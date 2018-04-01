Около 200 жителей Москвы приняли участие в митинге против реновации «Спасем Басманный район»
В Москве завершился митинг «Спасем Басманный район» в защиту исторической среды, культурного наследия и социальных объектов района. В нем приняли участие около 200 местных жителей, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Он напомнил, что жители выступили против планов столичных властей по строительству стартовых домов по программе реновации вокруг Храма Вознесения на Гороховом поле, строительству многоэтажного отеля на площади Курского вокзала, а также планов по «вытеснению из района» детского дома-интерната для детей инвалидов.
«В ходе реновации будет уничтожена огромная часть исторических зданий, и в целом градообразующая среда старинной части города Москвы будет визуально уничтожена. Жители сегодня выступили против этих планов. Они потребовали остановить эти градоразрушительные проекты «, — сказал С.Митрохин.
По итогам митинга жители района приняли резолюцию, в которой перечислили все объекты, требующие защиты. Как рассказал С.Митрохин, на акции жители также требовали отставки мэра Москвы Сергея Собянина.
Комментарии4
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ugiazov 01 апреля 2018 | 17:21
:Жирные москвичи не очень-то идут на митинги.
ilja13 01 апреля 2018 | 17:26
Вообще то Басманная слобода никогда не была исторически значимым местом в Москве. А против мэра - чего воздух сотрясать по-детскому. Вот 9 сентября этого года буду выборы, в том числе мэра Москвы. И давайте - по-взрослому. А то опять - повякаем, но тайно опять таки поблагодарим власть за нашу счастливую жизнь. Так?
askol2016 01 апреля 2018 | 17:35
Ну, прямо-таки буря! (в стакане воды). Может, возле храма и правильно поселить реновируемых? Будут, глядя на купола, каждый день прославлять господа бога и собакина, за такое счастье?
max3446 01 апреля 2018 | 17:39
Очередное громкое поражение прогнившего яблока