\\\Оперативники ФСБ провели обыски в «Якутской топливно-энергетической компании\\\

Она входит в структуру группы «Сумма» арестованного накануне бизнесмена Зиявудина Магомедова.

Следственные действия сотрудники спецслужбы провели в рамках возбужденного уголовного дела о хищениях почти двух с половиной миллиардов рублей, — пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе якутского управления ФСБ. Оперативники провели обыск и изъяли часть документов. «Якутская топливно-энергетическая компания» монопольно снабжает газом центральные районы республики, а также занимается производством бензина и дизельного топлива. 82 процента акций «ЯТЭК» принадлежат бизнесмену Зиявудину Магомедову, владельцу группы компаний «Сумма». Его вместе со старшим братом Магомедом накануне поместили в СИЗО. Уголовное дело, по сведениям издания The Bell, насчитывает 7 эпизодов хищений.

Едва ли не главным пострадавшим следствие считает Федеральную сетевую компанию, там после строительства ряда объектов якобы не досчитались 650 миллионов рублей. Примечательно, что энергетический холдинг возглавляет сын бывшего главы ФСО Евгения Мурова Андрей.

Зиявудина Магомедова считают фигурой, близкой к вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Известным бизнесменом Магомедов стал, когда группа компаний «Сумма» взялась довести до конца реконструкцию Большого театра.