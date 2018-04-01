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16:30, 01 апреля 2018

В Волоколамске завершился митинг против мусорного полигона Ядрово

По разным оценкам, в нем приняло участие от 3,5 до 6 тысяч человек. Одним из требований митингующих было освобождение организатора акции Артема Любимова. Его задержали накануне и обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. сообщается также, что задержанных активистов «Другой России», которые приехали поддержать жителей Волоколамска, отпустили сразу после окончания митинга.

Основной организатор протестных акций в Волоколамске против ТБО «Ядрово» Артем Любимов объявил голодовку в знак протеста против произвола полиции. Он связывает свое задержание с видеороликом, где критиковал власти.

Комментарии

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naivnyk 01 апреля 2018 | 16:37

Собравшиеся люди прилично себя вели, всё прошло нормально. А может просто провокаторов о навальновской шушеры не было.

evgolius7 01 апреля 2018 | 16:40

...В этот трудный час когда кругом враги- трупоеды, мы должны совокупи...сплотиться с Мизулиной...и дать отпор бузотёрам..

prutkov100 01 апреля 2018 | 16:43

evgolius7: ...должны совокупи...сплотиться с Мизулиной...
Думаю на любое из этих действий не найдется желающих даже за миллион , особенно для первого ))))

diximania1948 01 апреля 2018 | 16:46

naivnyk: Шушера сидит в Кремле и мусорки с места на место двигает.

aleksandr39 01 апреля 2018 | 16:52

naivnyk: ПО вашей логике собравшиеся скандировали " пукин навсегда " и направили в его адрес "приветственное письмо " где заверили " великого вождя " что они поддерживают мусорную свалку ,так и сказали " чем больше свалок ,тем лучше народу " .

aviator69 01 апреля 2018 | 17:13

naivnyk: Провокации устраивают только кремлёвские группировки типа НАШИ или СЕРБ.

patrik04 01 апреля 2018 | 16:37

Артем Любимов объявил голодовку в знак протеста против произвола полиции. Он связывает свое задержание с видеороликом, где критиковал власти...

В.Путин боится Артёма Любимова?

naivnyk 01 апреля 2018 | 16:39

patrik04: Спать не может, дрожит) Поставил бы 100 баксов, что Путин даже больше наслышан о моей кошке, чем об Артемке))

anemon 01 апреля 2018 | 17:05

naivnyk: patrik04: А вы-то наслышаны, хоть о чем-нибудь, кроме своей кошки? А путин Артема Любимова - боится! Иначе не арестовывал бы

honduras_on_kolima 01 апреля 2018 | 17:13

naivnyk: // Спать не может, дрожит) Поставил бы 100 баксов, что Путин даже больше наслышан о моей кошке, чем об Артемке)) //
Слышь, клоун, в Волоколамске 20 тысяч жителей, и уже не первый день митингуют 6-7 тысяч.
В пересчёте на Москву это даёт до 4-х миллионов, а дальше только вопрос повода.
Ну и как, удило, надо ли пересиденту ssаться от такой перспективы?
И да, репоед, может, каменты лучше твоей кошке строчить - а вдруг она поумней окажется?

aleksandr39 01 апреля 2018 | 16:55

patrik04: Если что ,то " великий вождь " вдарит по Любимову ракетой из мультика .

edyatel 01 апреля 2018 | 16:39

Надо было всех направить на земляные работы, глядишь и зарыли бы этот полигон.
Барнаульцы на месте такого же полигона выстроили промышленные предприятия и даже жилой комплекс.

aleksandr39 01 апреля 2018 | 16:57

edyatel: Лучше на месте свалки построить санаторий для членов партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ .

ladoga08 01 апреля 2018 | 16:39

Митинг завершился .Всем спасибо и давай До свидания .
Завтра пойдут новые камазы с мусором ,в Москве же мусор не оставишь ,не политично.
А местное быдло еще 6 лет потерпит пока Волотька у власти , а там хоть трава не расти...

ladoga08 01 апреля 2018 | 16:44

Кстати и Путин не принесет цветы на ваши могилки в Волоколамске ,не мечтайте ,это вам не Кемерово с детьми.Умрете тихо и мирно с диагнозами пневмония , инфаркты ,инсульты ,циррозы печени,передоз.......

sculll 01 апреля 2018 | 16:44

Либеральное гуано, чтобы собрать митинг в 5 раз меньший, две недели с Эха не вылазят, пиарят себя.
А тут люди, которых наши светлолицые считают быдлом, вышли в количестве,превышающим все говномитинги навального в десять раз без доната и ежкдневного пиара.

diximania1948 01 апреля 2018 | 16:51

sculll: Дерьмо-главная тема всех разговоров путиноидов.Светлолицые это депутаты и члены путинской ПЖиВ?

poluputing 01 апреля 2018 | 17:00

diximania1948: не только, ещё оне страсть как полюбляют анальные фрикции и сосательный рефлекс у них сильно развит не по годам

poluputing 01 апреля 2018 | 16:58

sculll: ну и вышли, ну и результат? судя по его отсутствию, за гуано держат вас всех, и либералов и залюбопутинцев

diximania1948 01 апреля 2018 | 16:49

Переименовать свалку в ЕДРОво и перенести туда офисы ПЖиВ и Госдуму.

tks 01 апреля 2018 | 16:51

Грядёт свалочная революция.

samkos 01 апреля 2018 | 17:04

За мусорную свободу готовы митинговать больше людей, чем за свободу от "мусорного" режима.

grossalexis_032018 01 апреля 2018 | 17:22

Скоро рашпутинцам будут в шабах ЕР выдавать маски на рожи и баллончики с освежителем воздуха ;)) А молодняк нужно на уроках труда учить клей нюхать, а не табуретки пилить-строгать !!! Только боюсь при выходе с урока труда дети будут дуреть от избытка кислорода 4))

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