На митинге в Волоколамске задержали активистов «Другой России» и Российской коммунистической рабочей партии
Накануне в изолятор отправили и одного из лидеров протестного движения Артема Любимова.
Народный сход против мусорного полигона «Ядрово» начался в полдень, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Активисты потребовали немедленного закрытия свалки, а также отставки нового главы района Андрея Вихарева и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Митингующие также спели песню «Священная война» и анонсировали автопробег на Москву, который должен начаться в эти минуты.
Еще до начала акции на железнодорожной станции в Волоколамске задержали четверых активистов «Другой России», которые приехали на митинг, чтобы поддержать местных жителей. Как сообщает «ОВД-Инфо», их привезли в местный ОВД. Полицейские не дают соратникам задержанных передать воду и еду. Кроме того, сообщается о задержании активиста Российской коммунистической рабочей партии Азамата Каримова, который вышел на митинг с плакатом с надписью «Позор мусорным баронам».
Накануне также был задержан из лидеров волоколамских протестов Артем Любимов. Активисту предъявили обвинение в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Суд над ним может состояться завтра.
Протесты против «Ядрово» продолжаются в Волоколамске с начала марта.
Комментарии12
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sergirusso 01 апреля 2018 | 15:10
Ваще - чайки(птицы) питаются отходами... А быдло это достойно своей участи, его самого надо на свалку, или сжечь...
evgolius7 01 апреля 2018 | 15:24
Внимание!
Жители Волоколамска!
Маски и респираторы закончились..
Просьба зедержать дыхание и не дышать до подвоза омоновцев!
rern 01 апреля 2018 | 15:15
Все компартии нужны запретить. За человеконенавистническую преступную идеологию.
zaqs 01 апреля 2018 | 15:22
Если всех арестуют, то, типа, вонять перестанет?
kama 01 апреля 2018 | 15:23
Разгинание скреп и раскачка лодки.
gregor 01 апреля 2018 | 15:29
На митинге в Волоколамске задержали активистов «Другой России» и Российской коммунистической рабочей партии
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Они мешали продолжать властям отравлять население ,которое голосовало за власть .
gruzin12 01 апреля 2018 | 15:33
Надо же! А эхо чирикало, что митинг аборигенов, а тут аборигенов ноль! Ишь как заврались наши оппы, уже не знают под что законспирировать своё сраньё. Молодцы менты высчитали этих подонков, суточек по 10-15 придётся теперь попарится конспираторам!
nds 01 апреля 2018 | 15:35
А полицейские местные, или пригнали из другого какого-то места? Не напрягает их, что люди не хотят дышать вонью? Самим-то разве нравится? Или у них детей нет?
andy66 01 апреля 2018 | 15:51
чекисты винтят коммунистов )))))))
из кремлевской стены слышен сатанинский хохот железного феликса
rash 01 апреля 2018 | 15:52
И будут задерживать, ибо Волоколамск 18 марта благословил власть на противоправные действия.
snagging 01 апреля 2018 | 15:55
Если легализуют гастарбайтеров, то Азамат Каримов следующий президент.
bakero 01 апреля 2018 | 15:57
На митинге в Волоколамске задержали активистов «Другой России» и Российской коммунистической рабочей партии
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Остались ещё коммунисты после самоликвидации на "вырабах" Грудинина, зюганова, сурайкина и Бабурина