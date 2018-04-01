Тверской суд Москвы накануне арестовал на два месяца совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова

Вместе с миллиардером арестован его брат Магомед и бывший глава одной из дочерних компаний Артур Максидов. Они проходят по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе.

Предпринимателей подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей. Все трое вину признавать отказываются.