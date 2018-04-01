Защита намерена обжаловать арест на Украине крымского сейнера «Норд»
Сейчас судно стоит в порту Бердянска. Прорабатывается вопрос о возвращении членов экипажа домой, сообщили агентству ТАСС в крымском правительстве. Там обвиняют Киев в том, что он удерживает людей в нарушении международных норм и правил. Украинские пограничники задержали судно под российским флагом в Азовском море неделю назад. Экипаж сейнера обвинили в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Это может грозить арестом на срок до 15 суток.
В свою очередь, российская сторона возбудила в отношении пограничников дела по статье об угоне.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gruzin12 01 апреля 2018 | 15:41
Подарить украм борт, их борта, проходящие через воды России изымать. а экипажи в казематы. Быстро отпадёт у укров желание заниматься бандитизмом.
able_seamans 01 апреля 2018 | 15:45
gruzin12: Портянь, бандитизмом занимается РФ. Отжали Крым, рыб флот что там нахрдился так еще и браконьерством занимаетесь. В любом международном суде РФ будет за бортом, ну разве что ручной басманный что-то там замутит )))
sergeev67 01 апреля 2018 | 15:51
gruzin12: их борта, проходящие через воды России изымать.
А, так все-таки этот сейнер заплыл в воды Украины? Тогда, в принципе, правильно задержали. А к нашим берегам подплыл бы какой американский сейнер? Да тогда Руст на самолете недалеко от Красной площади сел. Тоже задержали.
polit_person 01 апреля 2018 | 16:10
sergeev67: Норд задержан в нейтральных водах. Инкриминируют ему заходы в порты Крыма, при том, что он приписан в одном из керченских рыбхозов. Бандитизм и пиратство в чистом виде. Только с большого бодуна можно обвинить капитана этого судна, что он без разрешения Украины заходит к себе домой. Очень хочется, кстати, посмотреть, в глаза судье, который признает это преступлением! В его лице я буду наблюдать окончательный конец правосудия.
kottigr1 01 апреля 2018 | 16:13
polit_person: Незаконное пересечение государственной границы всегда наказывалось... С какой стати иностранное судно незаконно заходит в украинский Крым ?
iris955 01 апреля 2018 | 16:24
kottigr1:
Дядя Петя, ты дурак? - цитата из фильма.
Троль, внимательно перечитай коммент polit_personн
able_seamans 01 апреля 2018 | 16:21
polit_person: Ты наверное не в курсе, но по всем законам международного права, Крым эта временно оккупираваная часть территории Украины. Ген Ассамблея ООН официально приняла резолюцию, где РФ названа оккупантом и агрессором.
polit_person 01 апреля 2018 | 16:02
gruzin12: С какого переляку дарить им борт? Придти и забрать.
polit_person 01 апреля 2018 | 15:59
Бесполезное дело. Опыт последних лет показывает, что любые западные суды оправдают любые преступления украинской хунты, лишь бы нагадить России. Запад с легкостью смотрел и смотрит на сожженную Одессу, на убийства мирных жителей Донбасса. Даже поляки молча глотали три года фашиствующие выходки необандеровцев и восхваление бандеризма украинскими узурпаторами, только совсем недавно проравло и стали им по зубам стучать.
Бандиты понимают только силу, нужны решительные ответные меры для освобождения судна и экипажа, вплоть до военных. Как минимум - спецоперция.
able_seamans 01 апреля 2018 | 16:11
polit_person: Сколько пустой и бестолковой отсебятины, расчитанную на бабушек в ОК. Попроси новую методичку портянка, эта уже протухла давно...
zumerxxx 01 апреля 2018 | 16:21
Просто надо выполнять международные законы и будет все нормально