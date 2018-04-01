Многотысячный митинг за закрытие мусорного полигона прошел сегодня в Волоколамске

Выступавшие требовали закрыть свалку, отправить в отставку районное руководство и губернатора области Андрея Воробьева. Были среди выступавших на митинге и дети.

Акция закончилась исполнением песни «Священная война».

По окончании митинга несколько активистов отправились автопробегом на Москву. По разным оценкам, в митинге участвовали от 4 до 6 тысяч человек. Несколько участников были задержаны до и после акции. Часть из них позже отпустили.