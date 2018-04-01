Великобритания после выхода из ЕС рискует стать привлекательным местом для преступных группировок
Как пишет Санди Таймс, всему виной – упрощенные правила регистрации граждан Евросоюза, которые вступят в силу после завершения процедуры выхода. Как следует из документов МВД Великобритании, Лондон собирается зарегистрировать порядка 3,5 миллионов граждан ЕС, которые постоянно находятся в королевстве.
Журналисты опасаются, что в результате представители преступных группировок начнут массово регистрироваться в стране.
Комментарии21
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hastings 01 апреля 2018 | 13:35
Лондон станет "мировой малиной". Или уже стал...
aleksandr39 01 апреля 2018 | 13:58
hastings: Что ,туда приедут бандиты из ОПГ "днр -лугандон " .???
vezdehod 01 апреля 2018 | 14:10
С какого бодуна она рискует ей стать - там что Чудаки сидят и ждут. когда преступность переберётся туда?
vasilevich58 01 апреля 2018 | 14:25
Судя по российскому контингенту, находящемуся там, и заказным убийствам Великобритания и так уже давно место пристанища высокопоставленных воров и бандитов с тёмным прошлым.
etofeasko 01 апреля 2018 | 14:33
aleksandr39:
Да нет туда слиняют хунта порошенко как последние деньги из украины выведут
anatolr 01 апреля 2018 | 13:59
hastings: //Лондон станет "мировой малиной".// То-то рашко-говняшковцы (#цитата) рвутся туда изо всех сил, поганой метлой не выгонишь!
Anatoли - наблюдательный сосед Госдепа
midnightblues 01 апреля 2018 | 14:02
hastings: Главное -выгнать оттуда совковых деятелей
тогда даже албанцы покажутся ангелами
anatolr 01 апреля 2018 | 13:41
//Великобритания после выхода из ЕС рискует стать привлекательным местом для преступных группировок// из Рашки-говняшки (#цитата)?
Любопытный Anatoлий - сосед Госдепа
kinnlade 01 апреля 2018 | 13:45
anatolr: Пиндос водопроводчик? ты крут пиндос водопроводчик!
rktq 01 апреля 2018 | 13:50
anatolr: Из источника близкому к Тони Самсоновой стало известно, что
в кулуарах МИД Англии Борис Джонсон признался,
что в результате отравления Скрипаля королева Англии БЕРЕМЕННА!
На уточняющий вопрос мальчик или девочка.. Ответил будет - "новичок"!
yuriyp 01 апреля 2018 | 13:57
rktq: //Из источника близкому к Тони Самсоновой//
Прежде чем за Россию вступаться, Вы бы падежи выучили, что ли...
buzukin939 01 апреля 2018 | 14:14
yuriyp: По принятой здесь еврограмматике надо было этот фрагмент изобразить так: "...Из источника близкому к Тоня Самсонова (Tonja Samsonoff)..."
А то сразу тяжелым оружием, прям по Розенталю!
pavel_svr 01 апреля 2018 | 13:55
anatolr:
//... рискует стать привлекательным местом для преступных группировок// из Рашки-говняшки.. //
А есть разница от куда?! У вас и здесь подход национальный?
Главное наверное, чтоб не из Китая, а то от количества преступников, остров может утонуть...
andreyoo 01 апреля 2018 | 14:44
anatolr: Любопытный Anatoлий - сосет у Госдепа
costs 01 апреля 2018 | 13:45
так там и так бывших зеков и дизертиров полно из разных стран , в основном из голодных польши литвы латвии румынии
polsan 01 апреля 2018 | 13:53
costs: А вы тролли санкционное уж за свои 11-80 прямо богачи ))
wojskowy Марек Качоровски 01 апреля 2018 | 14:18
costs: Лечись сначала, потом вылезай, а то могут подумать, что ты умственно отсталый. Польша по уровню жизни на 34 месте, Россия на 72. Средняя зарплата в Польше, по покупательной способности, в 2 раза выше. Польша не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и поставляет его как минимум в 30 стран Мира. Польшу называют Европейский Китай, она имеет последние 22 года устойчивый рост ВВП, в 2017 году он составил 4,5 %, при нулевом практически росте в России. ВВП Польши растёт за счёт сельского хозяйства и промышленности, в России только от цен на сырьё. Россия покупает "Сапсаны" в Германии, которые уже лет пять, если не больше, в ЕС почти не ездят, Польша выпускает скоростные поезда, которые производит на 100% из своих комплектующих и эта отечественная разработка. Эти поезда она поставляет в том числе и в Германию. Телевизоры, холодильники и так далее Польша выпускает на отечественных предприятиях, что-то по лицензии, но 50% отечественные разработки. Пальмовое масло мы не едим, а используем его только в производстве специальных детских лекарств и косметики. Что такое сыроподобный продукт в Польше даже не слыхали. Утрись болезненный, а то от своего квасного патриотизма опять в психушку попадёшь.
sadda 01 апреля 2018 | 13:54
А у нас в Россию из Средней Азии кто только не прет.
vlabumur 01 апреля 2018 | 14:09
sadda: из Средней Азии кто только не прет.
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Да разные люди.У нас в крае на строке работал из академии наук таджикской сср. написал работу о местных словах и выражениях.
И преступники едут,так полиция пусть работает.
cukker 01 апреля 2018 | 14:02
окончательно станет разбойничьим островом, сменив флаг на черный
sg79g 01 апреля 2018 | 14:16
Вся брютания всю историю своего существования была одной большой преступной группировкой. Вор, убийца, рабовладелец и мошенник на государственносм уровне. Снова ужавшись до островка, вся бриташка привратится в один двор отбросов..