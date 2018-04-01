УЕФА вынес предупреждение питерскому Зениту

За то, что игрок команды Дмитрий Полоз несвоевременно явился на допинг-контроль.

По завершении первого матча 1⁄ 16 финала Лиги Европы между Зенитом и шотландским Селтиком нападающий российского клуба отправился в раздевалку. А не на допинг-контроль. Позднее Полоз, который весь матч провел на скамейке запасных, явился таки на процедуру взятия допинг-пробы. Как рассказали в пресс-службе Зенита, недоразумение произошло из-за технических проблем, связанных с логистикой стадиона в Глазго.

Раздевалки на Селтик-Парк расположены очень близко от выхода игроков на поле. Поэтому неосведомленный Полоз успел дойти до них. Однако после вмешательства медицинского штаба команды тут же отправился на допинг-тест. В российском клубе также отметили, что решение УЕФА носит чисто предупредительный характер. И никаких других санкций за собой не повлечет.

Напомним, что Зенит прошел Селтик в Лиге Европы по итогам двух матчей. Однако затем уступил немецкому Лейпцигу и выбыл из турнира.