Тверской суд Москвы накануне арестовал на два месяца совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова
Вместе с миллиардером арестован его брат Магомед и бывший глава одной из дочерних компаний Артур Максидов. Они проходят по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе.
Предпринимателей подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей. Все трое вину признавать отказываются.
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