Не менее 15 палестинцев были убиты в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа

По данным Рейтер, более ста человек были ранены. Протесты вспыхнули несколько дней назад. По некоторым данным, в них участвуют десятки тысяч жителей Газа. Палестинцы требуют прекратить 10-летнюю блокаду сектора со стороны Израиля. Выступления продлятся до середины мая, — предупреждают участники и организаторы акций. Очевидцы рассказывают, что палестинцы разбивают палатки вдоль границы сектора Газа с Израилем.