В Москве к пятнице может потеплеть до плюс 18 градусов
Теплая облачная погода установится в Москве к концу следующей рабочей недели, воздух может прогреться до плюс 18 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в четверг москвичей ожидает облачная погода без осадков и до 16 градусов тепла. В пятницу столбик термометра может подняться до плюс 18 градусов, однако ожидается небольшой дождь.
Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что потепление придет в Центральную Россию в первых числах апреля. По его словам, уже 2-3 апреля температурный фон будет близок к многолетним значениям — от 5 до 8 градусов выше нуля.
Комментарии2
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stebinmaku 01 апреля 2018 | 15:19
..На подмосковных свалках засеребрятся ландыши..
demosua 01 апреля 2018 | 16:14
столбик поднимется...