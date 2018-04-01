Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре, опубликовал видеозапись, сделанную во время эвакуации
Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре в торговом центре, опубликовал видеозапись, сделанную во время эвакуации из здания. На кадрах видно, что огонь начал распространяться с левой стороны. Люди побежали в противоположном направлении, некоторые наоборот – бросились к очагу возгорания, видимо, для того, чтобы спасти детей. дым заполнил помещение за десятки секунд. Также Востриков показал фрагмент давки на лестнице. Он отметил, что лестница была очень узкая – чуть больше метра в ширину. Люди спускались медленно, толпились в пролетах.
Комментарии14
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rern 01 апреля 2018 | 17:37
Думаю поджог. Как то все сложилось в одно. Может быть украинский теракт.
putinfu 01 апреля 2018 | 17:50
Кремлевскому холую Вострикову вручить оскара, за хорошо сыгранную роль ,отведеннукую ему видимо как штатному сотруднику ФСБ
valkuz7 01 апреля 2018 | 17:51
rern: Может быть украинский теракт.
Точно теракт, а его результат то, что тебе мозги вышибло.
demosua 01 апреля 2018 | 17:38
не могу себя представить в образе публикатора каких-то видео, участника митингов, автора видеообращений после потери всех близких... Или это шок у него?...
naivnyk 01 апреля 2018 | 17:41
demosua: может и шок... я лично не знаю, но странно.
nds 01 апреля 2018 | 17:43
demosua: Вот когда потеряете, тогда будете знать. А представлять - не надо. У кого-то шок вызывает ступор, у кого-то гиперактивность.
andre_klimov 01 апреля 2018 | 17:49
demosua:
А так же то, что со всех взымали подписки о неразглашении - а Востриков их выкладывает. И почему тогда выложенные им видео редактированы (например - убраны некоторые отрезки времени, фрагменты имеют разный уровень шума итд).
В любом случае - это хоть какие-то обрывки информации, хотя вопросов они создают больше, чем отвечают на них.
max3446 01 апреля 2018 | 17:44
Кстати, товарищи, после того как Востриков сказал что власти не виновны в трагедии, он подвергся беспрецедентной травле оппозиционной либирастней, например гомикадзе геем. И это блогерная мразь, и видимо любовник ничтожества наврального, до сих пор придумывает небылицы про 400 жертв которых некими камазами вывозили. Вот уж кого надо найти за границей и наказать по всей строгости
shlevet 01 апреля 2018 | 17:50
max3446: //...травле оппозиционной либирастней,...//
Такова суть оппозиционной либерастни.
Они либо носятся с культом личности Немцова, либо травят людей, которым наоборот нужна поддержка.
Они не приемлют чужого противоположного мнения до такой степени, что готовы этого человека не только смешать с грязью, но дай им волю, они бы таким с удовольствием устроили 37 год.
Их ненависть сочится из них в каждом их комменте
anemon 01 апреля 2018 | 17:53
max3446: Волк тамбовский тебе товарищ, портянка лахтинская, путирастня, прости, господи!
punyoshohlai 01 апреля 2018 | 17:44
.интересно, кто даёт товарищу записи с камер? Неужели следователи? А с какой целью?
lnmanusnostras1 01 апреля 2018 | 17:46
punyoshohlai: с такой что человек столько близких потерял...
punyoshohlai 01 апреля 2018 | 17:51
lnmanusnostras1:
И? Цель какая?
Ещё. Следствие завершено? Видеозаписи в свободном доступе? Где можно посмотреть нередактированные съемки со всех камер?
curhatuy6 01 апреля 2018 | 17:52
punyoshohlai: Вострикову - поверят. Следокам - нет. Используют как подходящий материал. Играют на трагедии. Но и ему уже не особо верится:(((