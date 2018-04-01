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14:00, 01 апреля 2018

Митинг против мусорной свалки проходит сейчас в Волоколамске

По словам очевидцев, в нем участвует около четырех тысяч человек. Они не только требуют закрыть полигон Ядрово, но и отправить в отставку руководство района и области. На акции выступил мэр Волоколамска Петр Лазарев.

По данным сайта «ОВД-Инфо», незадолго до начала митинга и во время самой акции задержаны несколько человек, в том числе, члены организации «Другая Россия». Кроме того, накануне полицейские задержали и обвинили в неповиновении законным требованиям представителя власти одного из организаторов акции, Артема Любимова. Как ожидается, завтра суд рассмотрит протокол об административном правонарушении.

Более 1,3 тыс. человек, в том числе 871 ребенок, обратились в управление соцзащиты Волоколамска за путевками в санатории, предложенные властями в качестве компенсационной меры после жалоб жителей на неприятный запах с 
полигона «Ядрово», сообщается в воскресенье на сайте администрации Волоколамского муниципального района.

«В Волоколамское управление социальной защиты с просьбой о получении путевок обратилось 1338 человек, из них детей — 871 человек, взрослых — 467», — говорится в сообщении. Уточняется, что в течение марта в пансионат «Огниково» Истринского района и лагерь «Юнармеец» Щелковского районов были отправлены 15 детей и 4 взрослых.

В лагерь «Дружба» в Пушкинском районе 2 апреля отправятся 16 детей. В этот же заезд 15 детей и 11 взрослых поедут в пансионат «Нара» в Нарофоминском районе. Еще 43 ребенка и 37 взрослых будут направлены в парк-отель «Огниково» Истринского района. Также формируются списки жителей Волоколамска, которые отправятся в санатории 4, 9, 15 и 16 апреля.

Комментарии

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meister_luvin 01 апреля 2018 | 14:06

Народ начинает прозревать.
Зрение возвращается через нос.
Хотя бы так…

kottigr1 01 апреля 2018 | 14:11

meister_luvin: Пока что разрозненно... Дальнобойщики, врачи и учителя, обманутые дольщики, погорельцы, экологи и жители мусорных свалок...
Потом всё вдруг перейдет в качество и рванёт уже по всей России..

vasilevich58 01 апреля 2018 | 14:27

kottigr1: Не рванёт! Каждый за себя и все "вне политики".
Остальные способны лишь сочувственно наблюдать, как росгвардия мудохает недовольных.
И то в лучшем случае.

kottigr1 01 апреля 2018 | 14:35

vasilevich58: Вода камень точит..

nanaryfive 01 апреля 2018 | 14:19

meister_luvin: фсем прокладкам и укр. троллям с эха собраться на киевском вокзале, буде крэмль штурмовать... лёд тронулся...

olegleon 01 апреля 2018 | 14:09

в небольшом Волоколамске на акцию вышло больше людей, чем Навальный смог собрать в Москве.

nanaryfive 01 апреля 2018 | 14:15

olegleon: Навальный будет потом привычно пи.деть на ютубе что это он людей собрал на митинг.

kottigr1 01 апреля 2018 | 14:15

olegleon: А теперь представь сколько народу могут собрать тысяча Навальных ?

buzukin939 01 апреля 2018 | 14:18

kottigr1: Тысяча навальных смогут обеспечить три рабочих смены по добыче золота на трех колымских приисках - кайло, лопата, тачка, по воскресеньям - двенадцатичасовой митинг на свежем воздухе в любую погоду.

kottigr1 01 апреля 2018 | 14:22

buzukin939: С чего ты взял, что вместо них, в бессрочной колымской командировке не окажешься ты сам ?
Было время, когда на всю Россию и одного Ульянова хватало..

ura_123 01 апреля 2018 | 14:30

kottigr1: Тупым ватанам никак не дойдёт что эти вонючии свалки не в пендостане,а в самом сердце рассеюшки))))

sbk 01 апреля 2018 | 14:15

olegleon: Хорошо, что ты понял, что в Волоколамске - не Навальный.
Скорее всего - Тереза по фамилии Мэй.

anemon 01 апреля 2018 | 14:16

olegleon: Это тебе мусора сказали. Было больше. И что ты лично против Навального имеешь, лахтинский?

rern 01 апреля 2018 | 14:10

Русские долго запрягают, но быстро едут.

don_ballon 01 апреля 2018 | 14:26

rern: ...ещё быстрее выдыхаются.

mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 14:12


А чем занимаются дети в лагере "Юнармеец"?

piter_ug 01 апреля 2018 | 14:30

Чего там было, революция достоинства, революция роз.
Революции Чистоты ещё не было.

bekipp 01 апреля 2018 | 14:32

Людям разрешили митинг по защите своего здоровья, жизни и жизни детей! Ура! СПАСИБО!

m_anuchin 01 апреля 2018 | 14:39

Отлично! Реализация Конституционного права на мирные демонстрации и митинги!

magna_tab 01 апреля 2018 | 14:39

прямая трансляция

https://www.youtube.com/watch?v=m5MJhVdXeNw

(комментарий скрыт)

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