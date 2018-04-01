УЕФА вынес предупреждение питерскому Зениту
За то, что игрок команды Дмитрий Полоз несвоевременно явился на допинг-контроль.
По завершении первого матча 1⁄16 финала Лиги Европы между Зенитом и шотландским Селтиком нападающий российского клуба отправился в раздевалку. А не на допинг-контроль. Позднее Полоз, который весь матч провел на скамейке запасных, явился таки на процедуру взятия допинг-пробы. Как рассказали в пресс-службе Зенита, недоразумение произошло из-за технических проблем, связанных с логистикой стадиона в Глазго.
Раздевалки на Селтик-Парк расположены очень близко от выхода игроков на поле. Поэтому неосведомленный Полоз успел дойти до них. Однако после вмешательства медицинского штаба команды тут же отправился на допинг-тест. В российском клубе также отметили, что решение УЕФА носит чисто предупредительный характер. И никаких других санкций за собой не повлечет.
Напомним, что Зенит прошел Селтик в Лиге Европы по итогам двух матчей. Однако затем уступил немецкому Лейпцигу и выбыл из турнира.
Комментарии5
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aleksandr39 01 апреля 2018 | 17:08
Что ,опять Мутко ?
shlevet 01 апреля 2018 | 17:09
Смысл проверят не играющего запасного?
testmeter 01 апреля 2018 | 17:26
shlevet: Смысл простой. Это русофобия! Во всем эти подпиндосники хотят нагадить Вяликому Русскому Народу! Не понимают, что запасной русский человек имеет право на любые проявления широкой русской души - пить, колоться, опаздывать на обязательные мероприятия
shlevet 01 апреля 2018 | 17:31
testmeter: Согласен.
Они бы ещё билеты за проезд у пешеходов проверяли =)):-)
ugiazov 01 апреля 2018 | 17:23
Плювали они на допинг контроль.