В Волоколамске завершился митинг против мусорного полигона Ядрово

По разным оценкам, в нем приняло участие от 3,5 до 6 тысяч человек. Одним из требований митингующих было освобождение организатора акции Артема Любимова. Его задержали накануне и обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. сообщается также, что задержанных активистов «Другой России», которые приехали поддержать жителей Волоколамска, отпустили сразу после окончания митинга.

Электричку, на которой из Москвы на митинг против мусорного полигона «Ядрово» приехали журналисты, в Волоколамске встречала полиция. Об этом «Эху» рассказала корреспондент испанской газеты El Pais в Москве Пилар Бонет.

О проверке документов пишет в своем Твиттере и корреспондент русской службы ВВС Наталья Зотова. По ее словам, всех неместных полиция просила пройти проехать в участок.