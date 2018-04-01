Защита намерена обжаловать арест на Украине крымского сейнера «Норд»

Сейчас судно стоит в порту Бердянска. Прорабатывается вопрос о возвращении членов экипажа домой, сообщили агентству ТАСС в крымском правительстве. Там обвиняют Киев в том, что он удерживает людей в нарушении международных норм и правил. Украинские пограничники задержали судно под российским флагом в Азовском море неделю назад. Экипаж сейнера обвинили в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Это может грозить арестом на срок до 15 суток.

В свою очередь, российская сторона возбудила в отношении пограничников дела по статье об угоне.