Следственный комитет предъявил обвинения управляющему директору компании «Балтстрой»
Силовики считают его причастным к хищениям при реставрации Изборской крепости под Псковом.
Первым фигурантом очередного коррупционного дела стал топ-менеджер «Балтстроя» Александр Коченов, – передает «Росбалт». Арестовывать его не будут по состоянию здоровья, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. По данным агентства, которое ссылается на источники в СКР, управляющему инкриминируют хищение почти 100 миллионов рублей, выделенных на ремонт и реставрацию Изборской крепости под Псковом. Аналогичное обвинение вскоре, как ожидается, предъявят и другим топ-менеджерам, а также совладельцам «Балтстроя». Материалы не так давно были переданы из регионального СКР, сейчас делом занимается Главное следственное управление.
Силовики пришли к выводу, что руководство «Балтстроя» распорядилось внести в акт о выполнении реставрационных работ недостоверные сведения, тем самым похитив бюджетные деньги.
Александр Коченов минувшей осенью уже был осужден по другому коррупционному делу – о хищениях в министерстве культуры. Всех фигурантов, включая бывшего замминистра культуры Пирумова, приговорили к условному наказанию, либо срокам, которые они провели в СИЗО.
Комментарии4
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polsan 01 апреля 2018 | 15:11
опять украли?! Вчера же уже никто не крал и тут опять?! ))
yurasska 01 апреля 2018 | 15:35
акак гуманно фсё-таки обращаюцца со своими ворами!!!Людишки,что должны сидеть лет писсят за размеры украденава-находюцца некоторое время под следствием.Причом-даже если из РАЗНЫХ областей было украдено ОДНИМ человекообразным-тем пачче его ласково не очень агарчают ответственносттю-ато абидицца и как начнётт выкладывать О ВСЕЙ ПУТЕНСКОЙ ВОРОВСКОЙ СИСТЕМЕ-СОЗДАННОЙ ПУТЕНЫМ ЗА ДВАЦЦ ЛЕТ В РОССИИ.Ну пакжыте мне хоть ОДНУ область производства в стране-где НЕТ отката наверх????Хоть одну,россияне!!!Я скромно утверждаю-НЕТ таой области.Фсё схвачено.ВОТ ПАЧИМУ ПУТЕН И ПУТЕНЦЫ ДЕРЖАЦЦА ЗА ВЛАСТЬ.Путен -непрезедент.Он гражданин Панамы.Путенцы-невластьОне из кипру и мальтыи не понимают как тута в россии создать и держать Хранцею и Австрею.
romaschka57 01 апреля 2018 | 15:41
рука руку моет. потому и отмазали
lion64___3 01 апреля 2018 | 16:13
Пора бы применять более суровые наказания, вплоть до исключительной меры, да с конфискаций.