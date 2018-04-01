Магомедов рассказал, что неоднократно обращал на результаты аудита, проведенного в Объединенной зерновой компании
Совладелец и председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов рассказал, что неоднократно обращал внимание правоохранительных органов на результаты аудита, проведенного в Объединенной зерновой компании (ОЗК).
«Когда мы стали инвесторами, была проведена аудиторская оценка состояния предприятия. В рамках выявленной при аудите пропаже активов, скажем так, невозвратной дебиторки, были неоднократно написаны заявления в следственные органы, в том числе в Следственный Департамент МВД и органы ФСБ тоже, но не нашли отклика», — заявил бизнесмен на заседании в Тверском суде Москвы в субботу.
Он уточнил, что по результатам проведенного аудита убыток компании составлял минус 1,5 млрд рублей, а дебиторская задолженность — 3 млрд рублей.
«Вроде бы они должны были помогать в расследовании этих дел и поиске коллег, которые на самом деле своровали эти деньги — граждане Украины и т.д… Вся моя персональная инициатива была направлена на то, чтобы предприятие стало большим. И я этим ежедневно занимаюсь», — сказал он.
Магомедов отметил, что инвестировал в компанию свои личные денежные средства, компания на сегодняшний день показывает результат в плюс 6 млрд рублей дохода и увеличенную выручку — 30 млрд рублей вместо 14 млрд рублей.
«Сами по себе результаты говорят о многом», — резюмировал он.
Объединенная зерновая компания была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграрных компаний и развития инфраструктуры зернового рынка. Государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК, остальные акции находятся у группы «Сумма».
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 01 апреля 2018 | 14:41
Мусорам по фиг, что там было на самом деле. У них заказ, который нужно отработать.
kottigr1 01 апреля 2018 | 14:44
tks: В стране становится голодно, а с голодухи Путину и его подручным приходится резать курочек несущих свои золотые яйца...
azatjan1 01 апреля 2018 | 14:55
kottigr1: 10млрд. в общак отщипнут и отпустят.
sadda 01 апреля 2018 | 14:42
Пусть расскажет как он оплатил 17 миллионов рублей за свадебное путешествие Пескова на одной из самых дорогих яхт мира. И какие услуги еще ему оказывал.
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 14:43
Опять Украина виновата.
shmuel63 01 апреля 2018 | 14:43
"... убыток компании составлял минус 1,5 млрд рублей," По-моему, минусовый убыток - это прибыль.
jetsam 01 апреля 2018 | 14:52
shmuel63: вы в бюстгалтерском учете ничего не понимаете - страна в развале, кругом пожары, отовсюду выперли = +76%. согласно эллочке чуровой (глав.бюстбух).
jetsam 01 апреля 2018 | 14:49
@ поиске коллег, которые на самом деле своровали эти деньги — граждане Украины и т.д…@
великолепная фраза:
#поиске коллег, которые на самом деле своровали# - т.е. признал, что "воры-коллеги"....
* " — граждане Украины и т.д" - ну как же без хохлов... ни один скандал без них не скандал...
а под "и тд" надо понимать "польша, британия, канада, сша, германия, франция." (по списку высылки)?