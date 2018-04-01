Вручение кинематографисекой премии «Ника» пройдет сегодня в Концертном зале Vegas City Hall в Красногорске
Вручение кинематографисекой премии «Ника» пройдет сегодня в Концертном зале Vegas City Hall в Красногорске.
Это будет уже 31-ая церемония вручения Ники.
Комментарии7
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vilingrad 01 апреля 2018 | 14:09
Объединную двухголовую Нику получат два фильма "Путин" и "Крым" под общим названием "путин спионерил Крым"
hysteria 01 апреля 2018 | 14:11
премия «Ника» пройдет сегодня в Концертном зале Vegas City Hall в Красногорске.
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И это в России?
stebinmaku 01 апреля 2018 | 14:11
..в Концертном зале Vegas City Hall в Нью-Красногорске..
anemon 01 апреля 2018 | 14:19
Получат бездарности, лояльные путину. Звягинцеву на этой Нике - не светит.
maestro_air 01 апреля 2018 | 14:39
Vegas City Hall in New-Vasyuki city.. Is premia of kozlodranskij festival...
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 14:41
А в 1942 году могли назвать концертный зал в Красногорске например ""Фридрихштадт палац"?
maikl4691 01 апреля 2018 | 14:51
патриотизм так и прёт отовсюду - Vegas City Hall - страна полного и бесконечного абсурда