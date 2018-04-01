Первый арестованный появился после стихийного митинга в Кемерове в минувший вторник
Местный суд накануне арестовал на 5 суток фотографа Александра Балашова. Его обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, рассказали представители кемеровского штаба Алексея Навального. Ранее Балашова задерживали как участника «Забастовки избирателей». Тогда суд приговаривал его к 25 часам обязательных работ.
Комментарии13
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kp6ic 01 апреля 2018 | 15:32
а почему митинг не согласовали, как того требует закон?
meister_luvin 01 апреля 2018 | 15:34
kp6ic: kp6ic: kp6ic:
за 9 дней до пожара надо было подать заявку
dirizhabli 01 апреля 2018 | 16:24
meister_luvin: Живые не подают заявок на кремацию.
olegleon 01 апреля 2018 | 15:38
kp6ic: и никто его не разгонял. кстати, а сколько родных этого фотографа погибли?
gvzdk 01 апреля 2018 | 15:42
olegleon: "kp6ic: и никто его не разгонял. кстати, а сколько родных этого фотографа погибли?"
А что, только родным погибших можно на митинг приходить? Их тогда бы и 200 не было...
sergeev67 01 апреля 2018 | 15:54
gvzdk: А что, только родным погибших можно на митинг приходить? Их тогда бы и 200 не было...
Ну, Востриков точно на митинге был. Задокументировано. Видео есть. Его бы тоже привлечь. По закону положено.
Кстати, он в своих первых видео распространял инфу о 300 погибших.
Совсем нехорошо.
ivfn 01 апреля 2018 | 16:04
gvzdk:
а сколько родных этого фотографа погибли?" //
Да никто не погиб. Они там чуток побузили,они же фотографы ,имеют право.
olegleon 01 апреля 2018 | 16:17
gvzdk: почему 200? ведь говорили, что погибших 300. или методички уже поменяли?
людей, которые потеряли родных или близких, можно по человечески понять. а вот тех, кто пиарит своего гуру на трагедии ни понять, ни простить нельзя.
ivfn 01 апреля 2018 | 16:01
olegleon:
Первое.// фотографа Александра Балашова//
Заметьте не слесаря-сантехника ,не водилу,н е дворника ,а ФОТОГРАФА!!!!!!!!!!!
Второе. Идут два другана смотрят митинг и пошли на прямки ,а там ограждение,положено так для безопасности.
Подходят эти два активиста и спрашивают мента" А по какому случаю дорогу нам перегородили? ПРЕДСТАВЬТЕСЬ!!!! А вам не стыдно?"( Стыдно что ? Или вообще. )Ну да ладно. Мент молчит ,эти фотографы пошли на прямки ,ограждения поломали ,когда стали их останавливать рыпаться стали. И вот результат.
СВОБОДУ ФОТОГРАФАМ!!!!! ОБОИМ!!!!!
anemon 01 апреля 2018 | 15:40
Ну, а кого ещё в бузотеры назначить? Навального, разумеется! Дело тулеева живет, несмотря на отставку.
rash 01 апреля 2018 | 15:46
Первый, и наверняка не последний.
linda1967 01 апреля 2018 | 16:07
Странно что Навального не арестовали. Но это только начало. Их потихоньку будет 200, как и обещано.
demosua 01 апреля 2018 | 16:18
больше задержанных фотографов - хороших и разных!...