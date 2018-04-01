Сотрудники ФСБ проводят обыски в Якутской топливно-энергетической компании, которая входит в группу «Сумма»
Это единственное предприятие, которое снабжает газом центральные регионы Якутии. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, пояснили в республиканском управлении ФСБ. Накануне сам Магомедов, его брат Магомед, а также бывший глава одной из дочерних компаний Артур Максидов были арестованы Тверским судом на два месяца. Они проходят по делу о мошенничестве и преступном сообществе, своей вины не признают.
Комментарии5
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jetsam 01 апреля 2018 | 15:38
ну, вспоминая юкос, следует ждать хищений у самого себя, как минимум, 10 годовых оборотов саудовской аравии...
на меньшее кооператив озеро не согласен...
evgolius7 01 апреля 2018 | 16:02
Путин назначил врио губернатора Кемеровской области вице-губернатора Сергея Цивилева, который владеет 70% компании «Колмар», добывающей коксующийся уголь в Якутии.
Оставшимися 30% компании владеет «Волга Груп» Геннадия Тимченко
Просто передел собственности а не борьба с пожарами.
askol2016 01 апреля 2018 | 15:39
Чую, скоро медведевских уточек пересчитают и арестуют.
evgolius7 01 апреля 2018 | 16:06
askol2016:
Не...Димона не арестуют...слишком дорогой арестант.
Как там в старом анекдоте
Следователь прокуратуры докладывает президенту:
— Васильева показала на Сердюкова, Сердюков на Чубайса, Чубайс на Суркова, Сурков на Медведева, Медведев на...
— Достаточно, — прерывает Владимир Владимирович. — И так уже вполне очевидно, что никто ни в чём не виноват...
sasass 01 апреля 2018 | 15:47
Казна пуста приходиться грабить собственных спонсоров Севера....