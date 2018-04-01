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15:00, 01 апреля 2018

На митинге в Волоколамске задержали активистов «Другой России» и Российской коммунистической рабочей партии

Накануне в изолятор отправили и одного из лидеров протестного движения Артема Любимова.

Народный сход против мусорного полигона «Ядрово» начался в полдень, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Активисты потребовали немедленного закрытия свалки, а также отставки нового главы района Андрея Вихарева и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Митингующие также спели песню «Священная война» и анонсировали автопробег на Москву, который должен начаться в эти минуты.

Еще до начала акции на железнодорожной станции в Волоколамске задержали четверых активистов «Другой России», которые приехали на митинг, чтобы поддержать местных жителей. Как сообщает «ОВД-Инфо», их привезли в местный ОВД. Полицейские не дают соратникам задержанных передать воду и еду. Кроме того, сообщается о задержании активиста Российской коммунистической рабочей партии Азамата Каримова, который вышел на митинг с плакатом с надписью «Позор мусорным баронам».

Накануне также был задержан из лидеров волоколамских протестов Артем Любимов. Активисту предъявили обвинение в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Суд над ним может состояться завтра.

Протесты против «Ядрово» продолжаются в Волоколамске с начала марта.

Комментарии

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sergirusso 01 апреля 2018 | 15:10

Ваще - чайки(птицы) питаются отходами... А быдло это достойно своей участи, его самого надо на свалку, или сжечь...

evgolius7 01 апреля 2018 | 15:24


Внимание!
Жители Волоколамска!
Маски и респираторы закончились..
Просьба зедержать дыхание и не дышать до подвоза омоновцев!

rern 01 апреля 2018 | 15:15

Все компартии нужны запретить. За человеконенавистническую преступную идеологию.

zaqs 01 апреля 2018 | 15:22

Если всех арестуют, то, типа, вонять перестанет?

kama 01 апреля 2018 | 15:23

Разгинание скреп и раскачка лодки.

gregor 01 апреля 2018 | 15:29

На митинге в Волоколамске задержали активистов «Другой России» и Российской коммунистической рабочей партии
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Они мешали продолжать властям отравлять население ,которое голосовало за власть .

gruzin12 01 апреля 2018 | 15:33

Надо же! А эхо чирикало, что митинг аборигенов, а тут аборигенов ноль! Ишь как заврались наши оппы, уже не знают под что законспирировать своё сраньё. Молодцы менты высчитали этих подонков, суточек по 10-15 придётся теперь попарится конспираторам!

nds 01 апреля 2018 | 15:35

А полицейские местные, или пригнали из другого какого-то места? Не напрягает их, что люди не хотят дышать вонью? Самим-то разве нравится? Или у них детей нет?

andy66 01 апреля 2018 | 15:51

чекисты винтят коммунистов )))))))
из кремлевской стены слышен сатанинский хохот железного феликса

rash 01 апреля 2018 | 15:52

И будут задерживать, ибо Волоколамск 18 марта благословил власть на противоправные действия.

snagging 01 апреля 2018 | 15:55

Если легализуют гастарбайтеров, то Азамат Каримов следующий президент.

bakero 01 апреля 2018 | 15:57

На митинге в Волоколамске задержали активистов «Другой России» и Российской коммунистической рабочей партии
=====
Остались ещё коммунисты после самоликвидации на "вырабах" Грудинина, зюганова, сурайкина и Бабурина

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