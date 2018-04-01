Несколько человек задержаны на митинге в Волоколамске, а также по дороге на митинг
Как пишет сайт «ОВД-Инфо», полицейские остановили группу активистов организации «Другая Россия» еще на железнодорожном вокзале города. Сейчас их везут в отдел полиции. Что именно им предъявлено, не уточняется. Кроме того, еще одного активиста задержали непосредственно на акции. Он развернул плакат с надписью «Позор мусорным баронам». Сейчас в митинге участвует несколько тысяч жителей Волоколамска. Они требуют закрыть свалку Ядрово, а также отправить в отставку главу Московской области Андрея Воробьева.
Между тем, еще накануне по дроге в Москву был задержан один из организаторов митинга, Артем Любимов. На него составили протокол о неповиновении полиции. Сам он в знак протеста, как говорят соратники, объявил голодовку.
Комментарии35
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meister_luvin 01 апреля 2018 | 13:36
всю Россию не задержат. Лучше бы свалками занимались
piston33355 01 апреля 2018 | 13:43
meister_luvin: И всю Россию можно задержать. Скот(я про животных) можно держать в ГУЛАГе, в конс лагерях 3 млн россгвардейцев хватит для этих целей. Один волк может держать в страхе сотни безпомощных овец.
meister_luvin 01 апреля 2018 | 13:44
piston33355:
не запугаете
haldey 01 апреля 2018 | 13:53
Расшатываете Россию на революцию, СЦУКИ... Не получилось с поджогами, хотите с мусором. Зря стараетесь, мера понимания россиян выросла, и ваша лапша навального не действует на россиян. Вон Вострикова хотели сделать знаменем протеста, так он и то, под таким гнетом эмоциональным, разобрался, что вам надо... Так что сидите здесь в тине на ЭМ и не пачкайте Россию своим замыслами.
vilingrad 01 апреля 2018 | 13:59
haldey: Побольше арестов! На следующем митинге потребуют Путина на лопате вынести. А там недалеко и до заточки в живот чиновнику. Тупая власть в России всегда сама вызывала протест. Синдром Януковича называется. Кстати росгвардейцы могут слегка поотбивать почкм школьникам из Волоколамска. Тогда беспроядки обеспечены...
ivfn 01 апреля 2018 | 14:12
vilingrad:
// Тогда беспроядки обеспечены...//
О чем и речь. Это не протест жителей ,а политическая акция. Всем похрену эта свалка,побузить захотелось. Однако.
shlevet 01 апреля 2018 | 14:13
vilingrad: //...А там недалеко и до заточки в живот чиновнику....//
Ну хоть бы раз это сделали, диванные хомячки
ivfn 01 апреля 2018 | 14:10
haldey:
Все верно. Вся эта бодяга превращается не в протест жителей ,а в политическую акцию. Какие то блогеры Любимовы ,нацболы ИТД и ИТД
dan24 01 апреля 2018 | 14:29
haldey:Пожар и мусор результаты многолетней работы Едра и президента, а виновны другие...
eternity88 01 апреля 2018 | 13:54
piston33355: 3 млн хватит, конечно, но пока что их 340 тысяч. Так что без тебя никак - бегом в спортзал язык прокачивать и для рукопашки его готовить)), а то пока что у тебя какой-то мусор бессмысленный изо рта валится.
vezdehod 01 апреля 2018 | 14:06
Это вам "Подарок" от царя батюшки , за 74% по его доверю.
sbk 01 апреля 2018 | 14:10
piston33355: Весь Волоколамск в ГУЛАГ?
hastings 01 апреля 2018 | 13:49
meister_luvin: европейцы ведь специально навязывают России все эти экологические взгляды на свалки, чтобы народ выходил майданить :(
meister_luvin 01 апреля 2018 | 13:51
hastings:
настоящий российский патриоит должен нюхать сероводород со свалки и скандировать: "Запах Отечества мне сладок и приятен" ?
hastings 01 апреля 2018 | 13:55
meister_luvin: запах Родины не выбирают!
nanaryfive 01 апреля 2018 | 13:56
meister_luvin: Прокладки и укр. тролли...фсе на штурм крэмля...
kottigr1 01 апреля 2018 | 13:59
nanaryfive: Путинские памперсы - все на защиту своих подельников жулья из Кремля.. ! Ваши миллионы в опасности.. !
olegleon 01 апреля 2018 | 13:38
"группу активистов организации «Другая Россия» "
а эти то там что забыли???
vilingrad 01 апреля 2018 | 14:01
olegleon: а эти то там что забыли???"
