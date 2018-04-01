Несколько человек задержаны на митинге в Волоколамске, а также по дороге на митинг

Как пишет сайт «ОВД-Инфо», полицейские остановили группу активистов организации «Другая Россия» еще на железнодорожном вокзале города. Сейчас их везут в отдел полиции. Что именно им предъявлено, не уточняется. Кроме того, еще одного активиста задержали непосредственно на акции. Он развернул плакат с надписью «Позор мусорным баронам». Сейчас в митинге участвует несколько тысяч жителей Волоколамска. Они требуют закрыть свалку Ядрово, а также отправить в отставку главу Московской области Андрея Воробьева.

Между тем, еще накануне по дроге в Москву был задержан один из организаторов митинга, Артем Любимов. На него составили протокол о неповиновении полиции. Сам он в знак протеста, как говорят соратники, объявил голодовку.