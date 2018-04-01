В Волоколамске завершился митинг против мусорного полигона Ядрово
По разным оценкам, в нем приняло участие от 3,5 до 6 тысяч человек. Одним из требований митингующих было освобождение организатора акции Артема Любимова. Его задержали накануне и обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. сообщается также, что задержанных активистов «Другой России», которые приехали поддержать жителей Волоколамска, отпустили сразу после окончания митинга.
Электричку, на которой из Москвы на митинг против мусорного полигона «Ядрово» приехали журналисты, в Волоколамске встречала полиция. Об этом «Эху» рассказала корреспондент испанской газеты El Pais в Москве Пилар Бонет.
О проверке документов пишет в своем Твиттере и корреспондент русской службы ВВС Наталья Зотова. По ее словам, всех неместных полиция просила пройти проехать в участок.
Комментарии12
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vis_a_vis 01 апреля 2018 | 17:08
\\ По ее словам, всех неместных полиция просила пройти проехать в участок //
Там что уже, чрезвычайное положение объявлено?
naivnyk 01 апреля 2018 | 17:18
vis_a_vis: Сидим мы два ватника , соседи, попиваем боярашник в субботу (как и каждый день) . Сосед говорит - а где похмелимся завтра? Ну я то умный, говорю - читал там завтра где митинг против свалки, местных много соберётся, туда и рванём, по любасу за поддержку кто нибудь накапает.... А если серьезно , что приезжие там делали?
ugiazov 01 апреля 2018 | 17:25
vis_a_vis: Стой! Кто идёт! Прям как на границе с буржуями.
naivnyk 01 апреля 2018 | 17:09
Приличный митинг! Не мордобоя , не задержаний. Вот кто против таких митингов без провокаторов? Люди высказывали наболевшее, что получится, будем наблюдать. Но мне кажется, не одним днём конечно, но что то получится. Удачи.
aleksandr39 01 апреля 2018 | 17:17
naivnyk: Митинги должны быть организованы местной властью ,выступать только ударники " коммунистического " труда ,члены партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ и ветераны ВОВ ,в конце митинга должно быть написано письмо в адрес политбюро и лично " великого вождя " ,а финал митинга хоровое исполнение песни " Ленин всегда живой " .
vulgaris_liberal 01 апреля 2018 | 17:26
aleksandr39: Таки да. Митинг не может считаться митингом если на нем не машут радужными флажками некрофилы из секты любителей немцова и навальный не собирает с хомячков деньги на отдых в европке
jetsam 01 апреля 2018 | 17:09
@Одним из требований митингующих было освобождение организатора акции Артема Любимова.@
что-то, помнится, они волоколомчане (если не правильно - не ругать) гордились, что их митинги аполитичны.
мол, только мусор и никакой политики.
не удалось. ну никак. дерьмо и политика - близнецы-братья в россии.
poluputing 01 апреля 2018 | 17:10
терпилы терпеливо постояли и с нетерпением будут ждать на деревне дедушку Мутина, авось ещё куда мусор перекинет. Ждите ответа, ждите ответа.......
j_partizan 01 апреля 2018 | 17:11
О чём думали люди, когда голосовали за Путина и "Единую Россию"?
vulgaris_liberal 01 апреля 2018 | 17:13
Нет навального - нет провокаций :)
ugiazov 01 апреля 2018 | 17:27
vulgaris_liberal: Вот чёрт! Навального нет, а кого-то задерживают.
gruzin12 01 апреля 2018 | 17:54
Давно пора запретить вывоз мусора за предела московской кольцевой дороги - пускай москвичи нюхают своё дерьмо.