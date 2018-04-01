Владимир Путин поблагодарил Амана Тулеева за многолетнюю работу на посту кемеровского губернатора
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин уже позвонил Тулееву. Глава Кузбасса этим утром объявил о том, что подал прошение об отставке. Кремль назначил временно исполняющим обязанности губернатора зама Тулеева, Сергея Цивилева.
Как рассказал «Эху» кемеровский активист Роман Янченко, в самом регионе уход Тулеева восприняли неоднозначно.
Янченко добавил, что в регионе немало людей, которые не связывают напрямую трагедию в торговом центре «Зимняя вишня» с деятельностью Тулеева: для них его отставка стала неожиданностью.
Комментарии30
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danko1 01 апреля 2018 | 15:10
Действительно- неожиданность.
Столько лет диктатор бессменный Кузбасс уничтожал и вот в почетную отставку после всего со всем награбленным уходит.
Кому он трон передаст- вопрос. Но очевидно, что такому же.
evgolius7 01 апреля 2018 | 15:26
Воевать не будем, будем просто умирать.
Читаю этих упоротых патриотов и мне не хватает зла. Неужели ничего не изменится?
Путин, война, фонарь, аптека
И повторилось все, как встарь.
Живем почти уж четверть века -
Война, аптека, Путин и фонарь
(с)
vasilevich58 01 апреля 2018 | 15:46
Оба должны сидеть!
gordy 01 апреля 2018 | 16:05
Спасибо, что ушёл?
pusto1 01 апреля 2018 | 16:00
danko1: кто бы прикинул поточнее, сколько крестов на борт трафаретить?
mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 15:10
Они стОят друг друга.
vezdehod 01 апреля 2018 | 15:15
Жаль старика...Как он теперь будет жить на Одну пенсию?...Ужас!
zapadnay 01 апреля 2018 | 15:42
mikhail_spb_:
Столько детей погибло, а его ещё и благодарят?!
kinnlade 01 апреля 2018 | 15:10
Жаль Тулеева, один из лучших губеров был
rern 01 апреля 2018 | 15:13
Очень жаль. Вот детей не жаль совсем.
skanon 01 апреля 2018 | 15:11
Вослед безвременно ушедшему, только и осталось, что прокричать: - Скользкий услужливый гад, забери с собой своих многочисленных пригретых гадёнышей!..
rern 01 апреля 2018 | 15:11
Воробьев готовься. Тоже хорошо поработал. Особенно в Волоколамске.
marineru 01 апреля 2018 | 15:12
Кто бы и этого несменяемого поскорее уже поблагодарил за многолетнюю работу...
skanon 01 апреля 2018 | 15:18
marineru, он сам себя недавно поздравил 77-ю %-ми. )
koshkaedu 01 апреля 2018 | 15:20
//с деятельностью Тулеева: для них его отставка стала неожиданностью.//
А сколько нужно этих "Вишен", чтобы отставка Тулеева не стала
неожиданностью? 5-10?
kazlevich1949 01 апреля 2018 | 15:22
Да уж, теперь и от всего Кузбасса останется сплошной ТРЦ "Зимняя вишня"... ООО "Рога и Копыта". Есть чего грабить...
jetsam 01 апреля 2018 | 15:46
kazlevich1949: ооо не трогайте - запросто могут влепить "потеря деловой репутации", уточняйте инн,
их много Показать все (35): http://www.rusprofile.ru/search?query=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%A1+%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99+%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE+%22%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%90+%D0%98+%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%AB%D0%A2%D0%90%22
eric_cartman1 01 апреля 2018 | 15:26
По сценарию этой комедии Тулеев был выбран народом 96,7% голосов. Но отставку попросил у путина. От него же получил благодарность за хорошую работу. ВРИО тоже назначил путин. Про тех 96,7%, которые типа выбирали, даже не вспомнили))))
jetsam 01 апреля 2018 | 15:29
За что́ же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку. (c)И. А. Крылов
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«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!» —
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» —
«Тебя, мой куманёк, век слушать я готова».—
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова...
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою не велички,
А песни, что́ твой соловей!» —
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички.
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,—
Всё ваша музыка плоха!..»
За что́ же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
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bl 01 апреля 2018 | 15:29
Благодарность за вишню. Зимнюю.
dasergey 01 апреля 2018 | 15:31
с 1 апреля
не кто не куда не уходил
gregor 01 апреля 2018 | 15:31
Владимир Путин поблагодарил Амана Тулеева за многолетнее воровство на посту кемеровского губернатора .
marfa_1953 01 апреля 2018 | 16:13
gregor: Сегодня Блогер Михаил Светов был избит в аэропорту "Кемерово" и насильно отправлен обратно в Москву. Об этом он написал на своей странице.
"В Кемерово меня прямо на выходе из аэропорта выхватили 15 крепко сбитых человек в штатском. Затащили силой в служебную комнату аэропорта, отняли документы и телефон. Угрожали, побили. Затем силой посадили на рейс обратно в Москву. Эскортом, под локотки, завели в салон. Представились шахтёрами, но действовали полностью скоординировано с работниками аэропорта", — написал активист Либертарианской партии. Он хотел там провести лекцию "Почему нельзя доверять государству". (Новости Каспаров ру).
gregor 01 апреля 2018 | 16:22
marfa_1953:
Трусливая власть ,с трусливым предводителем ,который боится своей тени , если ещё от него тень исходит .
dx555 01 апреля 2018 | 15:35
Пусть валит он из числа бывшего ком состава КПСС.
shilo 01 апреля 2018 | 15:43
Только губернаторы и мэры,которых выбирает народ будет защищать этот народ,а не назначенцы!
sasass 01 апреля 2018 | 15:44
Открыто наградить ,видимо , постеснялся - получит "Орден за заслуги " секретным указом...
rash 01 апреля 2018 | 15:44
Тулеевские холопы и прихлебатели уже рыдают. Неужели кто-то думает, что он в одиночку организовал это кемеровское болото. Он "водяной" и друзья его ...
virgenu 01 апреля 2018 | 15:45
За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку!
sparky 01 апреля 2018 | 15:55
"За что кукушка хвалит петуха..."