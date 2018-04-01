Самолеты таджикских компаний Сомон Эйр и Таджик Эйр с понедельника не смогут летать в ряд российских городов

Это, в частности, касается рейсов в Екатеринбург, Казань, Сочи, С.-Петербург и в Москву из Худжанда. Как пояснили «Интерфаксу» в одной из авиакомпаний, министерство транспорта приняло такое решение, поскольку Душанбе не согласовал заявки авиакомпании «Уральские авиалинии» на полеты в города Таджикистана.

Теперь Душанбе предлагает в начале апреля встретиться для переговоров.