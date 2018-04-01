Около 4 тысяч человек, по некоторым данным, собрались на митинг против мусорного полигона в Волоколамске

Собравшиеся требуют ликвидировать свалку Ядрово, а также отправить в отставку руководство района и области. Кроме того, люди требуют вернуть выборы местных властей. По некоторым данным, есть задержанные.

Несколько человек доставлены в ОВД города, а еще накануне был задержан один из организаторов митинга, Артем Любимов.