В Волоколамске проходит народный сход против мусорного полигона «Ядрово»

В нем участвуют несколько тысяч человек.

Требования митингующих традиционны: закрыть «Ядрово», а также отправить в отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и и.о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева. Об этом говорит едва ли не каждый человек, поднимающийся на сцену со своей речью.

При этом накануне акции по дороге в Москву был задержан один из лидеров протеста против полигона «Ядрово» Артем Любимов. Его обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Адвокат Любимова уверен, что целью правоохранительных органов было помешать ему выступить на сегодняшнем сходе. Сам активист связывает свое задержание с видеороликом, где он критиковал власти.

На самом сходе, где Любимов должен был стать одним из основных спикеров, люди выкрикивают лозунги с требованием освободить активиста.

Сход проходит на фоне очередных выбросов свалочных газов: последний случился в минувшую среду. Жители Волоколамска считают, что власти занижают данные о содержании в воздухе сероводорода и обманывают, говоря, что ситуация находится под контролем.

Протесты против свалки «Ядрово» продолжаются в Волоколамске с начала марта. На их фоне был отправлен в отставку глава района Евгений Гаврилов.