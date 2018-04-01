Сегодня в Российском футбольном Чемпионате завершается 24-й тур

В программе сегодняшнего дня – четыре матча. В трех из которых играют команды, которые продолжают погоню за Локомотивом. Железнодорожники накануне неожиданно проиграли Амкару 1-2. И хотя по прежнему уверенно возглавляют турнирную таблицу, борьбу за титул несколько обострили.

Интересным со всех точек зрения обещает стать матча в Уфе между одноименным клубом и Зенитом. Команда Сергея Семака уже стала настоящим открытием Чемпионата. И наверняка постарается попортить крови питерцам.

Непростым обещает стать визит ЦСКА на берег Дона. С приходом Валерия Карпина ростовчане изменили стиль игры. Но покинуть опасную зону пока не смогли. Наконец, ФК Краснодар принимает Анжи. И в этой встрече очки нужны обеим командам.

Еще в одном матче дня Урал на обновленном к Чемпионату Мира стадионе сыграет с Рубином.