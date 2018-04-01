Жители Волоколамска начали автопробег на Москву
В нем участвуют около сорока машин, в том числе, сопровождение ДПС, пишет сайт «МБХ Медиа». Акция стартовала после митинга в Волоколамске, на котором собравшиеся требовали закрыть мусорный полигон Ядрово, отправить в отставку руководство района и области. В акции участвовали около четырех тысяч человек. Также на нее приехали журналисты и активисты из Москвы. При этом, как рассказывают очевидцы, полицейские встречали пригородные поезда из столицы и проверяли регистрацию приезжавших людей. Некоторых они пытались отвести в отдел полиции, но в ряде случаев люди отказывались следовать за полицейскими без объяснения причин.
Комментарии22
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rern 01 апреля 2018 | 15:32
Поход на Москву? Все разворачивается быстрее чем мы думали.
jetsam 01 апреля 2018 | 15:35
rern: Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. )с)Остап Бендер.1931
* автопробег или автонабег,
вот в чем вопрос....
kottigr1 01 апреля 2018 | 16:04
jetsam: Очень осмотрительно, что пробег... Покрышки сразу едут уже с ними...
olegleon 01 апреля 2018 | 15:36
rern: так сегодня же воскресенье. заодно и затарятся в магазинах
anemon 01 апреля 2018 | 15:43
olegleon: В Волоколамске, оказывается, и магазинов нет, при путинском процветании?!
piterjanis 01 апреля 2018 | 16:00
anemon: конечно нет и ягель едят с ежами,да и инет по талонам.
anemon 01 апреля 2018 | 16:02
piterjanis: Эт ты своему коллеге скажи, олеглеону, мне-то зачем?
evgolius7 01 апреля 2018 | 16:00
Ребят волоколамцы...
Привезите каждый по мешку дерьма со свалки к Кремлю.
Вас много ...пусть там лежит.
ivfn 01 апреля 2018 | 16:16
evgolius7:
Привезут ,только не в МОскву ,а этим революционерам
Автопробег и мотопробег с 20 марта 2016 года приравнены к демонстрации.
Во как. Тысяч по 10-20 штраф уже заработали.
Москвичи будут тоже рады ,когда где то пробку создадут.
Да и прав кой кто лишится.
ivfn 01 апреля 2018 | 16:07
anemon:
//В Волоколамске, оказывается, и магазинов нет, при путинском процветании?//
А что в России все еще есть государственные магазины? По кой хрен тогда на баррикадах гибли в 91 ?
meister_luvin 01 апреля 2018 | 15:32
Угрюмый лес стоит стеной кругом;
Стоит, задумался и ждет.
Лишь вихрь порой в его груди взревет.
Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед.
bakero 01 апреля 2018 | 15:37
А какой от пробега толк?
=====
Зрители Первого к@нала об этом всё равно не узнают
ts 01 апреля 2018 | 15:40
Бедная лодка: её всё раскачивают и раскачивают...
neyexo 01 апреля 2018 | 15:41
Около Некрасовки есть еще полигон.
Туда по реновации хотели отселять
bakero 01 апреля 2018 | 15:41
Лучше бы просили Грудинина, Явлинского и других "к@ндидатов" рассказать о мусорной проблеме на "деб@тах"... почему эта тема не стала главной на "деб@тах"? ... Почему же они все молчали*?....поезд уже ушел
=====
Ксюша пыталась что-то сказать, но так, чтобы это не отразилось на итогах "вырабов"
smith_1984_ 01 апреля 2018 | 15:56
Вообще странно.Как можно сравнивать трагедию большую,и свалку,от свалки ни кто не погиб.Совсем разные случаи.Так можно докатится и до того,что мусорный бак перевернут,все губернатора в отставку.Разные случаи и разная ответственность мне кажется.А то так можно далеко зайти.
smith_1984_ 01 апреля 2018 | 15:58
smith_1984_: И у тех кто пострадал от запаха,пусть в суд идут и гражданский иск подают и т.д.Тяжкого вреда здоровью и даже среднего тоже наверно не было причинено из за этой свалки.Но свалку надо конечно как то решить,но причем здесь сразу отставка то?
snagging 01 апреля 2018 | 16:02
Такого даже при гауляйтерах и оккупации не было, чтобы всех въезжающих водить в полицию и проверять аусвайс. Теперь всего ожидать можно. Полиция появилась, значит и гауляйтеры не за горами, а гестапо мечтать не могла о тех правах, что сейчас у спецслужб России.
ivfn 01 апреля 2018 | 16:10
snagging:
Мужик ,ты дурак???
amrigo 01 апреля 2018 | 16:03
Прямой эфир. Тысячи людей вышли на митинг и требуют Путина в отставку!
Интересная особенность российского менталитета — пока петух не клюнет, народ не требует смены власти, россияне не понимают, что требовать отставки президента надо было хотя бы в 2012 году, тогда можно было предотвратить экологическую катастрофу и вместо бесполезных храмов построили бы современные заводы по переработке мусора.
Европейцы знают, что власть принадлежит народу, а чиновники и президент — наши слуги. Такие митинги регулярно должны быть в каждой области, в каждом городе, по каждой проблеме, только тогда власть будет реализована в соответствии с 3 статьёй Конституции. Решение всех проблем в стране начинается с политики! Так было всегда и так будет. Народ должен брать власть в свои руки, как прописано в 3 статье Конституции, как это делается в либеральных европейских странах — народ управляет чиновниками, а не наоборот!
Россияне недостаточно просвещённые политически, почему-то многие думают, что нами кто-то должен управлять, это рабский менталитет и его давно пора искоренять. Не чиновники, а мы сами должны управлять своей страной, своей областью, своим городом.
Если президент за 18 лет не построил заводы по переработке мусора в своей стране, значит должен уходить в отставку с позором!
ivfn 01 апреля 2018 | 16:12
amrigo:
//Если президент за 18 лет не построил заводы по переработке мусора в своей стране, значит должен уходить в отставку с позором!//
Мужик с тобой все нормально? Колбасит что то тебя
pomeranche 01 апреля 2018 | 16:03
Дальнобойщики то же пробеги устраивали. Фуры они посолиднее легковушек. Но жители Волоколамский сидели дома. Теперь дальнобойщики сидят дома и наблюдают. Их это ведь не касается. Они думают что в их бедах виноват Воробьев и Ротенберг. Ну, ну. Будем наблюдать когда они поумнеют.