Глыба льда, упавшая с крыши, убила женщину в Ивановской области

ЧП произошло в городе Юрьевец сегодня днем. Пострадавшая, 79-летняя женщина, скончалась на месте. Сейчас свою проверку проводят следователи. Ранее стало известно о том, что сосулька упала и травмировала ребенка в Брянске: 3-летний мальчик доставлен в больницу, ему оказали необходимую помощь, сообщили в управлении Следственного комитета.