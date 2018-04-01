В Волоколамске завершился митинг против мусорного полигона Ядрово
По разным оценкам, в нем приняло участие от 3,5 до 6 тысяч человек. Одним из требований митингующих было освобождение организатора акции Артема Любимова. Его задержали накануне и обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. сообщается также, что задержанных активистов «Другой России», которые приехали поддержать жителей Волоколамска, отпустили сразу после окончания митинга.
Основной организатор протестных акций в Волоколамске против ТБО «Ядрово» Артем Любимов объявил голодовку в знак протеста против произвола полиции. Он связывает свое задержание с видеороликом, где критиковал власти.
Комментарии23
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naivnyk 01 апреля 2018 | 16:37
Собравшиеся люди прилично себя вели, всё прошло нормально. А может просто провокаторов о навальновской шушеры не было.
evgolius7 01 апреля 2018 | 16:40
...В этот трудный час когда кругом враги- трупоеды, мы должны совокупи...сплотиться с Мизулиной...и дать отпор бузотёрам..
prutkov100 01 апреля 2018 | 16:43
evgolius7: ...должны совокупи...сплотиться с Мизулиной...
Думаю на любое из этих действий не найдется желающих даже за миллион , особенно для первого ))))
diximania1948 01 апреля 2018 | 16:46
naivnyk: Шушера сидит в Кремле и мусорки с места на место двигает.
aleksandr39 01 апреля 2018 | 16:52
naivnyk: ПО вашей логике собравшиеся скандировали " пукин навсегда " и направили в его адрес "приветственное письмо " где заверили " великого вождя " что они поддерживают мусорную свалку ,так и сказали " чем больше свалок ,тем лучше народу " .
aviator69 01 апреля 2018 | 17:13
naivnyk: Провокации устраивают только кремлёвские группировки типа НАШИ или СЕРБ.
patrik04 01 апреля 2018 | 16:37
Артем Любимов объявил голодовку в знак протеста против произвола полиции. Он связывает свое задержание с видеороликом, где критиковал власти...
В.Путин боится Артёма Любимова?
naivnyk 01 апреля 2018 | 16:39
patrik04: Спать не может, дрожит) Поставил бы 100 баксов, что Путин даже больше наслышан о моей кошке, чем об Артемке))
anemon 01 апреля 2018 | 17:05
naivnyk: patrik04: А вы-то наслышаны, хоть о чем-нибудь, кроме своей кошки? А путин Артема Любимова - боится! Иначе не арестовывал бы
honduras_on_kolima 01 апреля 2018 | 17:13
naivnyk: // Спать не может, дрожит) Поставил бы 100 баксов, что Путин даже больше наслышан о моей кошке, чем об Артемке)) //
Слышь, клоун, в Волоколамске 20 тысяч жителей, и уже не первый день митингуют 6-7 тысяч.
В пересчёте на Москву это даёт до 4-х миллионов, а дальше только вопрос повода.
Ну и как, удило, надо ли пересиденту ssаться от такой перспективы?
И да, репоед, может, каменты лучше твоей кошке строчить - а вдруг она поумней окажется?
aleksandr39 01 апреля 2018 | 16:55
patrik04: Если что ,то " великий вождь " вдарит по Любимову ракетой из мультика .
edyatel 01 апреля 2018 | 16:39
Надо было всех направить на земляные работы, глядишь и зарыли бы этот полигон.
Барнаульцы на месте такого же полигона выстроили промышленные предприятия и даже жилой комплекс.
aleksandr39 01 апреля 2018 | 16:57
edyatel: Лучше на месте свалки построить санаторий для членов партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ .
ladoga08 01 апреля 2018 | 16:39
Митинг завершился .Всем спасибо и давай До свидания .
Завтра пойдут новые камазы с мусором ,в Москве же мусор не оставишь ,не политично.
А местное быдло еще 6 лет потерпит пока Волотька у власти , а там хоть трава не расти...
ladoga08 01 апреля 2018 | 16:44
Кстати и Путин не принесет цветы на ваши могилки в Волоколамске ,не мечтайте ,это вам не Кемерово с детьми.Умрете тихо и мирно с диагнозами пневмония , инфаркты ,инсульты ,циррозы печени,передоз.......
sculll 01 апреля 2018 | 16:44
Либеральное гуано, чтобы собрать митинг в 5 раз меньший, две недели с Эха не вылазят, пиарят себя.
А тут люди, которых наши светлолицые считают быдлом, вышли в количестве,превышающим все говномитинги навального в десять раз без доната и ежкдневного пиара.
diximania1948 01 апреля 2018 | 16:51
sculll: Дерьмо-главная тема всех разговоров путиноидов.Светлолицые это депутаты и члены путинской ПЖиВ?
poluputing 01 апреля 2018 | 17:00
diximania1948: не только, ещё оне страсть как полюбляют анальные фрикции и сосательный рефлекс у них сильно развит не по годам
poluputing 01 апреля 2018 | 16:58
sculll: ну и вышли, ну и результат? судя по его отсутствию, за гуано держат вас всех, и либералов и залюбопутинцев
diximania1948 01 апреля 2018 | 16:49
Переименовать свалку в ЕДРОво и перенести туда офисы ПЖиВ и Госдуму.
tks 01 апреля 2018 | 16:51
Грядёт свалочная революция.
samkos 01 апреля 2018 | 17:04
За мусорную свободу готовы митинговать больше людей, чем за свободу от "мусорного" режима.
grossalexis_032018 01 апреля 2018 | 17:22
Скоро рашпутинцам будут в шабах ЕР выдавать маски на рожи и баллончики с освежителем воздуха ;)) А молодняк нужно на уроках труда учить клей нюхать, а не табуретки пилить-строгать !!! Только боюсь при выходе с урока труда дети будут дуреть от избытка кислорода 4))