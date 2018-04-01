Великобритания после выхода из ЕС рискует стать привлекательным местом для преступных группировок

Как пишет Санди Таймс, всему виной – упрощенные правила регистрации граждан Евросоюза, которые вступят в силу после завершения процедуры выхода. Как следует из документов МВД Великобритании, Лондон собирается зарегистрировать порядка 3,5 миллионов граждан ЕС, которые постоянно находятся в королевстве.

Журналисты опасаются, что в результате представители преступных группировок начнут массово регистрироваться в стране.