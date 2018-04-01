В Брянске проводится проверка по факту травмирования ребенка в результате падения наледи с дома
В Брянске проводится проверка по факту травмирования ребенка в результате падения наледи с дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным, вечером в субботу с крыши двухэтажного многоквартирного дома на улице Советской на мальчика 2014 года рождения, вышедшего с мамой на прогулку, упал кусок льда.
С травмами головы ребенок доставлен в больницу, ему оказана необходимая помощь.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.
По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание придомовой территории.
Комментарии3
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pusto1 01 апреля 2018 | 13:46
где же лазер сосулесрезающий для нужд УЖКХ?
sasass 01 апреля 2018 | 13:55
Все это пустяки для беспутной власти по сравнении тулеевщиной....
volkov_25 01 апреля 2018 | 13:56
никогда такого не было и вот опять.