Многотысячный митинг за закрытие мусорного полигона прошел сегодня в Волоколамске
Выступавшие требовали закрыть свалку, отправить в отставку районное руководство и губернатора области Андрея Воробьева. Были среди выступавших на митинге и дети.
Акция закончилась исполнением песни «Священная война».
По окончании митинга несколько активистов отправились автопробегом на Москву. По разным оценкам, в митинге участвовали от 4 до 6 тысяч человек. Несколько участников были задержаны до и после акции. Часть из них позже отпустили.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
meister_luvin 01 апреля 2018 | 16:03
Вставай, страна огромная !!!
patrik04 01 апреля 2018 | 16:25
Акция закончилась исполнением песни «Священная война»...
Причём тут "Священная война", надо было спеть какую-нибудь песню про Подмосковье.
Что ж ты милая смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Всё, что на сердце у меня,
А рассвет уже всё заметнее,
Так, пожалуйста, будь добра,
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера...
olegleon 01 апреля 2018 | 16:04
и сколько из протестующих было брошено в подвалы Лубянки о отправлено на Колыму?
alexandr_l 01 апреля 2018 | 16:16
olegleon: близится время, когда вас будут прилюдно пороть у метро "Черная речка"
vbgolub 01 апреля 2018 | 16:22
Вот Путина в Волоколамске не нужно было выбирать в президенты 4 раза. Жизнь давно бы наладилась.
amrigo 01 апреля 2018 | 16:05
Интересная особенность российского менталитета — пока петух не клюнет, народ не требует смены власти, россияне не понимают, что требовать отставки президента надо было хотя бы в 2012 году, тогда можно было предотвратить экологическую катастрофу и вместо бесполезных храмов построили бы современные заводы по переработке мусора.
Европейцы знают, что власть принадлежит народу, а чиновники и президент — наши слуги. Такие митинги регулярно должны быть в каждой области, в каждом городе, по каждой проблеме, только тогда власть будет реализована в соответствии с 3 статьёй Конституции. Решение всех проблем в стране начинается с политики! Так было всегда и так будет. Народ должен брать власть в свои руки, как прописано в 3 статье Конституции, как это делается в либеральных европейских странах — народ управляет чиновниками, а не наоборот!
Россияне недостаточно просвещённые политически, почему-то многие думают, что нами кто-то должен управлять, это рабский менталитет и его давно пора искоренять. Не чиновники, а мы сами должны управлять своей страной, своей областью, своим городом.
Если президент за 18 лет не построил заводы по переработке мусора в своей стране, значит должен уходить в отставку с позором!
sokal123 01 апреля 2018 | 16:10
Все же не все потеряно -народ изредка пробуждается и это положительный момент .Молодцы Люди !
dirizhabli 01 апреля 2018 | 16:21
Хватит воровать... Пора делом заняться.
********************************************************
Где-то и когда-то все это уже было.