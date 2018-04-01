Китайская космическая станция «Тяньгун-1» в понедельник войдет в атмосферу Земли
Как сообщили в национальном космическом управлении, она уже постепенно сходит своей орбиты.
В настоящий момент, по подсчетам Китайской программы пилотируемых космических полетов, станция «Тяньгун-1» в среднем находится на высоте чуть выше 165 км. При этом разрушаться, как считают в Европейском космическом агентстве, она начнет на высоте 150 км. Падение «Тяньгун-1» неуправляемо: связь со станцией была потеряна два года назад.
Эксперты калифорнийской организации «Аэрокосмическая корпорация» предполагают, что часть обломков, которые выдержат давление высоких температур, может упасть на территорию Испании, Португалии, Франции и Греции. Об этом в конце марта писала газета «Хилл». Китайские власти же уверяют, что такая вероятность чрезвычайна мала. В Пекине говорят, что готовы будут сообщить о возможных рисках.
Станция «Тяньгун-1» была выведена на орбиту в середине 2011 года. Последний полет к ней пилотируемого корабля был совершен почти пять лет назад.
Комментарии1
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jetsam 01 апреля 2018 | 15:42
и не просто войдет, а влетит, сцука и упадет, падла....
@связь со станцией была потеряна два года назад. @
хилые китайцы... вон у нас связь с народом была потеряна 18 лет назад и, ничего, лежим радостные в луже....