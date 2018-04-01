ФСБ пришла с обысками в якутское подразделения группы «Сумма» – Якутскую топливно-энергетическую компанию
Эта фирма монопольно снабжает газом центральные районы республики, производит моторное и дизельное топливо, а также бензин и поставляет на рынок газовый конденсат. Его основным владельцем является Зиявудин Магомедов, который накануне был помещен в СИЗО. Его обвиняют в хищениях на 2,5 миллиарда рублей. Под стражу помещен также брат Магомедова и Артур Максидов – глава входящей в холдинг «Сумма» строительной компании «Интекс». Ранее обыски в рамках этого дела прошли в 25 регионах.
Комментарии10
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patrik04 01 апреля 2018 | 16:40
Зиявудин Магомедов, который накануне был помещен в СИЗО. Его обвиняют в хищениях на 2,5 миллиарда рублей...
Если Магомедов добровольно выдаст 2,5 миллиардов долларов, то дайте ему пару подстрачников и отпустите с миром.
poluputing 01 апреля 2018 | 17:03
patrik04: за сколько миллиардов и с каким количеством пинков вы согласны отпустить кормчего с галеры,?
gordy 01 апреля 2018 | 17:42
Монопольно - это ведь не подпольно? Была, значит, санкция, - без неё никуда?
sadda 01 апреля 2018 | 16:41
Ждем комментарии Пескова по этому уголовному делу.
polsan 01 апреля 2018 | 16:45
опять воруют?! )) Сколько ж можно или это что?! ))
poluputing 01 апреля 2018 | 16:54
polsan: просто более приближенные воры раскулачивают менее приближенного, на фоне сужения возможностей кормления. Ничего, когда Магомедовы закончатся, а то и раньше, за вас возьмутся вплотную. Магомедов то дальнобойщиков поддерживал
diximania1948 01 апреля 2018 | 16:57
ФСБ положило глаз на их бизнес, отнимет и выкинет их как Чичваркина.
kotvinder2 01 апреля 2018 | 17:11
diximania1948: А какой у них бизнес? Тупо активы, отжатые у государства в своё время.
fikus74 01 апреля 2018 | 16:58
А в роснефть когда придет.
anemon 01 апреля 2018 | 17:20
Во-первых, где Якутия, а где - Зиявудин Магомедов?
А во-вторых, путин собирается нарастить рейтинг якобы "борьбой с коррупцией", которую пытается возглавить. Окучит тех, кого не жалко, или менее жалко, чем Тимченко, например. Все экспропрированное - в общак ОПГ "Путиноозерное", народ одобрит, ему консолидация общества нужна вокруг него, мог бы и Навального так же, но у Навального денег нет. Следующим будет какой-нибудь 101 в списке Форбс.