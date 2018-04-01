Владимир Путин поблагодарил Амана Тулеева за многолетнюю работу на посту кемеровского губернатора

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин уже позвонил Тулееву. Глава Кузбасса этим утром объявил о том, что подал прошение об отставке. Кремль назначил временно исполняющим обязанности губернатора зама Тулеева, Сергея Цивилева.

Как рассказал «Эху» кемеровский активист Роман Янченко, в самом регионе уход Тулеева восприняли неоднозначно.

Янченко добавил, что в регионе немало людей, которые не связывают напрямую трагедию в торговом центре «Зимняя вишня» с деятельностью Тулеева: для них его отставка стала неожиданностью.