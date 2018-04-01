В Брянске проводится проверка по факту травмирования ребенка в результате падения наледи с дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.



По предварительным данным, вечером в субботу с крыши двухэтажного многоквартирного дома на улице Советской на мальчика 2014 года рождения, вышедшего с мамой на прогулку, упал кусок льда.



С травмами головы ребенок доставлен в больницу, ему оказана необходимая помощь.



В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.



По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание придомовой территории.