Сразу несколько чиновников оказались победителями селфи-конкурса «Голосовач» в Краснодарском крае, прошедшего в день президентских выборов. В качестве приза они получили iPhone и iPad последних моделей.

Целью селфи-конкурса «Голосовач» являлось увеличение явки на выборах президента: как отмечает интернет-издание «Голос Кубани», власти пытались заманить людей на участки ценными призами. Организатором при этом формально выступила газета «Кубанские новости». Она является официальным печатным органом администрации региона. В последней и обнаружились несколько победителей конкурса «Голосовач», пишет «Голос Кубани».

Например, одним из счастливых обладателей iPhone 10 стал член совета по развитию гражданского общества при главе края Сергей Урайкин. Он также возглавляет региональное отделение «Российского союза сельской молодежи». Ценные призы выиграли и чиновники из администрации города Кропоткина и Кавказского района. В Лабинске же, отмечает «Голос Кубани», победителем стал глава местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Евгений Чесноков. А восьмой «айфон» в Краснодаре смог выиграть предприниматель Дмитрий Данилкин. На его счету 15 госзаказов, большинство из которых заключались с администрацией региона.

Всего в селфи-конкурсе «Голосовач» приняли участие свыше 33 тысяч жителей Краснодарского края. Победители определялись по наибольшему количеству голосов, отданных за фотографии.