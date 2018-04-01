Обыски проводятся в одной из компаний миллиарде Зиявудина Магомедова
Сотрудники ФСБ пришли сегодня в офис Якутской топливно-энергетической компании. Cам Магомедов, его брат Магомед и бывший глава одной из дочерних компаний Артур Максидов были накануне арестованы на два месяца по делу о мошенничестве и преступном сообществе. Их подозревают в причастности к хищению почти 2,5 миллиардов рублей. Они вину не признают.
Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина полагает, что проблемы у братьев Магомедовых возникли из-за их разногласий с Игорем Сечиным вокруг Новороссийского морского торгового порта.
По словам Латыниной, братья Магомедовы близки к вице-премьеру Аркадию Дворковичу и премьер-министру Дмитрию Медведеву. Оба они теперь оказываются под ударом со стороны Сечина.
Комментарии4
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olegleon 01 апреля 2018 | 16:07
т.е. Латынина утверждает, что братья ни копейки не "освоили" из госбюджета? может пора их в политзаключённые записывать??
evgolius7 01 апреля 2018 | 16:08
Когда Магомедов катал Пескова с Навкой на своей яхте, он еще не знал, что яхта им так понравится, что они решат в следующий раз кататься на ней без Магомедова.
danko_klisma 01 апреля 2018 | 16:25
evgolius7: тролль рисованный. Иди спать. Сотрёшься.
tks 01 апреля 2018 | 16:13
А с какого перепугу ФСБ стало вдруг экономикой заниматься?