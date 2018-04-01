На митинге в Волоколамске задержали активистов «Другой России» и Российской коммунистической рабочей партии

Накануне в изолятор отправили и одного из лидеров протестного движения Артема Любимова.

Народный сход против мусорного полигона «Ядрово» начался в полдень, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Активисты потребовали немедленного закрытия свалки, а также отставки нового главы района Андрея Вихарева и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Митингующие также спели песню «Священная война» и анонсировали автопробег на Москву, который должен начаться в эти минуты.

Еще до начала акции на железнодорожной станции в Волоколамске задержали четверых активистов «Другой России», которые приехали на митинг, чтобы поддержать местных жителей. Как сообщает «ОВД-Инфо», их привезли в местный ОВД. Полицейские не дают соратникам задержанных передать воду и еду. Кроме того, сообщается о задержании активиста Российской коммунистической рабочей партии Азамата Каримова, который вышел на митинг с плакатом с надписью «Позор мусорным баронам».

Накануне также был задержан из лидеров волоколамских протестов Артем Любимов. Активисту предъявили обвинение в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Суд над ним может состояться завтра.

Протесты против «Ядрово» продолжаются в Волоколамске с начала марта.