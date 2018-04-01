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14:30, 01 апреля 2018

Магомедов рассказал, что неоднократно обращал на результаты аудита, проведенного в Объединенной зерновой компании

Совладелец и председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов рассказал, что неоднократно обращал внимание правоохранительных органов на результаты аудита, проведенного в Объединенной зерновой компании (ОЗК).

«Когда мы  стали инвесторами, была проведена аудиторская оценка состояния предприятия. В  рамках выявленной при аудите пропаже активов, скажем так, невозвратной дебиторки, были неоднократно написаны заявления в следственные органы, в  том числе в Следственный Департамент МВД и органы ФСБ тоже, но не нашли отклика», — заявил бизнесмен на заседании в Тверском суде Москвы в  субботу.

Он  уточнил, что по  результатам проведенного аудита убыток компании составлял минус 1,5 млрд рублей, а дебиторская задолженность  — 3 млрд рублей.

«Вроде бы они должны были помогать в расследовании этих дел и поиске коллег, которые на самом деле своровали эти деньги  — граждане Украины и т.д… Вся моя персональная инициатива была направлена на то, чтобы предприятие стало большим. И я этим ежедневно занимаюсь»,  — сказал он.

Магомедов отметил, что инвестировал в  компанию свои личные денежные средства, компания на сегодняшний день показывает результат в  плюс 6 млрд рублей дохода и увеличенную выручку  — 30 млрд рублей вместо 14 млрд рублей.

«Сами по себе результаты говорят о  многом»,  — резюмировал он.

Объединенная зерновая компания была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграрных компаний и развития инфраструктуры зернового рынка. Государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК, остальные акции находятся у группы «Сумма».

Комментарии

8

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tks 01 апреля 2018 | 14:41

Мусорам по фиг, что там было на самом деле. У них заказ, который нужно отработать.

kottigr1 01 апреля 2018 | 14:44

tks: В стране становится голодно, а с голодухи Путину и его подручным приходится резать курочек несущих свои золотые яйца...

azatjan1 01 апреля 2018 | 14:55

kottigr1: 10млрд. в общак отщипнут и отпустят.

sadda 01 апреля 2018 | 14:42

Пусть расскажет как он оплатил 17 миллионов рублей за свадебное путешествие Пескова на одной из самых дорогих яхт мира. И какие услуги еще ему оказывал.

kryymsdyk 01 апреля 2018 | 14:43

Опять Украина виновата.

shmuel63 01 апреля 2018 | 14:43

"... убыток компании составлял минус 1,5 млрд рублей," По-моему, минусовый убыток - это прибыль.

jetsam 01 апреля 2018 | 14:52

shmuel63: вы в бюстгалтерском учете ничего не понимаете - страна в развале, кругом пожары, отовсюду выперли = +76%. согласно эллочке чуровой (глав.бюстбух).

jetsam 01 апреля 2018 | 14:49

@ поиске коллег, которые на самом деле своровали эти деньги — граждане Украины и т.д…@
великолепная фраза:
#поиске коллег, которые на самом деле своровали# - т.е. признал, что "воры-коллеги"....

* " — граждане Украины и т.д" - ну как же без хохлов... ни один скандал без них не скандал...
а под "и тд" надо понимать "польша, британия, канада, сша, германия, франция." (по списку высылки)?

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