Митинг против мусорной свалки проходит сейчас в Волоколамске

По словам очевидцев, в нем участвует около четырех тысяч человек. Они не только требуют закрыть полигон Ядрово, но и отправить в отставку руководство района и области. На акции выступил мэр Волоколамска Петр Лазарев.

По данным сайта «ОВД-Инфо», незадолго до начала митинга и во время самой акции задержаны несколько человек, в том числе, члены организации «Другая Россия». Кроме того, накануне полицейские задержали и обвинили в неповиновении законным требованиям представителя власти одного из организаторов акции, Артема Любимова. Как ожидается, завтра суд рассмотрит протокол об административном правонарушении.

Более 1,3 тыс. человек, в том числе 871 ребенок, обратились в управление соцзащиты Волоколамска за путевками в санатории, предложенные властями в качестве компенсационной меры после жалоб жителей на неприятный запах с

полигона «Ядрово», сообщается в воскресенье на сайте администрации Волоколамского муниципального района.



«В Волоколамское управление социальной защиты с просьбой о получении путевок обратилось 1338 человек, из них детей — 871 человек, взрослых — 467», — говорится в сообщении. Уточняется, что в течение марта в пансионат «Огниково» Истринского района и лагерь «Юнармеец» Щелковского районов были отправлены 15 детей и 4 взрослых.



В лагерь «Дружба» в Пушкинском районе 2 апреля отправятся 16 детей. В этот же заезд 15 детей и 11 взрослых поедут в пансионат «Нара» в Нарофоминском районе. Еще 43 ребенка и 37 взрослых будут направлены в парк-отель «Огниково» Истринского района. Также формируются списки жителей Волоколамска, которые отправятся в санатории 4, 9, 15 и 16 апреля.