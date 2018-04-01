Российский боксер Александр Поветкин победил британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде
Таким образом он защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации. Он также сохранил звание претендента на звание суперчемпиона мира WBA – сейчас он принадлежит британскому боксеру Энтони Джошуа.
Комментарии10
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gruzin12 01 апреля 2018 | 15:37
И не просто отправил в нокаут - британец обосрался от удара Поветкина. Так бы почаще отправлять бритов в нокаут - вся британия пропиталась бы вонью поражений.
antiboh 01 апреля 2018 | 16:01
сохранил звание претендента..//
Видимо на этом и закончится его карьера,видел я вчера в деле и Джошуа и Паркера,там Поветкину не светит,не говоря уж про Уайлдера,от которого он сбёг при помощи мельдона.))
Так что ,скорее всего мы Поветкина больше не увидим в титуле,вот может на розагреве,как вчера ещё выйдет,но против первых номеров - никогда
naivnyk 01 апреля 2018 | 16:04
antiboh: С Уайлдером Поветкину ничего не светит, а вот с Джошуа очень даже может. Джошуа перекачан.
antiboh 01 апреля 2018 | 16:17
naivnyk: Тут даже не в этом дело- они все значительно моложе и быстрее+нехилые панчеры.
А Джошуа вчера не смог всё продемонстрировать- соперник не давал,Паркер очень быстр,да и это его первое поражение,так что вчерашний бой - не образец ,а вот Кличку Джош навалял знатно..)))). Вот потому Поветкин и не выйдет,хоть моложе последнего..
Кстати,вчера,вот этот последний удар Поветкина- сильные претензии к рефери,так ведь и до убийства недалеко..Прайс уже опустил руки ,плыл..
sandro_007 01 апреля 2018 | 16:04
gruzin12:
Вырубил капитально: левый в печень, правый в голову, левый с наскока в челюсть, но с Джошуа так не получится. Это последний шанс Поветкина. Нужно готовиться на все сто.
calorad 01 апреля 2018 | 15:53
Смысл в Поветкине, который грушей простоял против престарелого Кличко?
ha12raz 01 апреля 2018 | 15:58
Резвятся ветераны, тешатся титлами .
naivnyk 01 апреля 2018 | 16:01
Бой чистый, красивый был!
bakero 01 апреля 2018 | 16:10
Хороший нокаут, но не показатель, т.к. Прайс - боксер без движения, если противником будет высокий боксер с хорошей координацией у Поветкина опять могут возникнуть проблемы...
grossalexis_032018 01 апреля 2018 | 16:26
А постарее и растренированней найти не могли ? Ну так что с одного удара и до взвешивания ? Думаю, что надо было поставить Макса Шевченко или лобка-Слуцкого.