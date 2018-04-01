Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву
Сотрудников дипмиссии отправили домой на двух самолетах, один из которых известен благодаря своей роли в так называемом «кокаиновом деле».
В Москву сегодня вернулись 60 сотрудников российской дипмиссии. Как пишет РБК, с учетом членов их семей США покинул 171 человек. Дипломатов вывезли двумя бортами специального летного отряда «Россия». Первый самолет из Вашингтона приземлился в столице сегодня утром – на его борту были 46 дипломатов с семьями. Второе воздушное судно сделало промежуточную остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать оттуда двух сотрудников генконсульства и 12 сотрудников российского постпредства. По данным портала FlightRadar24, самолет приземлился в аэропорту Внуково всего несколько минут назад. Это же воздушное судно ранее было замешано в «кокаиновом скандале» — на нем предполагалось вывезти почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Москву. Кроме того, этот самолет использовался и для перевозки российских дипломатов, высланных из Великобритании.
США приняли решение выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии26
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vilingrad 01 апреля 2018 | 14:07
Родина сожмет их в стальных объятьях:(
askol2016 01 апреля 2018 | 14:09
Это такой спец самолет для перевозки наркотиков, оружия, боевых отравляющих веществ, шпионов и прочей путинской падали и отребья.
seryj_wolk 01 апреля 2018 | 14:37
askol2016: Количество дерьма в Штатах значительно уменьшилось!
vezdehod 01 апреля 2018 | 14:44
Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву
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Тяжело им будет привыкать жить на "Чужбине", вдали от Родины.- как они здесь освоятся?
mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 14:09
Прямо с самолёта - в Волоколамск, вдыхать полной грудью свалочный газ!
nikitin43 01 апреля 2018 | 14:12
mikhail_spb_: можно к соловьёву за тупой злобой ... вот только к кому ?
danko1 01 апреля 2018 | 14:10
Не желают цивилизованные страны с преступным режимом Путина дела иметь, когда даже дипломаты не только забыли о дипломатии, переходя на уголовный жаргон, но и сами воры, как в США, по липовым документам получившие бесплатные мед. страховки, как нищие, так и как в Южной Америке, где дипломаты сбытом наркотиков промышляют.
shlevet 01 апреля 2018 | 14:52
danko1: //Не желают цивилизованные страны с преступным режимом Путина дела иметь,...//
И давно по вашей методичке Бельгия оказалась нецивилизованной?
testmeter 01 апреля 2018 | 14:14
Посмотреть бы на их счастливые гэбняво-дипломатические лица. С возвращением на Родину, служивые. Венесуэла и Вануату ждут вас - там тоже есть кого травить
sergoder172 01 апреля 2018 | 14:16
Браво! Толпу бездельников вернули в родной Зимбабве на кокаиновом самолете! Сколько хороших традиций появилось в МИДе, благодаря нашему царю!
ringmenn 01 апреля 2018 | 14:16
Чемоданы с коксом не оставили, как в прошлый раз???
zolingen 01 апреля 2018 | 14:17
Милости просим на свалку.
ura_123 01 апреля 2018 | 14:26
Один из двух самолётов известных по кокаиновому делу)))))
mystar 01 апреля 2018 | 14:26
А что с Юлечкой? Уже три дня как она "хорошо кушает" и "общается со следователями"?
Тишинааа.
Только российские дипломаты пытаются получить к ней законный допуск.
Тишинааа.
all_seeing74 01 апреля 2018 | 14:44
mystar: каким боком юля к дипломатам? Вы там у пригожина все такие придурковатые?!!)))
cockeyed 01 апреля 2018 | 14:27
Новость! Скрипаль сдох!!!!)))) Оставив после себя записку: - все мелкобриты пидары и пидофилы!!))) Гыыыы!!!!))))
sbk 01 апреля 2018 | 14:31
Сейчас вся эта свора просто так сядет на плечи тощающего бюджета...
all_seeing74 01 апреля 2018 | 14:46
sbk: они и так сидели, токо теперь зарплату будут получать в рублях за вычетом командировочных!))) пичалька!)))
provincial49 01 апреля 2018 | 14:55
sbk: Можно подумать эта свора, в Америке, сидела не за счет бюджета...
woodworld 01 апреля 2018 | 14:31
/прибыли в Москву/
на расстрел
volkov_25 01 апреля 2018 | 14:32
зачем смеяться над людьми. Они за свои места большие деньги платили. А если кто отработать не успел давайте проданатим пацанов мы же скрепоносцы.
all_seeing74 01 апреля 2018 | 14:52
volkov_25: пусть Манька донатит!! Она на танцполе хорошо заколачивает!!!)))
sasass 01 апреля 2018 | 14:33
"Новичков" встречают , как пустопорожних героев....)))
all_seeing74 01 апреля 2018 | 14:40
Ну наконец то вернулись бедолаги на родину!!! Истрадались там похоже на тростниковых плантациях, в рабстве?!))) ничо!!! Мы их мигом откормим паленным пармизаном!!!!))))
provincial49 01 апреля 2018 | 14:52
Рады наверное, что закончилась тяжелая, полная опасностей жизнь среди проклятых пиндосов. Наконец то вдохнули воздух Родины - он особенный, не надышишься им. Особенно в Волоколамске
sim202_ 01 апреля 2018 | 14:52
https://pp.userapi.com/c845219/v845219377/1904a/6MCbU1NzzRo.jpg