А ты что здесь забыл?
blindpew_33 01 апреля 2018 | 14:09
vilingrad: 11р80к, вестимо
olegleon 01 апреля 2018 | 14:14
vilingrad: ну я то, в отличие от тебя, россиянин и поэтому тут на российском СМИ нахожусь
honduras_on_kolima 01 апреля 2018 | 14:02
olegleon: Что, холоп, снова лижешь боярам?
Если ты не включаешь свою моноизвилину, я кратко изложу тебе сабж.
Есть ситуация: злостное нарушение правил эксплуатации полигонов твёрдых бытовых отходов (мусорных свалок, чтобы ты понимал, клоун), что приводит к перманентным выбросам в воздух токсических веществ с превышением ПДК в десятки, если не сотни раз.
Что, Другая Россия в этом виновата?
Кстати, местные власти этой свалкой не управляли.
И до волоколамского быdлохтората, кажется, начинает доходить, что наверху этой вонючей пирамиды сидит мусорный пересидент.
ivfn 01 апреля 2018 | 14:16
olegleon:
//а эти то там что забыли???//
Есть повод побузить.Им невдомек ,что они протест жителей превращают в политическую акцию. Так почто кипеш то. свалка мешает или Воробьев. ?
rern 01 апреля 2018 | 13:40
Похоже началось. Досидит ли Путин до инагурации. Или снимет "я устал, я ухожу".
jetsam 01 апреля 2018 | 14:01
rern: путен - зиц-председатель. и будет сидеть столько, сколько решит кооператив "озеро".
сам он может только решать (да и то, по праздникам) - нырнуть за очередной амфорой или забить очередных 777 шайб.
vlabumur 01 апреля 2018 | 13:42
«Позор мусорным баронам».
++++++++++++++++++++++++++++++
Да это «Бунтовщики хуже Пугачева»
anemon 01 апреля 2018 | 13:46
Надо было бастовать, когда создавали этих полицаев, Росгвардию, центры Э - направленные на борьбу с народом, для сохранения режима. Только вглядитесь в эти морды "космонавтов", этих окопных и леш-улыбок, самых отмороженных отбирают на эти хлебные места. А против лома - нет приема.
shlevet 01 апреля 2018 | 14:04
anemon: //...Только вглядитесь в эти морды "космонавтов",...//
А если вглядеться в эту морду?
http://perebezhchik.ru/regions/6054.html
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 13:59
Мало того, что дышать нечем, так еще и рты затыкают. Зажимают так, что ни бзднуть, ни пукнуть. А ведь большинство волоколамцев так радовалось Крымнашу. Надо издать указ Путена, что на истинных патриотом сероводород тлетворного действия не оказывает, они только им дышать и обязаны.
rern 01 апреля 2018 | 14:01
Про Крым забудь. Наш он. Всегда был и будет.
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 14:03
rern: ваш это чей
anemon 01 апреля 2018 | 14:07
rern: Пока он (Крым) был украинский - он был наш. А теперь он - путинский, под дворцы его сатрапов и его военные базы. Мне - этого не нужно.
shlevet 01 апреля 2018 | 14:00
//...а также по дороге на митинг...//
На площади митинг. Подъезжает ментовоз, выскочил мент и к первому встречному: — На митинге был? — Да… — В машину! А ты на митинге был? — Нет! — Быстренько на митинг и в машину!
mjau 01 апреля 2018 | 14:03
Никакой другой России быть не должно -только та, что есть, то есть, с вонью, пожарами, коррупцией, изоляцией... И все это должны защитить гиперзвуковые ракеты. Вот, только защитят ли?
ivfn 01 апреля 2018 | 14:08
Они требуют закрыть свалку Ядрово, а также отправить в отставку главу Московской области Андрея Воробьева.//
Так им свалка мешает или Воробьев?
А нацболы тут как тут ,лишь бы побузить.
//Сам он в знак протеста, как говорят соратники, объявил голодовку.//
Ему дней 10 можно смело голодать ,у него пузо до колен сползло как фартук.