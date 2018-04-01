Католики-протестанты празднуют сегодня Пасху
Католики-протестанты празднуют сегодня Пасху. Папа Римский, как ожидается, обратится с посланием к верующим.
Православные верующие будут встречать Пасху только через неделю. Им еще предстоит шесть дней строгого поста.
Комментарии5
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dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 13:16
Христианским церквям нужно объединиться и определиться наконец, когда воскрес Иисус Христос. Он ведь не мог воскреснуть дважды...
jetsam 01 апреля 2018 | 13:25
dobro_vam_v_dom: тогда вы будете праздновать только один новый год.
hastings 01 апреля 2018 | 13:27
dobro_vam_v_dom: католики и протестанты - еретики!
stas12006 01 апреля 2018 | 13:20
пасха это день - когда христианский бог убивал детей
post_v 01 апреля 2018 | 13:20
"...Дело было непосредственно в Страстную Пятницу. И застал я отца Всеволода Чаплина за тем, что он очень широко, знаете, как духовку, открывал рот и надевал свою голову на огромный бутерброд с ветчиной в этом самом буфете Госдумы...
- отец Всеволод,– сказал я, намереваясь его подколоть,– что же вы это делаете в Страстную Пятницу? Ну, как же так? Бутерброд-то, я смотрю, у вас с ветчиной. Тут что-то не так. А на пузе у вас крест, а на плечах у вас ряса. Что это означает?"
Отец Всеволод Чаплин не смутился ни одной секунды, поднял на меня один глаз и сказал: "Да вы, батенька, кажется, фундаменталист…"
(Сергей Пархоменко)