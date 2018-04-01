Столкновения в Секторе Газа на границе с Израилем возобновились сегодня после небольшого затишья накануне. Конфликт продолжается уже третий день, рассказал Эху корреспондент радио «Свобода» Антон Наумлюк.

Ранее генсек ООН Антонио Гутьерреш призвал к проведению независимого расследования событий в секторе Газа.