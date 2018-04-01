Следственный комитет предъявил обвинения управляющему директору компании «Балтстрой»

Силовики считают его причастным к хищениям при реставрации Изборской крепости под Псковом.

Первым фигурантом очередного коррупционного дела стал топ-менеджер «Балтстроя» Александр Коченов, – передает «Росбалт». Арестовывать его не будут по состоянию здоровья, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. По данным агентства, которое ссылается на источники в СКР, управляющему инкриминируют хищение почти 100 миллионов рублей, выделенных на ремонт и реставрацию Изборской крепости под Псковом. Аналогичное обвинение вскоре, как ожидается, предъявят и другим топ-менеджерам, а также совладельцам «Балтстроя». Материалы не так давно были переданы из регионального СКР, сейчас делом занимается Главное следственное управление.

Силовики пришли к выводу, что руководство «Балтстроя» распорядилось внести в акт о выполнении реставрационных работ недостоверные сведения, тем самым похитив бюджетные деньги.

Александр Коченов минувшей осенью уже был осужден по другому коррупционному делу – о хищениях в министерстве культуры. Всех фигурантов, включая бывшего замминистра культуры Пирумова, приговорили к условному наказанию, либо срокам, которые они провели в СИЗО.