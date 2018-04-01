Около 4 тысяч человек, по некоторым данным, собрались на митинг против мусорного полигона в Волоколамске
Собравшиеся требуют ликвидировать свалку Ядрово, а также отправить в отставку руководство района и области. Кроме того, люди требуют вернуть выборы местных властей. По некоторым данным, есть задержанные.
Несколько человек доставлены в ОВД города, а еще накануне был задержан один из организаторов митинга, Артем Любимов.
Комментарии14
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rern 01 апреля 2018 | 14:40
Это санкционированный митинг?
pavelmistery 01 апреля 2018 | 14:42
rern: Если против властей, то нет
osho___ 01 апреля 2018 | 14:46
Вы не понимаете.Если бы там в Ядрово не было помойки, там стояли бы танки НАТО.
danko1 01 апреля 2018 | 14:52
osho___: На такие митинги Путин не ходит, чтобы по поводу НАТО объяснить.
Он только на митинги со специально завезенной публикой изволит являться.
kottigr1 01 апреля 2018 | 14:40
Путинизм - убивает.. Просто он пока ещё до вас не добрался...
naivnyk 01 апреля 2018 | 14:43
Сквозь дремоту посмотрел, вроде всё спокойно прошло. Удивительно , что маленький городок собрал народу больше чем навальный в Москве.
vulgaris_liberal 01 апреля 2018 | 14:49
naivnyk: Вообще-то, зеленорожий прохиндей пытался возглавить протест, но был послан в грубой форме
hysteria 01 апреля 2018 | 14:53
vulgaris_liberal: Зеленорожий прохиндей, это наверное Пригожин-шрек? Или повар?
vasya_von_smetankin 01 апреля 2018 | 14:43
Если люди не хотят вдыхать московские мусорные газы - то это наверняка агенты Газдепа и Госпрома.
stebinmaku 01 апреля 2018 | 14:46
Свалку - в отставку, руководство ликвидировать.. ой, то есть Ядрово - ликвидировать, руководство - к Ядрене Фене..
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 14:48
Ну знали же, что выборы - лажа, фальсификация, сами проголосовали за то, чтобы это тянулось еще неизвестно сколько
vulgaris_liberal 01 апреля 2018 | 14:52
kryymsdyk: Видимо, приход к власти явлинского с его кодлой или кобылки собчак граждане посчитали большим злом чем свалка. С ними трудно не согласиться :)
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 14:54
vulgaris_liberal: ну вот пусть не жалуются, правильно их винтят, пусть путинизм обеими руками зачерпывают.
amrigo 01 апреля 2018 | 14:54
Интересная особенность российского менталитета — пока петух не клюнет, народ не требует смены власти, россияне не понимают, что требовать отставки президента надо было хотя бы в 2012 году, тогда можно было предотвратить экологическую катастрофу и вместо бесполезных храмов построили бы современные заводы по переработке мусора.
Европейцы знают, что власть принадлежит народу, а чиновники и президент — наши слуги. Такие митинги регулярно должны быть в каждой области, в каждом городе, по каждой проблеме, только тогда власть будет реализована в соответствии с 3 статьёй Конституции. Решение всех проблем в стране начинается с политики! Так было всегда и так будет. Народ должен брать власть в свои руки, как прописано в 3 статье Конституции, как это делается в либеральных европейских странах — народ управляет чиновниками, а не наоборот!
Россияне недостаточно просвещённые политически, почему-то многие думают, что нами кто-то должен управлять, это рабский менталитет и его давно пора искоренять. Не чиновники, а мы сами должны управлять своей страной, своей областью, своим городом.
Если президент за 18 лет не построил заводы по переработке мусора в своей стране, значит должен уходить в отставку с позором!