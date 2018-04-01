Сотрудники ФСБ проводят обыски в Якутской топливно-энергетической компании, которая входит в группу «Сумма»

Это единственное предприятие, которое снабжает газом центральные регионы Якутии. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, пояснили в республиканском управлении ФСБ. Накануне сам Магомедов, его брат Магомед, а также бывший глава одной из дочерних компаний Артур Максидов были арестованы Тверским судом на два месяца. Они проходят по делу о мошенничестве и преступном сообществе, своей вины не признают.