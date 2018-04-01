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15:00, 01 апреля 2018

В Москве к пятнице может потеплеть до плюс 18 градусов

Теплая облачная погода установится в Москве к концу следующей рабочей недели, воздух может прогреться до плюс 18 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в четверг москвичей ожидает облачная погода без осадков и до 16 градусов тепла. В пятницу столбик термометра может подняться до плюс 18 градусов, однако ожидается небольшой дождь.

Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что потепление придет в Центральную Россию в первых числах апреля. По его словам, уже 2-3 апреля температурный фон будет близок к многолетним значениям — от 5 до 8 градусов выше нуля.

Комментарии

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stebinmaku 01 апреля 2018 | 15:19

..На подмосковных свалках засеребрятся ландыши..

demosua 01 апреля 2018 | 16:14

столбик поднимется...

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