Первый арестованный появился после стихийного митинга в Кемерове в минувший вторник

Местный суд накануне арестовал на 5 суток фотографа Александра Балашова. Его обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, рассказали представители кемеровского штаба Алексея Навального. Ранее Балашова задерживали как участника «Забастовки избирателей». Тогда суд приговаривал его к 25 часам обязательных работ.