Обыски проводятся в одной из компаний миллиарде Зиявудина Магомедова

Сотрудники ФСБ пришли сегодня в офис Якутской топливно-энергетической компании. Cам Магомедов, его брат Магомед и бывший глава одной из дочерних компаний Артур Максидов были накануне арестованы на два месяца по делу о мошенничестве и преступном сообществе. Их подозревают в причастности к хищению почти 2,5 миллиардов рублей. Они вину не признают.

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина полагает, что проблемы у братьев Магомедовых возникли из-за их разногласий с Игорем Сечиным вокруг Новороссийского морского торгового порта.

По словам Латыниной, братья Магомедовы близки к вице-премьеру Аркадию Дворковичу и премьер-министру Дмитрию Медведеву. Оба они теперь оказываются под ударом со стороны Сечина.