Глыба льда, упавшая с крыши, убила женщину в Ивановской области
ЧП произошло в городе Юрьевец сегодня днем. Пострадавшая, 79-летняя женщина, скончалась на месте. Сейчас свою проверку проводят следователи. Ранее стало известно о том, что сосулька упала и травмировала ребенка в Брянске: 3-летний мальчик доставлен в больницу, ему оказали необходимую помощь, сообщили в управлении Следственного комитета.
Комментарии4
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popov_m 01 апреля 2018 | 14:44
Принцип коммунальщика: "И так скоро солнышко растопит!"
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 14:44
Валентина Ивановна Полстакана в свое время предлагала сбивать сосули лазерами.
fikus74 01 апреля 2018 | 14:48
kryymsdyk: так у путина уже есть лазеры - он мультик показывал.
fikus74 01 апреля 2018 | 14:46
Жилищник - наградить.