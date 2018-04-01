В Волоколамске завершился митинг против мусорного полигона Ядрово

По разным оценкам, в нем приняло участие от 3,5 до 6 тысяч человек. Одним из требований митингующих было освобождение организатора акции Артема Любимова. Его задержали накануне и обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. сообщается также, что задержанных активистов «Другой России», которые приехали поддержать жителей Волоколамска, отпустили сразу после окончания митинга.

Основной организатор протестных акций в Волоколамске против ТБО «Ядрово» Артем Любимов объявил голодовку в знак протеста против произвола полиции. Он связывает свое задержание с видеороликом, где критиковал власти.