Первый обвиняемый появился в деле о хищении государственных средств, выделенных на реставрацию Изборской крепости
Это управляющий компанией «Балтстрой» Александр Коченов, — сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства не исключил, что также обвинения предъявят другим топ-менеджерам и владельцам компании.
По данным следствия, при реставрации крепости было похищено почти сто миллионов рублей. Как добавляет «Росбалт», теперь на очереди — обвинения в хищениях при реставрации Соловецкого монастыря.
Комментарии8
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val_9 01 апреля 2018 | 13:41
ДедЫ - воевали,
Мы - воровали!
Можем повторить!
("три билборда")
kirilka1 01 апреля 2018 | 14:49
val_9: Какую реставрацию не копни, везде кража. Реставрация храма Святого Духа в Талашкино выделено 50млн.р. Реально там по всем объемам работ на 5млн.р и при этом все останутся в шоколаде, но одна только реставрация мозаики обошлась в 5млн.р., хотя работы там на 0,5млн.р и то с натягом. При этом "золотая" мозаика там не реставрация, а чистый новодел. Ее там на 30т.р. Остальое не 100т.р., ну и работа от силы на оставшиеся 400т.р. Но по смете 5млн.р. И так везде.
fr_perren 01 апреля 2018 | 13:43
У нас все "реставраторы" такие с кого ни начни, система однако.
rern 01 апреля 2018 | 13:45
Как бы до либероидов не дошло. Сами просили борьбу с коррупцией. А вдруг Венедиктов коррупционер.
val_9 01 апреля 2018 | 13:50
rern: Гыыы Тебе-то какой интерес, голожопик?
vlabumur 01 апреля 2018 | 14:01
rern: А вдруг Венедиктов коррупционер.
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А "вдруг" бывают разные.
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения.
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
"Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою..."(с)
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 14:00
Это где Изборский клуб?
Надо проверить ядерный щит страны, может, уже тоже разворовали весь.
bekipp 01 апреля 2018 | 14:28
Первый раз я был там в 2000 году сразу после посещения Кипра. Было чувство, что я ещё на Кипре - веяло стариной, тишина, дух предков. Теперь всё обмазано цементом, плитка вместо травы, входы и проходы по билетам, кругом коммерция, больше туда не хочу, противно видеть всю эту образовавшуюся грязь. Про миллиарды не знаю, но и копейки на это варварство жалко.