Первый обвиняемый появился в деле о хищении государственных средств, выделенных на реставрацию Изборской крепости

Это управляющий компанией «Балтстрой» Александр Коченов, — сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства не исключил, что также обвинения предъявят другим топ-менеджерам и владельцам компании.

По данным следствия, при реставрации крепости было похищено почти сто миллионов рублей. Как добавляет «Росбалт», теперь на очереди — обвинения в хищениях при реставрации Соловецкого монастыря.