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14:00, 01 апреля 2018

Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

Сотрудников дипмиссии отправили домой на двух самолетах, один из которых известен благодаря своей роли в так называемом «кокаиновом деле».

В Москву сегодня вернулись 60 сотрудников российской дипмиссии. Как пишет РБК, с учетом членов их семей США покинул 171 человек. Дипломатов вывезли двумя бортами специального летного отряда «Россия». Первый самолет из Вашингтона приземлился в столице сегодня утром – на его борту были 46 дипломатов с семьями. Второе воздушное судно сделало промежуточную остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать оттуда двух сотрудников генконсульства и 12 сотрудников российского постпредства. По данным портала FlightRadar24, самолет приземлился в аэропорту Внуково всего несколько минут назад. Это же воздушное судно ранее было замешано в «кокаиновом скандале» — на нем предполагалось вывезти почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Москву. Кроме того, этот самолет использовался и для перевозки российских дипломатов, высланных из Великобритании.

США приняли решение выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Комментарии

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vilingrad 01 апреля 2018 | 14:07

Родина сожмет их в стальных объятьях:(

askol2016 01 апреля 2018 | 14:09

Это такой спец самолет для перевозки наркотиков, оружия, боевых отравляющих веществ, шпионов и прочей путинской падали и отребья.

seryj_wolk 01 апреля 2018 | 14:37

askol2016: Количество дерьма в Штатах значительно уменьшилось!

vezdehod 01 апреля 2018 | 14:44

Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву
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Тяжело им будет привыкать жить на "Чужбине", вдали от Родины.- как они здесь освоятся?

mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 14:09


Прямо с самолёта - в Волоколамск, вдыхать полной грудью свалочный газ!

nikitin43 01 апреля 2018 | 14:12

mikhail_spb_: можно к соловьёву за тупой злобой ... вот только к кому ?

danko1 01 апреля 2018 | 14:10

Не желают цивилизованные страны с преступным режимом Путина дела иметь, когда даже дипломаты не только забыли о дипломатии, переходя на уголовный жаргон, но и сами воры, как в США, по липовым документам получившие бесплатные мед. страховки, как нищие, так и как в Южной Америке, где дипломаты сбытом наркотиков промышляют.

shlevet 01 апреля 2018 | 14:52

danko1: //Не желают цивилизованные страны с преступным режимом Путина дела иметь,...//
И давно по вашей методичке Бельгия оказалась нецивилизованной?

testmeter 01 апреля 2018 | 14:14

Посмотреть бы на их счастливые гэбняво-дипломатические лица. С возвращением на Родину, служивые. Венесуэла и Вануату ждут вас - там тоже есть кого травить

sergoder172 01 апреля 2018 | 14:16

Браво! Толпу бездельников вернули в родной Зимбабве на кокаиновом самолете! Сколько хороших традиций появилось в МИДе, благодаря нашему царю!

ringmenn 01 апреля 2018 | 14:16

Чемоданы с коксом не оставили, как в прошлый раз???

zolingen 01 апреля 2018 | 14:17

Милости просим на свалку.

ura_123 01 апреля 2018 | 14:26

Один из двух самолётов известных по кокаиновому делу)))))

mystar 01 апреля 2018 | 14:26

А что с Юлечкой? Уже три дня как она "хорошо кушает" и "общается со следователями"?
Тишинааа.
Только российские дипломаты пытаются получить к ней законный допуск.
Тишинааа.

all_seeing74 01 апреля 2018 | 14:44

mystar: каким боком юля к дипломатам? Вы там у пригожина все такие придурковатые?!!)))

cockeyed 01 апреля 2018 | 14:27

Новость! Скрипаль сдох!!!!)))) Оставив после себя записку: - все мелкобриты пидары и пидофилы!!))) Гыыыы!!!!))))

sbk 01 апреля 2018 | 14:31

Сейчас вся эта свора просто так сядет на плечи тощающего бюджета...

all_seeing74 01 апреля 2018 | 14:46

sbk: они и так сидели, токо теперь зарплату будут получать в рублях за вычетом командировочных!))) пичалька!)))

provincial49 01 апреля 2018 | 14:55

sbk: Можно подумать эта свора, в Америке, сидела не за счет бюджета...

woodworld 01 апреля 2018 | 14:31

/прибыли в Москву/
на расстрел

volkov_25 01 апреля 2018 | 14:32

зачем смеяться над людьми. Они за свои места большие деньги платили. А если кто отработать не успел давайте проданатим пацанов мы же скрепоносцы.

all_seeing74 01 апреля 2018 | 14:52

volkov_25: пусть Манька донатит!! Она на танцполе хорошо заколачивает!!!)))

sasass 01 апреля 2018 | 14:33

"Новичков" встречают , как пустопорожних героев....)))

all_seeing74 01 апреля 2018 | 14:40

Ну наконец то вернулись бедолаги на родину!!! Истрадались там похоже на тростниковых плантациях, в рабстве?!))) ничо!!! Мы их мигом откормим паленным пармизаном!!!!))))

provincial49 01 апреля 2018 | 14:52

Рады наверное, что закончилась тяжелая, полная опасностей жизнь среди проклятых пиндосов. Наконец то вдохнули воздух Родины - он особенный, не надышишься им. Особенно в Волоколамске

sim202_ 01 апреля 2018 | 14:52


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