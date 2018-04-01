Столкновения в Секторе Газа на границе с Израилем возобновились сегодня после небольшого затишья накануне
Столкновения в Секторе Газа на границе с Израилем возобновились сегодня после небольшого затишья накануне. Конфликт продолжается уже третий день, рассказал Эху корреспондент радио «Свобода» Антон Наумлюк.
Ранее генсек ООН Антонио Гутьерреш призвал к проведению независимого расследования событий в секторе Газа.
Комментарии8
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dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 13:12
ООН нужно активно вмешаться и прекратить убийство палестинцев Израилем.
Нужно срочно собрать Совбез ООН и осудить Израиль!
alex_omsk1 01 апреля 2018 | 13:13
dobro_vam_v_dom: кремлебот, ты такой же лживый. как ведьМашка захарова
kapitonovih_36 01 апреля 2018 | 13:19
что делают евреи на исконных арабский территориях?...убивают безоружных женщин и детей...евреи есть истинный фашизм....
mordechai_blinchikov 01 апреля 2018 | 13:28
kapitonovih_36:
«Одна мечта всех краше и светлей, одну надежду люди не утратили — что арабы превратятся в журавлей и клином улетят к е...ни матери!»
arye_11 01 апреля 2018 | 13:19
alex_omsk1:
Объяснение последним событиям элементарное - палестинцы заревновали, что в последние пару лет внимание мира обращено не на них, а на Сирию.
Вот и решили эти "любимые жены султана" опять перетянуть взоры на себя.
Рецепт прост, как мычание козы - устраивают кровавую и бессмысленную провокацию, Израиль отвечает огнем и цель достигнута - все камеры мировых СМИ опять повернуты на них.
dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 13:26
arye_11: А договариваться не пробовали? Или для вас все, включая палестинцев, люди второго сорта?
arye_11 01 апреля 2018 | 13:29
dobro_vam_v_dom:
Ну, за всех не скажу, а вот ты для меня не то, что "человек второго сорта", а вообще не человек.
Баран савушкинский.
olegleon 01 апреля 2018 | 13:13
столкновения? больше похоже на расстрел недовольных