В Волоколамске проходит народный сход против мусорного полигона «Ядрово»
В нем участвуют несколько тысяч человек.
Требования митингующих традиционны: закрыть «Ядрово», а также отправить в отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и и.о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева. Об этом говорит едва ли не каждый человек, поднимающийся на сцену со своей речью.
При этом накануне акции по дороге в Москву был задержан один из лидеров протеста против полигона «Ядрово» Артем Любимов. Его обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Адвокат Любимова уверен, что целью правоохранительных органов было помешать ему выступить на сегодняшнем сходе. Сам активист связывает свое задержание с видеороликом, где он критиковал власти.
На самом сходе, где Любимов должен был стать одним из основных спикеров, люди выкрикивают лозунги с требованием освободить активиста.
Сход проходит на фоне очередных выбросов свалочных газов: последний случился в минувшую среду. Жители Волоколамска считают, что власти занижают данные о содержании в воздухе сероводорода и обманывают, говоря, что ситуация находится под контролем.
Протесты против свалки «Ядрово» продолжаются в Волоколамске с начала марта. На их фоне был отправлен в отставку глава района Евгений Гаврилов.
Комментарии19
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rern 01 апреля 2018 | 13:20
Это правильно. Тулеева сняли теперь нужно снять Воробьева, который устроил газовые камеры в Подмосковье.
vasilevich58 01 апреля 2018 | 13:25
rern: Вата голосует за Путина! А когда беспредел приходит в их дом, начинает визжать!
Поэтому будем погружаться в дерьмо ещё много лет, а когда крыса сдохнет, то увидим что оказались в глубине помоев на обочине цивилизации и выхода оттуда не видно.
rern 01 апреля 2018 | 13:26
Вышиватники на Украине. Перепутал ты.
vasilevich58 01 апреля 2018 | 13:31
rern: Портян с Украины?
Что там на Украине делается. дело украинцев, а мне за Родину обидно и больно.
haldey 01 апреля 2018 | 13:36
vasilevich58: Если бы это было дело украинцев, а что там делают американцы, падлы весь мир в хаос превратить хотят ради своего благополучия, уроды.. Ничего они еще и за индейцев ответят!
eternity88 01 апреля 2018 | 13:58
haldey: Ага, готовься, Воин Света, язычок прокачай для рукопашки. Американцы уже грузятся на пароход и прямиком к тебе на расправу. Приедут такие все жалкие и беспомощные, а ты их за индейцев языком отхлещешь да все по жопе!
midnightblues 01 апреля 2018 | 14:15
haldey: Эти америкосы отвратительны
Вместо того,чтобы платить врачам по 200 баксов,платят 20000 в мес
Доколе???
vasilevich58 01 апреля 2018 | 14:36
haldey: Если бы там и были американцы, то и это личное дело украинцев!
Но пару месяцев назад мой друг из штатов туда ездил, ни одного земляка не встретил.
ugas 01 апреля 2018 | 14:10
rern: Это ты все перепутал, заблудился. Здесь тебе делать нечего!
midnightblues 01 апреля 2018 | 14:13
vasilevich58: Действительно
Это подрывная деятельность
В то время,когда приходится вести бои с белобританскими бандами ,это просто неуместно!!!
Сажать на 10 лет строгого режима!!!!
vezdehod 01 апреля 2018 | 14:16
Ребята...Вы свою, основную "Сходку" сделали 18 марта 2018 года - теперь Шесть лет не дёргайтесь и получайте от этого удовольствие. Не слушали вы Дельных советов и теперь собирайтесь. сколько вам угодно.
kostia1971 01 апреля 2018 | 13:41
rern: Тулеев и Воробьевым чем-то уникальны? Были б Иванов и Сидоров что-то изменилось? Рыба гниет с головы,а эти лишь хвост.
sergirusso 01 апреля 2018 | 13:23
Уроды от народа. Куда убрать свалку? На Луну? Так и с космосом у Рашки не все в порядке.
rern 01 апреля 2018 | 13:24
У тебя там явно доля. Родственник Воробьева?
sergirusso 01 апреля 2018 | 13:31
rern: Я просто боюсь, что эту свалку вам в город перенесут...
kostia1971 01 апреля 2018 | 13:37
sergirusso: Мы ж не уникальны, мусор есть везде, но в Европе справляются. Там правда нету всяких Батек, лидеров нации и прочей дряни. Не того люди требуют.
edyatel 01 апреля 2018 | 13:55
kostia1971: Мне интересно что появилось вперёд? Свалка возле домов или дома возле свалки?
eternity88 01 апреля 2018 | 14:00
edyatel: " что появилось вперёд?..."
эх, не жалеешь ты себя - это ж загадка, для дятла не разрешимая. ))
sergirusso 01 апреля 2018 | 13:33
rern: Надо убрать причину мусора. Недавно на несколько десятков производителей мусора стало меньше...