на которых будут написаны имена погибших, и мемориалом.
Комментарии5
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bozk 01 апреля 2018 | 17:39
Жители выбрали статую путина
cite 01 апреля 2018 | 17:41
bozk: А на ней написали : " Прости, что побеспокоили..."
gordy 01 апреля 2018 | 17:44
Отвлекающий манёвр, чтобы погасить народный гнев?
jetsam 01 апреля 2018 | 17:45
не хочется кощунствовать, но, может просто подкинуть бабла в сиротский приют? или инвалидам? или бездомным?
как-то хочется меньше смертей и больше радостных лиц....
никакой парк, никакой памятник, наверное, пользы не принесет никому. кстати, опять и уворуют в процессе...
rern1 01 апреля 2018 | 17:50
Парк и Мемориал. Чтобы прийти и подумать что еще не так в Кемерово.