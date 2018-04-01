Российский боксер Александр Поветкин победил британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде

Таким образом он защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации. Он также сохранил звание претендента на звание суперчемпиона мира WBA – сейчас он принадлежит британскому боксеру Энтони Джошуа.