ФСБ пришла с обысками в якутское подразделения группы «Сумма» – Якутскую топливно-энергетическую компанию

Эта фирма монопольно снабжает газом центральные районы республики, производит моторное и дизельное топливо, а также бензин и поставляет на рынок газовый конденсат. Его основным владельцем является Зиявудин Магомедов, который накануне был помещен в СИЗО. Его обвиняют в хищениях на 2,5 миллиарда рублей. Под стражу помещен также брат Магомедова и Артур Максидов – глава входящей в холдинг «Сумма» строительной компании «Интекс». Ранее обыски в рамках этого дела прошли в 25 регионах.