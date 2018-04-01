Не менее 15 палестинцев были убиты в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа
По данным Рейтер, более ста человек были ранены. Протесты вспыхнули несколько дней назад. По некоторым данным, в них участвуют десятки тысяч жителей Газа. Палестинцы требуют прекратить 10-летнюю блокаду сектора со стороны Израиля. Выступления продлятся до середины мая, — предупреждают участники и организаторы акций. Очевидцы рассказывают, что палестинцы разбивают палатки вдоль границы сектора Газа с Израилем.
Комментарии13
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olegleon 01 апреля 2018 | 16:09
"были убиты в результате столкновений "
таки да! не в результате убийства, т.е. от выстрела, а в результате столкновения. Эхо такое Эхо!
sculll 01 апреля 2018 | 16:26
olegleon: Убивали только российские военные чеченских свободолюбивых " борцов за свободу", евреи палестинцев ромашками забрасывают.
ladoga08 01 апреля 2018 | 16:11
Ни одного коммента ,понятно какая тут публика любит тусоваться. Любители и ценители демократического процветающего Израиля. А они взяли и просто так убили 16 мирных демонстрантов без оружия , да еще снайперов поставили на точки для второго замеса.
А как утверждает евроньюс всё началось с того что один палестинец пошел собирать петрушку на нейтральной полосе ,а его взяли и застрелили демократические евреи за пучок зелени ,а потом еще 15 человек.
arye_11 01 апреля 2018 | 16:17
ladoga08:
Эта петрушка из ваших ушей торчит.
Давным-давно запланированная акция, Марш Мира за возвращение.
Ну, так пусть и маршируют себе мирно.
Но там под прикрытием мирного марша немедленно началась активность боевиков Хамаса и Исламского Джихада. Снайперы это дело отслеживали - вскидывает автомат - выстрел, цепляет взрывпакет к забору безопасности - выстрел, ползет к границе с поясом шахида - выстрел.
Так и набралось аж целых 16 "собирателей петрушки"
dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 16:21
arye_11: Едет дебил на трехколесном велосипеде - выстрел...
ladoga08 01 апреля 2018 | 16:22
arye_11: дурачок...я тебе евроньюс цитирую ,а не какой-то антисемитский ресурс. А ты мне тут байки про шахидов и взрывпакеты травишь. Может сам израильскую морковку из ушей вынешь....
arye_11 01 апреля 2018 | 16:24
ladoga08:
Борис Штейн
"Вертолетчик"
Я вторгаюсь в его столицу,
Я лечу на исходе дня.
Я убью моего убийцу,
Чтобы он не убил меня.
Я ему говорил, бывало:
«Откажись от своих затей.
Разве неба и солнца мало
Для твоих и моих детей?
Ешь, да пей, да живи в охоту,
Обихаживая семью,
Да работай свою работу».
Он заладил одно: «Убью!»
Сколько раз меня убивали!
Миллионы и больше раз.
И свинцом меня поливали,
И пускали в легкие газ.
Чтобы не был я шахматистом,
Пианистом и скрипачом,
Чтобы не был я футболистом,
Архитектором или врачом.
А я выжил. На этом месте
Я добротный построил дом.
Я забыл помышлять о мести.
Утоляю себя трудом.
Только с ним не пошла беседа.
Истребляет он мой народ.
Нынче – брата. Вчера – соседа.
Завтра выпадет мой черед.
Ну уж нет! Его песня спета.
И его не спасет ничто.
Отделилась моя ракета
И находит его авто.
Покидаю его столицу.
Позади языки огня.
Я убил моего убийцу,
Чтобы он не убил меня.
vezdehod 01 апреля 2018 | 16:20
Израиль не любит, когда на него катят баллоны террористы - просто из уничтожают.
grossalexis_032018 01 апреля 2018 | 16:16
Что палесы жрать хочется, водички нет, с работой не складывается. Мордой в песок и хайло закрыть !!! Асаду уроды не до вас, да и остальным тоже. Жрите песок !!!
polba 01 апреля 2018 | 16:17
Израильские оккупанты снова устроили бойню.
И где возмущённая реакция цивилизованной демократической общественности?
idruker 01 апреля 2018 | 16:21
polba: Да, да , действительно просто так устроили бойню.. Израильские солдаты пошли как уток пострелять на границу с Газовским гадюшником. И никаких многотысячных демонстраций в Газе не было, и взламывать забор эти мирные палестинцы не собирались. Просто клевета какая то со стороны израильской военщины и геноцид 16 мирных камнеметателей.
mjau 01 апреля 2018 | 16:21
Они требуют, чтобы дети и внуки арабских беженцев вернулись в те места, откуда бежали во время "Войны за независимость", что невозможно без уничтожения еврейского государства. Патовая ситуация.
sadda 01 апреля 2018 | 16:21
Протесты вспыхнули несколько дней назад. По некоторым данным, в них участвуют десятки тысяч жителей Газа. Палестинцы требуют прекратить 10-летнюю блокаду сектора со стороны Израиля.
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Не поняла. Зачем им Израиль нужен, что они там забыли?