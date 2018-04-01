Жители Волоколамска начали автопробег на Москву

В нем участвуют около сорока машин, в том числе, сопровождение ДПС, пишет сайт «МБХ Медиа». Акция стартовала после митинга в Волоколамске, на котором собравшиеся требовали закрыть мусорный полигон Ядрово, отправить в отставку руководство района и области. В акции участвовали около четырех тысяч человек. Также на нее приехали журналисты и активисты из Москвы. При этом, как рассказывают очевидцы, полицейские встречали пригородные поезда из столицы и проверяли регистрацию приезжавших людей. Некоторых они пытались отвести в отдел полиции, но в ряде случаев люди отказывались следовать за полицейскими без объяснения причин.