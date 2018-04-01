Самолеты таджикских компаний Сомон Эйр и Таджик Эйр с понедельника не смогут летать в ряд российских городов
Это, в частности, касается рейсов в Екатеринбург, Казань, Сочи, С.-Петербург и в Москву из Худжанда. Как пояснили «Интерфаксу» в одной из авиакомпаний, министерство транспорта приняло такое решение, поскольку Душанбе не согласовал заявки авиакомпании «Уральские авиалинии» на полеты в города Таджикистана.
Теперь Душанбе предлагает в начале апреля встретиться для переговоров.
Комментарии8
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sasass 01 апреля 2018 | 13:48
Выпендриваются бывшие недобитые басмачи...
mamiluk 01 апреля 2018 | 14:18
sasass: расист?
volkov_25 01 апреля 2018 | 13:59
на таджиках пол России держится. Хоть как то ее причесывают и моют.
irdo 01 апреля 2018 | 14:14
Кольцо врагов сжимается.
neyexo 01 апреля 2018 | 14:17
Наверно Уральские авиалинии не отвечают таджикским стандартам!
pravdatut 01 апреля 2018 | 14:18
Самоизоляция РФ продолжается.
estamp 01 апреля 2018 | 14:27
pravdatut: Я зашел в новость специально посмотреть отметятся ли хомячки таким постом.
Спасибо! Оправдал. И даже не один. Тебя еще поддержали.
sab171 01 апреля 2018 | 14:30
походу послам в Таджикистане пора закупать урюк и курагу и на верблюдах помаленьку в родные пенаты- железные птицы не прилетят а пинка могут дать в любой момент.