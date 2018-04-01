Магомедов рассказал, что неоднократно обращал на результаты аудита, проведенного в Объединенной зерновой компании

Совладелец и председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов рассказал, что неоднократно обращал внимание правоохранительных органов на результаты аудита, проведенного в Объединенной зерновой компании (ОЗК).

«Когда мы стали инвесторами, была проведена аудиторская оценка состояния предприятия. В рамках выявленной при аудите пропаже активов, скажем так, невозвратной дебиторки, были неоднократно написаны заявления в следственные органы, в том числе в Следственный Департамент МВД и органы ФСБ тоже, но не нашли отклика», — заявил бизнесмен на заседании в Тверском суде Москвы в субботу.



Он уточнил, что по результатам проведенного аудита убыток компании составлял минус 1,5 млрд рублей, а дебиторская задолженность — 3 млрд рублей.



«Вроде бы они должны были помогать в расследовании этих дел и поиске коллег, которые на самом деле своровали эти деньги — граждане Украины и т.д… Вся моя персональная инициатива была направлена на то, чтобы предприятие стало большим. И я этим ежедневно занимаюсь», — сказал он.

Магомедов отметил, что инвестировал в компанию свои личные денежные средства, компания на сегодняшний день показывает результат в плюс 6 млрд рублей дохода и увеличенную выручку — 30 млрд рублей вместо 14 млрд рублей.



«Сами по себе результаты говорят о многом», — резюмировал он.



Объединенная зерновая компания была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграрных компаний и развития инфраструктуры зернового рынка. Государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК, остальные акции находятся у группы «Сумма».